Horóscopo Chinês: confira as tendências para o mês de dezembro

O ano de 2023 tem a energia do Coelho de Água Yin, mas cada mês tem a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, além da energia do elemento Água, o mês de dezembro traz características típicas do Rato, como honestidade e curiosidade. Ademais, tais aspectos poderão somar de forma energética nos outros signos do zodíaco oriental.

A seguir, Adriana Di Lima conta quais são as tendências para os nativos dos 12 animais em dezembro. Confira!

Pessoas do signo de Rato terão mais facilidade para conquistar seus objetivos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Rato

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar dificuldades que surgem em seu caminho. Neste mês, você terá facilidade para conquistar seus objetivos. Afinal, sua energia estará mais estimulada para isso. Portanto, procure realizar as tarefas de forma mais prática.

Os nativos de Búfalo terão um impulso favorável para completar as metas de fim de ano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca ser naturalmente independente. Em dezembro, movimentos mais dinâmicos irão atravessar o seu caminho, o que poderá ser um impulso favorável para completar as metas do fim de ano. Diante disso, aproveite essas energias mais fluídas.

A prioridade das pessoas de Tigre neste fim de ano será manter o equilíbrio físico e mental para não sucumbir às exigências do mundo externo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Sua prioridade neste fim de ano será manter o equilíbrio físico e mental para não sucumbir às exigências do mundo externo. Logo, realize pausas necessárias a fim de não acelerar demais.

Em dezembro, os nativos de Coelho poderão gerar novas conexões e empreender em algo novo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. O Coelho sempre encontra movimentos favoráveis quando a energia do Rato se sobrepõe. Isso porque os dois signos são parecidos em alguns aspectos. Em dezembro, você poderá usar a agilidade de ambos para gerar novas conexões e empreender em algo novo.

O equilíbrio emocional ajudará as pessoas de Dragão a atingir os seus objetivos de maneira mais harmoniosa (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Em dezembro, a atenção com os pequenos detalhes poderá fazer diferença na realização das tarefas. Além disso, o equilíbrio emocional te ajudará a atingir os seus objetivos de maneira mais harmoniosa.

A intuição dos nativos de Serpente será requerida para convergir com ocorrências mais agradáveis no cotidiano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. A sua intuição será requerida neste fim de ano para convergir com ocorrências mais agradáveis no cotidiano. Além disso, os movimentos introspectivos poderão te ajudar neste período.

Pessoas do signo de Cavalo devem tomar cuidado com a postura para não subestimar as pessoas que lhes querem bem (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Em dezembro, a sua agressividade poderá atrapalhar os relacionamentos. Portanto, tome cuidado com a sua postura para não subestimar as pessoas que te querem bem.

No mês de dezembro, é importante que os nativos de Cabra se aproximem daqueles que têm afinidade com o seu modo de pensar (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Em dezembro, o encontro com pessoas queridas poderá ser a abertura para novos modelos de relacionamento. Logo, considere redefinir pontos que estavam se diluindo pela distância e se aproxime daqueles que têm afinidade com o seu modo de pensar.

É importante que o nativo do signo de Macaco tome cuidado com os movimentos acelerados e seja mais justo nos julgamentos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Em dezembro, você poderá ter algumas conclusões precipitadas. Visando evitar que isso ocorra, tome cuidado com os movimentos acelerados e seja mais justo nos seus julgamentos.

Saber aquilo de que precisa poderá ajudar o nativo de Galo a estabelecer prioridades e a entender por onde começar (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Galo

Pela altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu território. Em dezembro, saber aquilo de que precisa poderá te ajudar a estabelecer prioridades e a entender por onde começar. Além disso, a compreensão e o autoconhecimento tornarão a sua jornada mais leve e assertiva.

Caso siga com honestidade, pessoas do signo de cão terão mais facilidade para conquistar o que desejam (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Cão

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo quando se sente mais seguro. Em dezembro, caso siga com honestidade, terá mais facilidade para conquistar o que deseja. Além disso, ser honesto consigo será um bom caminho para redefinir aquilo que faz sentido em sua vida.

É importante que o nativo de Javali procure conhecer profundamente a personalidade e as intenções das pessoas com quem se relaciona (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Javali

Javali é o signo da honestidade e da simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Em dezembro, procure conhecer profundamente a personalidade e as intenções das pessoas com quem se relaciona. Afinal, essa poderá ser uma forma de não criar expectativas e de evitar desgastes desnecessários.

Por Adriana Di Lima