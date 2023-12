Veja o item de decoração ideal para a casa de cada signo

A nossa casa é o lugar em que nos sentimos confortáveis, seguros e livres. Por isso, nossa personalidade, muitas vezes, é refletida dentro do nosso lar. Por meio da decoração, dos cantinhos que criamos e até das coisas básicas que fazemos questão de ter, é possível identificar um pouco de quem somos.

“Para trazer aquele toque de amor-próprio e confirmação da sua pessoa, escolha o acessório na casa que mais combina com seu signo. Mas vale lembrar que estamos falando sobre o signo solar, dependendo da sua idade, o seu ascendente já tem uma certa influência na sua personalidade. Então, vale a pena dar uma conferida no signo desse posicionamento também”, resume a astróloga Yara Vieira.

A seguir, a astróloga lista o objeto de decoração ideal para cada signo!

Áries: Talismã da sorte

Agir sem pensar é uma das principais características dos arianos. Por isso, ter um talismã pode ajudá-lo a se afastar de muita má sorte e inveja que pode atrair. Assim, a proteção em seu caminho sempre será garantida. Experimente objetos como um olho grego ou a mão de Fátima.

Touro: Ofurô

Imagina que delícia, depois de um dia cansativo, deitar-se na sua banheira quentinha com sais para renovar as energias? É isso que não pode faltar na vida de um taurino. Para os nativos que amam conforto e luxo, ter um desse no lar o tornaria o paraíso que ele já esperava.

Gêmeos: Livros

Muitas coisas passam pela cabeça do geminiano ao mesmo tempo. Então, os livros serão o seu maior aliado dentro de casa. Além de oferecer a distração para se entreter, eles podem ser diversos, já que a mistura de temática deixará ainda mais rica sua biblioteca.

Difusor de óleos essenciais deixa o ambiente aconchegante para o nativo de Câncer (Imagem: PV productions | Shutterstock)

Câncer: Difusor para óleos essenciais

A sensibilidade do canceriano faz com que ele tenha ainda maior necessidade de a casa ser o seu lar. Para ele, essa sensação de leveza, harmonia e paz é a sua maior conquista. Então, coisas que deixam o ambiente aconchegante são sempre uma opção para ele. Porém, o que mexe de verdade com o cérebro e a memória são os cheiros. Por isso, o aroma de um óleo essencial vai sempre fazer com que ele possa lembrar do lar.

Leão: Espelho

É clichê? É! Mas tem como falarmos de outro objeto que não um espelho para o leonino? Não é apenas estereótipo, esse nativo ama mesmo se olhar e fazer caras e bocas para compreender os seus sentimentos e alimentar sua autoestima. Por isso, espelhos não podem faltar na casa desse nativo.

Virgem: Plantas

Esse nativo possui uma conexão com a natureza desde antes disso virar uma tendência. Isso porque são as plantas que trazem harmonia e equilíbrio para os ambientes. Assim, esse nativo conta com essa energia extra para se lembrar das responsabilidades da vida.

Libra: Mural de fotos

O libriano é muito sociável, divertido e ama viver intensamente. Ele também costuma ser aquele amigo que adora tirar fotos. Somando essas características, a melhor solução para trazer todas essas memórias para o seu lar é tendo um mural com as fotos de todos os momentos especiais.

Poltrona é ideal para as reflexões do nativo de Escorpião (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Escorpião: Poltrona

O nativo de Escorpião é muito intenso e ama ficar pensando na sua jornada, nos mistérios da vida e tentando entender o coração. É por isso que uma poltrona, em um cantinho de leitura, ou de descanso, para que ele possa fazer esse seu ritual com seus pensamentos, meditar, é importante.

Sagitário: Quadro de mapa

O que te inspira? O sagitariano odeia se sentir preso a uma rotina, a um lugar ou, até mesmo, a pessoas. É por isso que ter por perto lembranças de cultura que quer conhecer e lugares que quer ir, pode fazer com que o nativo desse signo se sinta mais motivado.

Capricórnio: Cofrinho cheio

O dinheiro é uma das coisas mais importantes na vida humana, mas para o capricorniano isso vai além. Esse nativo valoriza a estabilidade e o esforço de suas conquistas. É por isso que um cofrinho, no qual ele pode ir sempre enchendo com dinheiro, com uma finalidade específica, vai ser animador.

Aquário: Secretária eletrônica

Tecnologia é algo que não pode faltar na casa do aquariano. Isso porque ele adora a evolução e a modernidade. Assim, uma secretária eletrônica é o ideal para ele sentir que o lar está de acordo com a sua personalidade.

Peixes: Fonte de água

Pode ser grande ou pequena, o que importa é o nativo de Peixes estar próximo da água, o seu elemento. Assim, ele terá energias positivas, renovação e muita força para ir atrás de seus sonhos. Além disso, fica muito charmoso e a fonte é extremamente espiritual, assim como o pisciano costuma ser.

Por Luana Farias