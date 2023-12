Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de dezembro de 2023

O Sol em Sagitário se mantém em conjunção com Marte e entra em quadratura com Netuno. Isso indica um período confuso e com tendência a frustrações e desentendimentos. Para amenizar essas energias, é importante ter cuidado com as ações, evitar seguir os impulsos e analisar com senso crítico a realidade. Além disso, as atividades espirituais e terapêuticas podem ser fundamentais nesta fase.

Mercúrio segue no signo de Capricórnio e em bom aspecto com Vênus e Júpiter, o que favorece a organização mental. Logo, aproveite o momento para organizar as ideias, pois Mercúrio entrará em movimento retrógrado na próxima semana.

Vênus continua em aspecto tenso com Júpiter e entra em uma configuração tensa com Urano no dia 13. Esses movimentos sugerem que rompimentos necessários tendem a ocorrer nos relacionamentos desalinhados. Contudo, eles também apontam uma facilidade maior para atitudes rebeldes e precipitadas, o que pode causar conflitos.

A Lua Nova no signo de Sagitário reforça todos os aspectos do Astro-Rei e indica confusões para as próximas semanas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Apesar do entusiasmo e disposição para batalhar pelos seus sonhos e ir em busca de novas aventuras, haverá a possibilidade de se deparar com sensações estranhas e com uma sensibilidade energética maior. Além disso, tenderá a se confundir. Com tudo isso, poderá se enganar sobre o que deseja e embarcar em sonhos e aventuras equivocadas, acumulando assim grandes frustrações e desperdiçando energia. Portanto, controle os seus impulsos e evite tomar decisões importantes. Caso seja necessário, busque auxílio profissional. Por fim, se dedique à espiritualidade e ao autoconhecimento, pois essas práticas te ajudarão a amenizar os desafios.

Touro

Nesta semana, os taurinos estarão mais sensíveis (Imagem: Studio-N | Shutterstock)

O contato com as suas sombras chegará ao fim. Contudo, você ainda estará mais sensível e tenderá a enxergar as situações de maneira equivocada, podendo realizar julgamentos distorcidos. Portanto, procure ter cautela com o radicalismo e com a maneira como interpreta os seus sentimentos e ações dos outros. Dessa maneira, evitará conflitos desnecessários.

Além disso, se dedique a olhar para o seu interior, cuidar das suas emoções e energias e compreender os padrões nocivos que habitam em você. No setor afetivo, você estará mais disponível para entender as necessidades da pessoa amada.

Gêmeos

Você viverá uma fase importante no setor afetivo. Haverá a necessidade de estar na companhia de alguém que se faz presente e o desejo de conquistar as suas metas dentro do relacionamento. Entretanto, a tendência será que tenha dificuldade para respeitar a individualidade do outro. Logo, procure observar suas expectativas com mais zelo. Isso porque poderá embarcar nelas e esperar que a pessoa amada as corresponda, além de ter atitudes desequilibradas.

Ainda nesta semana, você irá se deparar com medos e feridas internas, o que poderá abalar as suas emoções. Apesar dos desafios, essa será uma oportunidade de ressignificar os traumas e abandonar os comportamentos nocivos.

Câncer

Fase bem movimentada, portanto atente-se aos seus limites. Caso contrário, tenderá a adoecer ou esgotar suas energias. Além disso, se comprometa somente com o que é possível, inclusive quando uma pessoa querida ou do ambiente de trabalho lhe pedir algo que esteja além do que consegue realizar. Procure também cuidar mais das suas emoções e da sua sensibilidade, bem como se dedicar ao autoconhecimento, às práticas espirituais e às atividades terapêuticas. No setor afetivo, o período será excelente para ter conversas necessárias de forma amorosa e flexível, encontrando o equilíbrio necessário na relação.

Leão

A visão do leonino estará distorcida nestes dias (Imagem: Studio-N | Shutterstock)

Nesta semana, haverá a possibilidade de ignorar suas responsabilidades, tendo uma ideia equivocada sobre si e evitando enfrentar questões do seu inconsciente. Diante disso, atente-se às armadilhas do seu ego. Outro aspecto importante nesta fase será o setor afetivo. Você poderá se iludir com alguém ou, até mesmo, se enganar sobre os seus próprios sentimentos. Logo, compreenda que sua visão estará mais distorcida nestes dias e, caso precise, busque ajuda terapêutica. Além disso, foque em cuidar da saúde, da rotina e em organizar os pensamentos.

