4 simpatias para fazer na praia no Ano-Novo

Não é segredo que passar o Ano-Novo na praia é uma forma de trazer mais energias positivas para o próximo ano. Além disso, existem diversos rituais, de conhecimento geral, que podem ser feitos na praia. Afinal, quem nunca pulou sete ondinhas à meia-noite, não é mesmo? A espiritualista Kelida Marques comenta que essas práticas são antigas e poderosas também para quem busca fechar o ano com chave de ouro.

“Muitas práticas espirituais envolvem rituais de purificação, como as simpatias e rituais, nos quais a água desempenha um papel importante. Nadar ou mergulhar no mar pode ser visto como um tipo de ritual de renovação espiritual, em que a água atua como um meio para a transformação interior. Durante as comemorações, isso aumenta e existem infinitos rituais que podem ser feitos”, acrescenta

A seguir, confira cinco rituais recomendados pela espiritualista para fazer na praia durante o Ano-Novo!

1. Ritual de purificação

Materiais

1 bacia

1 lenço

1 incenso de rosas-brancas ou sândalo

Pétalas de rosa-branca

Água do mar

Como fazer

Encha a bacia com água do mar e inicie o ato de friccionar delicadamente as pétalas de uma rosa-branca entre as mãos. Realize o processo de molhar e esfregar novamente. Ao observar o escurecimento das pétalas, é hora de parar.

Neste ponto, dirija-se ao banheiro e despeje a mistura da cabeça aos pés, deixando que seque naturalmente. Coloque um lenço nunca utilizado na cabeça, mantendo-o por, pelo menos, três horas. Evite sair de casa durante esse dia, privilegiando o silêncio, acendendo um incenso de rosas-brancas ou sândalo. Posteriormente, é possível realizar um banho convencional, inclusive lavar o cabelo.

2. Ritual de bênçãos

Materiais

1 peneira de palha pequena

3 cravos amarelos

1 papel branco

1 caneta

Como fazer

Pegue a menor peneira que você encontrar, de preferência feita de palha. Em seguida, coloque nela os cravos amarelos (apenas a flor). No papel branco, escreva os pedidos e as bênçãos que deseja receber. Na praia, entre na água com a peneira em cima da cabeça, pedindo licença aos guardiões e guardiãs do mar e mentalizando as bênçãos que desejou. Por fim, delicadamente, coloque a peneira com as rosas no mar e deixe-a ir embora.



Para potencializar a simpatia para a sorte, faça-a na areia da praia durante a noite de Ano-Novo (Imagem: SunyawitPhoto | Shutterstock)

3. Simpatia para sorte em 2024

Materiais

1 moeda

Folhas de menta

1 pires

1 vela

Como fazer

Para começar a simpatia para ter sorte em 2024, acenda a vela e deixe as folhas de menta queimarem. Assim que elas virarem cinzas, coloque-as no pires e posicione a vela em cima. Em seguida, pegue a moeda e mentalize-a multiplicando, com muita fé. Para finalizar, coloque-a na sua carteira e só a retire quando você reconhecer a riqueza em sua vida. Para potencializar esta simpatia, faça na areia da praia durante a noite de Ano-Novo.

4. Simpatia para união feliz

Materiais

1 aliança ou anel

1 fita de renda branca de, aproximadamente, 70 cm

1 prato branco

1 tecido branco nunca usado

Como fazer

Antes de entrar no mar, faça a seguinte prece: “Que as encantadas do mar abençoem minha união com (falar o nome da pessoa), promovendo amor, carinho, respeito, lealdade e paixão. Abençoem essas alianças com sua graça e poder”. Depois, deixe o prato à beira do mar e entre na água, molhando a aliança em sete mergulhos. Depois, não seque as peças, deixe acontecer naturalmente. Em seguida, coloque a aliança novamente no prato e cubra com um tecido branco nunca usado. Quando secar, pode guardar onde preferir – de preferência em uma caixinha –, sem mostrar a ninguém até o pedido acontecer.

Por Alice Veloso