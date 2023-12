Confira as previsões do baralho cigano para 2024

O ano de 2024 traz consigo uma aura de magia e transformação, conforme revelado pelo baralho cigano, especialmente pela carta número 4, a emblemática “Casa”. De acordo com Carmen Cigana, especialista esotérica do Astrocentro (comunidade online de esoterismo), essa carta promete promover o poder pessoal, mas também destaca a importância da conexão coletiva.

As cartas auxiliares, representadas pelo Trevo (carta 2) e pelo Caixão (carta 8), sugerem notícias breves e acontecimentos inesperados ao longo do ano. Contudo, a influência predominante da carta mestre, a Casa, destaca a importância do pensamento coletivo e da compaixão.

“Em 2024, não seremos indivíduos isolados, mas parte de um todo. A energia de pares dessa carta ressoará na sociedade, promovendo um ano em que as pessoas estarão mais conectadas, colaborativas e orientadas para o bem comum”, resume a especialista.

A imagem simbólica da carta 4 apresenta uma vela acesa, iluminando o escuro e convidando-nos a explorar nossa magia interior. Carmen Cigana ainda enfatiza que esse convite é, na verdade, um chamado para nos libertarmos das vendas que obscurecem nossa visão, encorajando a busca pela descoberta e pela verdadeira essência.

Previsões para 2024

A seguir, a especialista destaca o que o baralho cigano indica para o próximo ano em diferentes setores da vida. Confira!

Vida pessoal

Será necessário aprender a assumir responsabilidades e arcar com as consequências de nossos atos. Para isso, você precisará ser fiel ao seu coração, e não se culpar por tudo que acontece. Assim, você evitará feridas emocionais e mentais. Então, se algo ruim acontecer, reflita sobre suas ações e busque o aprendizado mesmo nas situações mais complicadas.

Amor

Apesar de a carta do ano de 2024 estar ligada à força e poder pessoal, isso não quer dizer que você tenha autoridade e controle sobre a outra pessoa. Pelo contrário, é um convite para quebrar esses hábitos e encontrar harmonia no relacionamento.

Além disso, para ter um relacionamento saudável você precisará dar o melhor de si, pois somente assim conseguirá o melhor do outro. Entretanto, se seu relacionamento começar a gerar dúvidas, você poderá se guiar com as cartas do tarot.

Reflexão sobre as relações familiares estarão em alta no próximo ano (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock)

Família

Para tudo existe uma razão, e o mesmo vale para o fato de estarmos na família que estamos hoje. Geralmente, os parentes representam dimensões coletivas que geram desafios positivos. Assim, mesmo que seja difícil perceber, eles vieram para nos mostrar nossas vulnerabilidades e nos ajudar a evoluir com nossos defeitos.

Da mesma forma, a carta 4 trará para 2024 uma energia que favorecerá o olhar para si e a compreensão sobre o que estamos fazendo de errado nos relacionamentos familiares. Como resultado, será possível buscar mudanças em nós e nos outros para que tais relações melhorem.

Ambiente profissional

De acordo com a carta 4, será um ano em que deveremos ter mais atenção, pois assim encontraremos sentido naquilo que dedicamos tanto tempo de nossas vidas. Em outras palavras, será o momento de refletir sobre os frutos colhidos e se vale a pena continuar se dedicando nesse trabalho.

Contudo, a colheita dependerá daquilo que você plantou, então, se você fez escolhas ruins, infelizmente terá que lidar com essas consequências. Dessa forma, de acordo com o que você escolheu, a caminhada poderá ser mais fácil ou mais difícil.

Vida social

Lembram das duplas, dos grupos, das alianças em comunidades e dos múltiplos que se unem para serem infinitos? Então, será o momento em que as energias da carta do ano de 2024 farão a diferença, pois vão facilitar e fortalecer suas habilidades sociais e sua vocação para o bem coletivo. Além disso, devido à carta 4, seus esforços com o coletivo serão certamente recompensados.

Por Alice Veloso