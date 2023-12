Horóscopo semanal: previsão dos signos de 04 a 10 de dezembro de 2023

Nesta semana, o Sol em Sagitário se mantém em conjunção com Marte, mas não faz outros aspectos tensos. Isso indica um período de alegria e entusiasmo, o que pode ser benéfico para a realização de sonhos, de novas aventuras e de tudo aquilo que nutre a alma. Contudo, é importante direcionar essas energias com consciência, evitando ações impulsivas.

Mercúrio em Capricórnio faz aspecto positivo com Vênus, Saturno e Júpiter. Esses movimentos sugerem um período tranquilo para a comunicação e favorável para organizar as ideias e colocar em prática tudo o que está no campo mental.

Vênus faz aspecto tenso com Júpiter e Plutão, sugerindo desafios nas relações. Isso porque traumas e dores tendem a aparecer com mais facilidade, trazendo à tona inseguranças, mas também apontando para a necessidade de ressignificar sentimentos nocivos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Após uma fase tensa e desafiadora, você poderá usufruir de momentos mais leves e divertidos. Aproveite para se dedicar aos seus sonhos, dar andamento aos projetos que te realizam e se conectar ainda mais com as suas crenças e verdades.

No setor profissional, a semana será favorável para falar sobre aquilo em que acredita, transitar por diferentes setores, agregar sabedoria e realizar negociações. Além disso, poderão surgir viagens ou mudanças no local de trabalho. Por fim, os dias serão propícios para repensar sobre o que deseja construir para o futuro, se abrir para novas possibilidades e buscar novos conhecimentos.

Touro

Neste período, os nativos de Touro terão mais coragem e consciência para realizar transformações intensas (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Você mergulhará em suas profundezas, se deparando com medos e dores que habitam em seu interior. Ao mesmo tempo, haverá coragem e consciência para realizar transformações intensas, se libertando dos padrões nocivos. Portanto, aproveite este momento para se desapegar. Afinal, isso te ajudará a dar lugar ao novo.

No setor afetivo, os dias serão favoráveis para buscar maior equilíbrio nas relações e ter consciência das necessidades do outro e das suas. Contudo, apesar das boas energias, o contato com os seus traumas poderá trazer à tona inseguranças e o medo da rejeição.

Gêmeos

Caso consiga controlar os ânimos e respeitar os limites alheios, você poderá desfrutar de um período mais harmônico no setor afetivo. Será um bom momento para acender a chama da paixão, bem como viver cenários prazerosos com a pessoa amada ou conquistar alguém.

Além disso, o desejo de estar na companhia do outro será bem mais intenso. Portanto, atente-se às carências, pois elas poderão te levar a embarcar em um relacionamento apenas pelo medo da solidão. Por fim, esta fase será favorável para compreender a importância de demonstrar o amor nas pequenas coisas do cotidiano. Entretanto, medos e inseguranças ainda poderão te assombrar e afetar a sua saúde.

Câncer

Você desejará sair da rotina, se movimentar e encontrar novas pessoas e lugares. Entretanto, a grande quantidade de afazeres do cotidiano poderá gerar conflitos e estresse. Assim sendo, procure se organizar a fim de conseguir ter mais flexibilidade.

Ainda nesta fase, haverá tendência ao excesso de trabalho e de demandas do dia a dia. Ao mesmo tempo em que terá energia para lidar com tudo isso e conquistar algo importante, também poderá ficar suscetível a pequenos acidentes, inflamações e infecções. Logo, busque respeitar os seus limites.

Leão

Nesta fase, os leoninos estarão mais conectados com a própria essência (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Nesta semana, você terá uma maior conexão com a sua essência. Além disso, poderá se dedicar àquilo de que gosta, melhorar a sua relação consigo, se divertir e fortalecer os seus dons. Ainda nesta fase, os dias serão mais intensos.

As emoções falarão mais alto e você sentirá mais confiança para ser quem é. No entanto, tome cuidado, pois poderá se precipitar e ser arrogante com as outras pessoas. No setor familiar, o período pedirá atenção. Apesar das suas tentativas de encontrar mais harmonia nas relações, a tendência será que traumas e medos do passado aflorem e te conectem com inseguranças profundas.

