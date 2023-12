6 formas de aplicar o Feng Shui em casa para o Natal

O Natal é uma data especial que transcende as fronteiras culturais e religiosas, pois vai além do simbolismo religioso que o envolve. É um momento que inspira bons sentimentos e solidariedade. O espírito natalino é capaz de unir as pessoas em torno de valores como amor, generosidade, compaixão e gratidão. É uma época em que nos lembramos da importância da família, da amizade e do compartilhamento, não apenas de presentes materiais, mas também de afeto e atenção.

O Feng Shui, antigo sistema filosófico chinês que busca harmonizar o ambiente por meio da organização e disposição dos espaços, objetos e elementos, pode ajudar a deixar essa data ainda mais especial. Anna Raposo, consultora esotérica da iQuilibrio, comenta que a prática pode ajudar a atrair boas energias para o lar.

“O Feng Shui é uma técnica que traz diversos benefícios à vida de quem o aplica nos mais diversos ambientes. E em uma época tão mágica quanto o Natal, ele não só deve como precisa ser incorporado na decoração para trazer harmonia, paz e prosperidade para toda família”, afirma.

Por isso, confira algumas dicas da Anna Raposo para aplicar o Feng Shui na sua casa para o Natal!

1. Presentes

Quando você for presentear algum familiar, lembre-se de fazer um pedido pela pessoa, isto é, feche os olhos e mande todas as energias positivas que tiver naquele objeto. Isso poderá ser feito até mesmo na árvore de Natal: faça uma oração perto da árvore e mentalize vibrações boas para que a data se torne a melhor possível. Além disso, você pode colocar um Papai Noel na sua mesa de trabalho ou perto da sua cama e, todos os dias, solicitar algo que queria muito. Acredite e você verá bons resultados.

2. Árvore de Natal

A altura da árvore deve ser no mínimo de 180 centímetros para ter o vigor de uma antena energética eficiente. Além disso, escolha um local da sala que seja de destaque, para ver a árvore de Natal assim que abrir a porta. Use uma única estrela no topo da árvore, que seja muito bonita e reta.

Não use enfeites de Papai Noel na árvore. Deixe para usá-lo em outros lugares da casa. Ademais, enfeites de anjos são muito bem-vindos na árvore de Natal, pois eles potencializam a proteção angelical e fazem referência ao anjo anunciador.

As cores utilizadas na decoração podem atrair diferentes energias (Imagem: daphnusia images | Shutterstock)

3. Cores

Não exagere na decoração. Isso porque este é um momento importante e de equilíbrio. Assim, use as cores vermelha, prata e dourado; evite preto, amarelo, azul e rosa. O vermelho irá trabalhar a paixão na família; a prata, a saúde e o dourado, a prosperidade financeira.

4. Cartões de desejos

Providencie cartões pequenos com envelope em que cada morador da casa possa escrever um desejo, algo que queira ver realizado em sua vida ou que queira ganhar. Depois, usando linha branca, os pendure na árvore. Assim, usará a magia do Natal para potencializar os desejos.

5. Guirlanda

Utilizado na porta de entrada, a guirlanda simboliza ciclo e é responsável por filtrar e reciclar possíveis energias negativas, além de ser indispensável na decoração natalina. Quando colocada na porta, ela dá boas-vindas aos visitantes e traz energia de união entre os moradores.

6. Mesa de Natal

A mesa é o ponto alto da celebração de Natal, afinal é onde toda a família se reúne. Para deixar mais fácil o diálogo entre os convidados, são recomendadas as mesas redondas ou ovais. Se não for possível, aposte em mesas retangulares ou quadradas; mas é interessante que as pontas sejam levemente arredondadas para afastar energias negativas do ambiente.

Por Alice Veloso