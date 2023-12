Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de dezembro de 2023

No dia 22, o Sol transita do signo de Sagitário para o de Capricórnio. Além disso, o Astro-Rei se mantém em quadratura com Netuno e em conjunção com Marte e Mercúrio, sendo que este último planeta está em movimento retrógrado.

Tudo isso indica uma energia confusa, com tendência a diversos tipos de desentendimentos, conflitos e dificuldade de interpretação. Portanto, atente-se a tais questões e tenha bom senso e cautela. Afinal, não será seguro confiar no próprio discernimento à primeira vista.

Vênus continua em aspecto tenso com Urano, sugerindo que rompimentos tendem a ocorrer nas relações desalinhadas. Contudo, esse movimento também favorece atitudes rebeldes e precipitadas, o que poderá causar prejuízos e conflitos. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Será o momento de ver o resultado dos seus esforços, especialmente no setor profissional. Você terá a oportunidade de receber o reconhecimento dos seus superiores e de pessoas que admira. Será também uma fase de maior exposição. Contudo, sua sensibilidade estará mais aflorada. No caso, poderá sentir a necessidade de se recolher e encontrar um caminho de equilíbrio entre a agitação externa e a calmaria interna. Além disso, haverá a possibilidade de cometer equívocos ou de ser enganado(a). Portanto, tome cuidado e avalie suas decisões com senso de realidade.

Touro

A vitalidade e a esperança estarão em alta essa semana para o taurino (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

Após um período desafiador, você irá se deparar com um sopro de vitalidade e esperança. Além disso, terá mais energia para se dedicar aos seus sonhos e ao que lhe traz crescimento interior. De modo geral, será um bom momento para focar o autoconhecimento e os estudos espirituais e filosóficos.

Ainda nesta fase, poderá se confundir e entrar em caminhos um tanto duvidosos, o que te levará a se desequilibrar. Portanto, apesar do desejo de se aventurar em algo novo, procure manter os pés no chão. Ademais, avalie bem a forma como tem lidado com a espiritualidade, pois haverá a possibilidade de se enganar com as suas crenças.

Gêmeos

Você se conectará com o lado obscuro da sua alma, podendo se confundir. O seu emocional e a sua energia estarão mais sensíveis. Também haverá a possibilidade de se deparar com medos e fantasmas internos, gerando desconforto. Por mais que seja desafiador, tudo que irá aflorar é parte do que habita em seu interior. Logo, será importante não fugir das suas dores. Pelo contrário, procure encará-las e ressignificá-las com coragem e determinação. Além disso, caso precise, busque ajuda terapêutica. Por fim, tome cuidado com as ações impulsivas nos relacionamentos, pois elas poderão aumentar os conflitos e desafios.

Câncer

Um novo ciclo se iniciará no setor afetivo. Será o momento de dar mais atenção às necessidades do outro e às suas. Desse modo, conseguirá encontrar o equilíbrio na relação. Ainda nesta fase, o desejo de estar com alguém ficará mais evidente. Além disso, a tendência será que crie muitas expectativas no relacionamento, vindo a se iludir e a se frustrar. Por fim, tudo estará um tanto confuso. Você tenderá a se deixar de lado para corresponder às expectativas do outro, o que levará a desequilíbrios e desgastes. Portanto, procure estar consciente do que realmente quer e do que é importante para você. Ademais, cuide bem da sua energia.

Leão

O leonino estará mais envolvido com a organização neste período (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

Você se envolverá mais com a sua rotina nesta semana. Será o momento de organizar as atividades do cotidiano de forma que tenha tempo para cuidar de si, de descansar e de deixar a vida mais alegre. Entretanto, você terá que lidar com muita demanda. Além disso, haverá tendência a imprevistos e confusões, o que afetará a sua saúde. Logo, seja flexível com as possíveis mudanças nos seus planos, não insista em algo que não está caminhando e procure manter o senso de realidade. Desse modo, poderá se organizar melhor, bem como evitar o excesso de expectativas e o desperdício de energia.

Virgem

Após uma fase mais introspectiva e de maior contato com as suas memórias e emoções, você viverá um momento de expansão. Além disso, se conectará com a sua autoestima e individualidade, assim como terá a oportunidade de entrar em contato com os seus dons e singularidade.