Virgem

Sua rotina estará mais movimentada e você buscará aumentar a sua rede de contatos. Contudo, haverá também a necessidade interna de desacelerar e se instalar no aconchego do seu lar. A tendência será que as demandas e os conflitos familiares aumentem. Tais desentendimentos poderão ocorrer devido a mal-entendidos ou segredos do passado. Portanto, procure cuidar da energia da sua casa, realizando limpeza energética, meditação e purificação. Por fim, atente-se às questões inconscientes que te irritam. Afinal, elas poderão te levar a agir de maneira agressiva.

Libra

Fase movimentada no setor social. Você estará com a curiosidade aguçada e terá vontade de iniciar novos estudos e adquirir informações. No entanto, também estará mais sensível e suscetível a ser enganado(a) ou se enganar com algo que parecia muito certo. Dessa forma, avalie mais de uma vez o que deseja e tenha mais cautela ao tomar decisões.

Ainda neste período, uma névoa em sua mente poderá surgir, dificultando a sua capacidade de ter clareza. Desse modo, haverá a possibilidade de se confundir com mais facilidade, se esquecer de coisas importantes e cometer equívocos.

Escorpião

Os nativos de Escorpião deverão ter mais cuidado com os gastos excessivos neste período (Imagem: Studio-N | Shutterstock)

Nesta semana, procure ter mais cautela ao lidar com o seu dinheiro, pois poderá se enganar com algum investimento ou com alguém. Observe também a tendência a gastos impulsivos na intenção de suprir necessidades emocionais. Além disso, busque cuidar das suas emoções e fortalecer seus valores e crenças espirituais. Afinal, essas atitudes te ajudarão a ter mais equilíbrio. Os dias serão importantes para o desenvolvimento da autoestima.

Por fim, irá se deparar com comportamentos, sentimentos e relações que já não se alinham mais com os seus desejos para o futuro. Logo, o momento será propício para romper com os ciclos que geram sofrimento.

Sagitário

Período de encerramentos no setor afetivo. Você sentirá ainda mais necessidade de romper com situações que geram sofrimento. Entretanto, será importante ter cautela e evitar tomar decisões impulsivas e radicais. Afinal, tenderá a se confundir e ter dificuldade para compreender o que está sentindo. Além disso, procure olhar para o seu interior, analise as situações com calma e, caso sinta que é necessário, busque ajuda terapêutica. Por fim, direcione o seu foco com senso de realidade e consciência. Caso contrário, a tendência será que desperdice a sua energia com ilusões e venha a se frustrar.

Capricórnio

Você viverá um período de encerramentos. Ao longo desse processo, poderá ficar mais sensível. Portanto, procure se recolher, meditar, se interiorizar e olhar para as sensações estranhas com coragem para desvendá-las. Apesar dos seus impulsos para romper com os sentimentos desconfortáveis, evite agir no calor do momento, cuide da sua energia e, caso precise, busque ajuda terapêutica. Desse modo, evitará enganos e julgamentos precipitados. Por fim, esta fase será favorável para o autoconhecimento. Logo, se dedique a tomar consciência de si na intenção de compreender o que precisa mudar.

Aquário

Está semana será ótima para os aquarianos colocarem em prática as suas ideias (Imagem: Studio-N | Shutterstock)

Você buscará mais equilíbrio em sua vida, se dedicará às suas relações e criará um ambiente mais harmônico no setor profissional. Será um bom momento para colocar em prática algum projeto de que goste e que lhe traga prazer. Contudo, atente-se ao radicalismo e às decisões precipitadas. Isso porque poderá se enganar com pessoas, situações e, principalmente, com os seus propósitos e ideais. Além disso, para tomar consciência do que realmente deseja, tente aprimorar mais o seu olhar interno e, caso necessário, busque ajuda.

Peixes

O setor profissional receberá bastante atenção de sua parte. Ainda, você terá energia para ir em busca do que deseja. Todavia, poderá cometer equívocos com maior facilidade, bem como dedicar a sua energia a algo que não tem futuro devido à dificuldade de enxergar as situações com clareza. Para evitar grandes desafios, tenha cuidado com essas questões.

No setor afetivo, após um período desafiador, você entrará em uma fase que tenderá a ser mais leve. Com isso, poderá viver momentos agradáveis e felizes na companhia da pessoa amada. A semana será favorável para viajarem juntos e alinharem os valores para o futuro.

Por astróloga Thaís Mariano