Confira as previsões astrológicas para o Brasil em 2024

Em um mundo repleto de incertezas, as previsões astrológicas se tornaram uma âncora para muitos para a busca de respostas. Embora o calendário ainda não tenha virado, já se vislumbram grandes movimentações por todo o Brasil.

A espiritualista Kelida Marques, conhecida por acertar previsões nos anos anteriores sobre figuras como Anitta e Jô Soares, além de ter previsto a Guerra da Ucrânia, compartilha suas visões sobre o que podemos esperar para o próximo ano.

“Em 2024, adentramos à órbita de Saturno, um ano de colheita cósmica e revelações profundas, no qual tudo que estava oculto emergirá à luz. É como se o universo proclamasse: ‘Nada permanecerá debaixo do tapete!’ Neste ciclo, sob a influência de Obaluae e Orixá-Ixú, antecipa-se uma conexão intensa com o Senhor do Tempo e do karma”, resume.

A volta do karma fará com que segredos há muito tempo guardados sejam expostos (Imagem: fran_kie | Shutterstock)

Ano do karma

E as perspectivas para 2024 não param por aí. Serão resolvidas diversas questões que estavam estagnadas. A volta do karma deve atingir a todos, revela a espiritualista, que destaca que segredos há muito tempo guardados serão expostos.

“Aqueles carregando fardos cármicos podem testemunhar essas questões se manifestarem, seja no corpo físico ou mental. Por outro lado, para aqueles que já quitaram seus débitos cósmicos, 2024 será um ano de cura profunda e renovação”, comenta Kelida.

Interferências na internet

Para os dependentes das redes sociais e para todos que fazem uso diário da internet, Kelida antecipa a possibilidade de pequenos “bugs” afetarem as redes sociais e os sistemas bancários, especialmente aqueles relacionados a transações obscuras. Os bancos recebem o alerta para reduzirem transações, enfrentando desafios sob a lei do karma.

Questões obscuras na deep web e em redes sociais menos seguras podem experimentar karmas significativas até março de 2024.

Se conecte com o mundo

Kelida enfatiza a importância de utilizar a tecnologia a nosso favor, não contra a humanidade. Em 2024, a desconexão torna-se fundamental, visto que a tecnologia pode ser influenciada pela roda do karma. Portanto, ela encoraja a busca por hobbies mais presenciais e menos vinculados à internet e às redes sociais como uma forma de equilíbrio. “Em 2024, a desconexão é a chave”, finaliza a espiritualista.

