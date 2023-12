Veja como cada signo gasta e administra o dinheiro

É fato que as pessoas lidam com o dinheiro de maneira diferente. Há quem gaste como se não houvesse amanhã e os que fazem de tudo para economizar. Nesse sentido, os traços de personalidade associados a cada signo muitas vezes influenciam os hábitos financeiros. Abaixo, confira como cada nativo do zodíaco gerencia as suas finanças!

Áries

O nativo de Áries gasta bem, é impulsivo, compra coisas boas e caras e prefere gastar o dinheiro com o que acha incrível. No entanto, quando chega a fatura do cartão de crédito, cai para trás com o valor.

Touro

O taurino gosta de economizar e gasta somente o necessário (Imagem: ImagineDesign | Shutterstock)

Para o taurino, quanto menos puder comprar, melhor. Isso porque esse nativo é um investidor, vai comprar comida e necessidades, mas não vai ficar esbanjando, gastando rios de dinheiro. Assim, ele não vai gastar com roupas e exuberâncias, pois é um dos signos mais mão de vaca do zodíaco.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos não sabe como gastar. O dinheiro nunca para na mão dele. Tem grandes altos e baixos e uma personalidade que uma hora quer, outra hora não quer. Mas, quando ele percebe, já comprou praticamente todas as coisas em vários sites e não está usando quase nada.

Câncer

O canceriano compra muitas coisas estranhas e guarda peças e objetos, mas não fica toda hora mexendo no armário e desapegando; ele mexe para ver se cabe mais. A casa dele parece um museu, pois ele adora comprar de tudo e guardar, já que é um grande colecionador. Afinal, todo nativo de Câncer tem uma coleção e vai comprar muito para aumentá-la.

Leão

O leonino gasta bem, igual ao ariano. Gosta de comprar coisas caras e não se agrada com qualquer item, pois deseja somente o que é incrível, afinal está comprando para ele, que se valoriza muito. Adora presentes e coisas grandes!

Virgem

O virginiano é extremamente organizado com as suas finanças (Imagem: ImagineDesign | Shutterstock)

O virginiano é muito trabalhador e organizado. Sabe quanto tem na conta e, se pode gastar, faz toda uma contabilidade para ver se vale a pena investir e comprar aquela peça. Mas, quando compra, não sai usando a roupa imediatamente, pois tudo para ele é programado. Assim, vai preferir usar o item em um evento especial e depois guardar para usar quando precisar novamente, já que é bem metódico.

Libra

O libriano deve ter uns 10 cartões para gastar. Mas quando a conta chega no final do mês, não sabe como pagar. Nem lembra com o que gastou, mas comprou e muito. É consumista, adora gastar e não tem limites. Gosta de tudo que é novo. Não passa vontade, e o seu lema é praticamente: ‘viu, gostou, comprou’.

Escorpião

O nativo de Escorpião não é de gastar muito, pois gosta de investir em coisas para ele. Por ser muito misterioso, compra, por exemplo, um carro, e as pessoas só vão descobrir depois de meses. O escorpiano não fica querendo ostentar. É discreto. Compra por ele e para ele, não para mostrar para os outros. E as coisas que ele gosta, às vezes, são estranhas.

Sagitário

O sagitariano não é consumista, mas vai gastar com viagens ou festas se tiver dinheiro. Do contrário, vai sair com 10 reais no bolso e ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas não se engane, esse nativo gosta de dinheiro, porém, prefere guardar, pois o que faz os seus olhos brilharem é celebrar a vida. Assim, ele até economiza, mas não se incomoda em pagar uma rodada de cerveja, por exemplo, já que curtir o momento é o seu lema.

Capricórnio

O capricorniano trabalha muito, mas gasta pouco (Imagem: ImagineDesign | Shutterstock)

O nativo de Capricórnio trabalha muito e acaba gastando pouco, porque ele é um grande investidor. Assim, ele ganha dinheiro, mas para gastar é uma vez ao ano. Não estranhe se ele não sair gastando sem limites, pois vai parcelar em 12 vezes sem juros e fazer um esquema para economizar o máximo possível.

Aquário

O aquariano adora engenhocas, por isso sempre compra coisas estranhas e gosta de mostrar para outras pessoas. O robô que limpa, passa cera e solta fumaça, se existe, esse nativo tem, afinal coisas diferentes e futuristas são uma atração para ele.

Peixes

O nativo de Peixes esquece que gasta dinheiro e compra mesmo. Na mente dele, é muito rico, o que faz com que ele não lembre com o que gastou o dinheiro. Adora coisinhas pequenas e acessórios para enfeitar a casa, o que faz dele o maior consumidor de sites asiáticos. Mas, assim como a sua falta de limite, o seu cartão segue na mesma linha.

Por Victor Valentim

Astrólogo, tarólogo e sensitivo