No entanto, apesar das boas energias, você poderá se confundir em relação a como se vê. Para que possa ter mais clareza, procure se dedicar ao autoconhecimento e à espiritualidade. Ademais, tente desvendar os mistérios que te levam ao desânimo e ao isolamento. Por fim, poderá se apaixonar com mais facilidade. Porém, também haverá a possibilidade de se enganar com alguém ou, até mesmo, com os próprios sentimentos.

Libra

Após uma fase movimentada, você entrará em um período introspectivo. Será o momento de organizar todas as informações e movimentos ocorridos nas últimas semanas, bem como analisar o que realmente faz sentido manter em sua memória. Ainda nestes dias, você se envolverá mais com as situações do seu lar e da sua família. Além disso, estar na presença dos entes queridos irá recarregar as suas energias. Todavia, segredos do passado e sensações estranhas poderão vir à tona, causando desconfortos. Por fim, sua sensibilidade estará mais aflorada.

Escorpião

A semana será de grandes movimentos para o escorpiano (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana. A tendência será de grandes movimentos, especialmente no setor social. Você poderá viver situações fora da rotina e conhecer pessoas que te ajudem a diversificar os seus conhecimentos. Contudo, poderá sentir a sua mente mais confusa, bem como ficar mais suscetível a cometer enganos ou ser enganado(a). Portanto, evite fazer negociações, assinar contratos ou fazer acordos importantes. Caso não tenha como evitar, procure profissionais que possam analisar com senso crítico tais compromissos. Desse modo, evitará muitas confusões.

Sagitário

Semana favorável para organizar a vida financeira. Será o momento de fazer um balanço sobre a forma como lida com o dinheiro e sobre como valoriza o que já conquistou. Período importante também para que tome consciência do que precisa fazer para encontrar mais conforto e estabilidade. Entretanto, atente-se à tendência a se iludir, a criar expectativas irreais, a gastar sem clareza e a cometer enganos com pagamentos.

No setor afetivo, a fase ainda será de finalizações. Você poderá sentir a necessidade de romper com ciclos e situações. Porém, antes de tomar alguma decisão, procure ter clareza do que deseja. Dessa forma, evitará atitudes impulsivas.

Capricórnio

Após uma fase de encerramentos, um novo ciclo será iniciado. Com o Sol entrando no signo de Capricórnio, você renascerá. Com isso, terá mais confiança para ser quem é e mais energia para se expor e batalhar pelo que deseja. No entanto, também irá se deparar com sensações estranhas e confusas, acarretando assim dificuldades para ter clareza nas decisões. Então, procure cuidar bem da sua energia e das suas emoções. Dessa maneira, poderá se proteger e se equilibrar melhor. Ainda nesta fase, devido a um desejo de liberdade, você tenderá a agir de forma radical e precipitada nos relacionamentos. Logo, atente-se a essa questão.

Aquário

O aquariano buscará mais equilíbrio na vida nestes dias (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você buscará o equilíbrio em sua vida. A tendência será que dê mais importância aos seus relacionamentos. Todavia, haverá o desejo de se libertar de valores e situações que te aprisionam. Com isso, poderá agir de forma um tanto rebelde, gerando rompimentos e bastante tensão. Portanto, procure estar ciente do que realmente quer. Caso contrário, poderá agir por impulso e perder oportunidades de parceria.

Ainda nesta fase, os dias serão propícios para os trabalhos em grupo, bem como para direcionar energia aos seus propósitos de vida. Por fim, atividades altruístas e caridosas te ajudarão a aliviar as sensações estranhas e a ter mais clareza sobre si.

Peixes

Nesta semana, você se dedicará bastante ao setor profissional. Contudo, tenderá a cometer equívocos e ter dificuldade para tomar decisões com clareza. Logo, avalie suas possibilidades com senso de realidade e não aja por impulso.

No setor afetivo, você buscará a liberdade. Caso se sinta aprisionado(a) de alguma forma, poderá ter atitudes imprevisíveis, gerando muita tensão. No caso, para que haja equilíbrio, tente encontrar sua individualidade dentro do relacionamento. Além disso, converse sobre as suas necessidades e escute as do outro também.

Por astróloga Thaís Mariano