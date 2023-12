Veja as previsões do tarot para os 12 signos em dezembro

Segundo o astrólogo e tarólogo Victor Valentim, as cartas do tarot revelam que dezembro traz consigo uma energia propícia para oportunidades de crescimento e expansão nos negócios. No âmbito dos relacionamentos, a perspectiva é de tranquilidade e serenidade, oferecendo um ambiente ótimo para o desenvolvimento das conexões afetivas. No entanto, é importante agir com cautela neste mês, especialmente em relação a términos e brigas. A energia estará muito intensa; por isso, a dica é: mantenha a calma.

A seguir, Victor Valentim revela a previsão completa para os 12 signos em dezembro!

Áries

Dúvidas, confusões e falta de foco são as tendências para dezembro. Neste mês, busque focar naquilo que realmente deseja. Não abrace o mundo, faça uma coisa de cada vez. Novos relacionamentos podem surgir, mas não se jogue tão rapidamente de cabeça!

Touro

Cansaço é a energia que pode reger seu mês. Por isso, descanse. É o momento de você curtir com seus amigos e família e rever antigos hobbies. Evite o trabalho pesado e tente pegar mais leve consigo mesmo.

No campo do amor, podem surgir novas paixões para os geminianos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)



Gêmeos

Oportunidades positivas aparecem no campo amoroso para você do signo de Gêmeos. Romances que retornam e até novas paixões. Abra seu coração e permita-se mais.

Câncer

O passado retorna neste mês para você, em um período de nostalgia e escapismo. Por isso, procure se reconectar com sua essência e seguir os instintos da sua alma. Além disso, oportunidades boas surgirão na área financeira: agarre-as e aproveite!

É importante que os leoninos se reconectem com a fé e a espiritualidade (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Leão

A luz brilha para você neste mês; por isso, não deixe que a sua energia se apague. Pode ser que você esteja se sentindo para baixo. Então, é hora de resgatar sua força interior e se reconectar principalmente com a sua fé e espiritualidade.

Virgem

Reveja seus conceitos e busque o desapego. O momento é de deixar ir. As energias se mostram estagnadas neste mês, por isso, libere aquilo que te prende. Abra espaço para o novo e desfrute de novas energias.

O mês de dezembro está recheado de oportunidades para os librianos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Libra

Há grandes possibilidades chegando em seus negócios, como novas parcerias e relacionamentos. Abra seu coração para o novo. Este mês será regado de boas oportunidades para você.

Escorpião

Hora de se libertar das amarras e de tudo aquilo que prende você ao passado. Foque o novo, não se faça de vítima e seja forte. Os caminhos tendem a se abrir.

Os sagitarianos podem tranquilizar a mente e aproveitar os momentos em família e com os amigos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Sagitário

Momentos alegres surgem neste mês e você terá a sensação de missão cumprida. Aproveite para estar junto de sua família e amigos e tranquilizar sua mente, principalmente com as preocupações financeiras. É hora de relaxar e ter paciência.

Capricórnio

Grandes chances e negócios chegam no final de um ciclo. É momento de você agradecer e seguir em frente. Aproveite este momento para encerrar ciclos com aquilo que você percebe que não vale mais a pena. Busque recomeçar.

Os aquarianos devem valorizar mais o presente (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Aquário

Não adianta ficar olhando apenas para o passado, veja aquilo que está a sua frente. Oportunidades novas chegam. Bons relacionamentos também, valorize mais aquilo que está em seu presente.

Peixes

Neste mês, uma frustração pode surgir como um ensinamento para você se tornar mais forte. O momento é de amadurecimento e de crescimento pessoal. Busque se conectar à sua espiritualidade e usufrua de sua intuição para seguir novos caminhos.

Por Thiago Freitas