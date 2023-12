Veja como será 2024 para cada um dos signos

Quando se aproxima um novo ano, as expectativas de um futuro melhor costumam surgir. Assim, todos ficamos ansiosos para as previsões de 2024. Afinal, os anos que se passaram nos trouxeram experiências e aprendizados que moldaram quem somos.

Mas, como a Astrologia nos ensina, nossas vidas são influenciadas por uma série de fatores, como o meio em que vivemos, nossa história familiar e nossa própria mandala astrológica. Portanto, vamos à pergunta, o que cada um de nós pode esperar de 2024?

“2024 promete ser um ano de notáveis mudanças e transformações, impulsionado por eventos astronômicos significativos. O ano de 2024 será regido pelo número 8 na numerologia, trazendo consigo uma energia de lutas por poder, conquistas pessoais, desejo de alcançar o equilíbrio e a realização em todas as áreas da vida. Esta energia implica administração, negócios, ambição, eficiência e competência. Entretanto, como tudo na vida, essa energia pode vibrar tanto de forma elevada quanto de forma mais sombria”, comenta Simone, especialista em Astrologia da iQuilibrio.

A seguir, a profissional revela como será 2024 para cada um dos nativos. Confira!

É importante que os arianos estejam atentos e não hesitem em se libertar de relações tóxicas (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Áries

2024 será o ano de crescimento pessoal. Você terá equilíbrio nos relacionamentos e poderá reavaliar qual o melhor caminho na carreira. Marte guiará suas ações e reações. Aumentar a ambição na carreira é importante, assim como manter o foco na mudança e trabalhar na cura em todas as áreas da vida.

O amor estará no ar! Haverá encontros emocionantes e estimulantes no decorrer do ano, o que combina perfeitamente com seu espírito aventureiro. E, por mais intensas que sejam, não hesite em se libertar de relações tóxicas.

Ao abraçar as mudanças e explorar novas possibilidades, os taurinos enfrentarão os desafios com êxito (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Touro

2024 será o ano de transmutar e crescer. Mantenha suas bases, mas também saia da zona de conforto. Explore novas possibilidades e abrace a mudança, assim será mais fácil enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades. Planos de carreira poderão sofrer mudanças transformadoras. Tudo estará à sua disposição, aproveite!

Nos relacionamentos, haverá períodos de cura e aprofundamento. Concessões, comunicação e compromisso serão seus aliados, tente equilibrar o foco entre suas necessidades e as do seu par.

É importante que os geminianos abracem a evolução, pois o ano promete transformação total (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Gêmeos

2024 será um ano de conexão espiritual profunda. Você saiu de um período de dúvidas e agora sua autoconfiança está nas alturas. Abrace a evolução, pois esse ano promete transformação que te levará a algo extraordinário. Comece o ano pensando em aprofundar as relações e explorar novos horizontes profissionais enquanto harmoniza a mente e o coração.

Além disso, embase os relacionamentos na compreensão e bom diálogo. As conexões serão mais autênticas se você se permitir viver as aventuras e aprender as lições.

Os astros vão se alinhar para que os cancerianos obtenham crescimento na vida pessoal e profissional (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Câncer

2024 será o ano para fortalecer laços e crescer. Um futuro impressionante estará à sua disposição. Finalmente, a pressão se despedirá e abrirá espaço para você assumir o controle do seu destino, dando atenção à intuição e à razão nas mesmas medidas. Os astros vão se alinhar para que você obtenha o crescimento desejado tanto na vida pessoal quanto profissional.

No amor, haverá grandes emoções, mas, para isso, será preciso sair da caixa e ter coragem. Porém, acredite, valerá muito a pena! Uma boa comunicação será essencial nos seus relacionamentos. Por isso, ouça e compreenda seu amor.

A comunicação dos leoninos será mais expressiva e impactará as relações sociais, amorosas e profissionais (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Leão

2024 será o ano em que você realmente brilhará! Abrace quem você é realmente e a emocionante jornada do novo período. Reconheça seu valor, se mantenha firme e lidere com graça e poder. Sua comunicação será mais expressiva e impactará as relações sociais, amorosas e profissionais. A chave para relacionamentos interessantes será a comunicação. Deixe o arrependimento e a amargura de lado, vida nova!