Virgem

Será um bom momento para organizar a casa, dar movimento a ela e jogar fora tudo aquilo que estava estagnado. A tendência será que conflitos ocorram, mas de forma mais leve e com a possibilidade de serem resolvidos facilmente. Todavia, será preciso que todos os envolvidos controlem os ânimos e respeitem a individualidade alheia. Ainda nesta fase, você tenderá a ter mais habilidade para compreender as próprias emoções. Logo, aproveite para desenvolver o autoconhecimento, deixar de lado a cobrança e valorizar a beleza que habita em você.

Libra

A tendência será que a semana seja favorável para pequenas viagens, estar na companhia de irmãos e primos e se dedicar aos estudos. Porém, a atividade mental tenderá a ficar mais intensa, gerando ansiedade e fazendo com que desperdice energia. A fim de que possa direcionar melhor a sua força e aproveitar este momento, procure se conscientizar sobre o que deseja. Você irá se conectar com os seus valores e com o que lhe traz segurança material. Ao mesmo tempo, precisará reavaliar tudo isso e descobrir algo mais alinhado com a sua personalidade.

Escorpião

Essa semana será o momento ideal para os escorpianos olharem para dentro com mais amorosidade (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Você se conectará com a autoestima. Será o momento de olhar para si com mais amorosidade. Mesmo que se depare com aspectos que gostaria de transformar, procure fazer isso de forma acolhedora, evitando autossabotagem e punições.

Ainda nesta fase, se ligará aos seus valores e a tudo aquilo que lhe traz segurança e estabilidade. Terá, também, coragem para batalhar pelo o que deseja. Tenha cuidado apenas com os gastos impulsivos voltados para alimentação, lazer e produtos de beleza. Direcione a energia desta fase para nutrir o que lhe faz bem, mas sem exageros.

Sagitário

Será uma boa fase para encerrar ciclos, seja na relação em si ou em alguns aspectos dela. Ao longo desse processo, porém, haverá a possibilidade de se confundir. Logo, para ter mais clareza, procure se recolher, mergulhar em seu interior e fazer um balanço de tudo o que viveu, buscando compreender o que lhe faz bem e o que precisa deixar ir. Você terá muita energia e entusiasmo para colocar seus planos em prática. Portanto, aproveite a dose extra de vitalidade para se dedicar aos seus sonhos e resolver tudo o que estava pendente.

Capricórnio

A curiosidade estará em alta e você terá mais flexibilidade para ter novas ideias, aprender algo diferente, se movimentar por lugares que não conhecia e entender mais sobre si. De modo geral, será um momento propício para o autoconhecimento.

Ainda nestes dias, haverá o encerramento de ciclos. Além disso, será possível mergulhar no inconsciente para encarar seus medos. Contudo, apesar do desejo por novos movimentos, procure cuidar bem da sua energia. Caso contrário, tenderá a se confundir e sofrer influências de outras pessoas.

Aquário

O período será favorável para os nativos de Aquário se dedicarem ao recolhimento (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Será o momento de diminuir o ritmo e mergulhar em seu interior. Quanto mais se dedicar a esse recolhimento, mais consciente estará dos fantasmas e medos que habitam em você. Desse modo, poderá se dar conta da luz e dos aspectos belos que fazem parte da sua personalidade. Apesar desse movimento mais interno, você também tenderá a receber muitos convites para atividades em grupo e para situações em que possa contribuir para o mundo. Portanto, para que consiga atender esses compromissos e cuidar da sua energia, procure se organizar.

Peixes

Período favorável para o setor profissional. Você tenderá a ter bastante energia e entusiasmo para batalhar pelo que deseja e enfrentar os desafios que surgirem. Portanto, aproveite este momento de maneira consciente, evitando entrar em jogos de competição. Afinal, eles poderão te desestabilizar e atrapalhar o reconhecimento que busca de seus superiores ou de pessoas que admira.

Além disso, esta fase também será propícia para estar em grupos, realizar parcerias que estejam alinhadas com os seus ideais, participar de palestras e expor aquilo em que acredita. Por fim, haverá a possibilidade de viagens com os amigos.

Por astróloga Thaís Mariano