A realização amorosa está a caminho para os virginianos, então abracem a paixão e aproveitem os momentos a dois (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Virgem

2024 será o ano que pedirá equilíbrio e ação! Harmonizar o interno com o externo será essencial e você terá a chance de remodelar o futuro. Poderá se assustar com as mudanças dos seus pensamentos e hábitos, se percebendo com mais ousadia e determinação. Os demais também terão essa ótima percepção a seu respeito.

Abrace a paixão e aproveite cada momento a dois, a realização amorosa está a caminho! Você poderá refinar suas emoções e intuição, o que trará conexões mais profundas na vida amorosa.

A ansiedade sairá de cena na vida dos librianos e entrarão o entusiasmo e a determinação (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Libra

2024 será o ano de alívio, harmonia e paz interior. Hora de priorizar o amor-próprio e a compaixão, de seguir sempre em frente mesmo com dúvidas. Nada deverá te deter na jornada. A ansiedade sairá de cena e entrarão o entusiasmo e a determinação.

As energias de Júpiter, Urano e Vênus ajudarão no crescimento pessoal e nas ações e reações. Mantenha suas intenções claras e evite mal-entendidos em todos os setores de sua vida. Confie no seu charme, pois ele fará maravilhas na vida afetiva! Será um ótimo ano para namoro e casamento.

Novas oportunidades profissionais chegarão na vida dos escorpianos e trarão a possibilidade de grande sucesso material (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Escorpião

2024 será o seu ano de regeneração e evolução. Novas oportunidades profissionais chegarão e trarão a possibilidade de grande sucesso material. Diga adeus à rotina, medos e procrastinação.

Seus impulsos apaixonados serão exaltados e, num momento, você poderá pensar em casamento e, no outro, em curtir a liberdade! Seu par precisará ser paciente e seguir seu fluxo. Haverá grande chance de encontrar o amor, mas não se apresse, escolha o melhor dentre os melhores.

Os sagitarianos devem abraçar seu verdadeiro eu e a dualidade de realidade e imaginação para crescer em todas as áreas da vida (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Sagitário

2024 será de estudos e aventuras emocionantes. O universo preparou para você a oportunidade de expandir seus horizontes por meio de viagens, aprendizado e de levar a mente numa viagem harmoniosa de entusiasmo e reflexão. Os dias sombrios se foram!

Você deverá abraçar seu verdadeiro eu e essa dualidade de realidade e imaginação para crescer em todas as áreas de sua vida. No amor, haverá alegria, prazer e a possibilidade de ir para o próximo nível, mas também desafios e decisões difíceis a serem tomadas.

A reflexão ajudará os capricornianos a terem clareza mental e emocional, enquanto o universo os guiará ao crescimento (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Capricórnio

2024 será um chamado para fundamentar as ambições e o autocuidado. Traga dinamismo e mudanças às suas aspirações profissionais e pessoais. A reflexão te ajudará a ter clareza mental e emocional, enquanto o universo te guiará ao crescimento e bem-estar.

Neste ano, o amor estará a seu favor! A autoconfiança te ajudará a quebrar barreiras e lidar com os verdadeiros sentimentos e emoções.

Os aquarianos deverão confiar nas suas percepções únicas para abrir muitas portas no âmbito pessoal e coletivo (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Aquário

2024 será o ano de energias transformadoras. Você sentirá incentivo astral para compartilhar ideias, romper limites e redefinir seus objetivos. Confie nas suas percepções únicas e abra muitas portas no âmbito pessoal e coletivo.

No amor, evite insistir com pessoas indecisas e confusas. Faça suas escolhas e não se esconda sob falsas desculpas. Seja transparente com os seus sentimentos e isso abrirá o caminho para uma louca paixão que pode vir a ser um grande amor!

É importante que os piscianos canalizem a enxurrada de emoções para a criatividade e pratiquem a concentração (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Peixes

2024 será o ano para transformar sonhos em realidade! Saturno incentivará o crescimento espiritual e Netuno amplificará habilidades psíquicas aprofundando sua conexão com o universo. Você vai lutar com determinação, vontade e, confiando na sua intuição, vencerá! Canalize a enxurrada de emoções para a criatividade e pratique a concentração.

Será um ano intenso na vida amorosa com grande possibilidade de paixão ardente. Em alguns momentos, você estará na mesma sintonia que seu par e, em outros, não, faz parte: o importante é manter o bom diálogo a todo momento.

Por Alice Veloso