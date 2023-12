10 curiosidades sobre o signo de Capricórnio

Capricórnio representa o 10º signo no zodíaco. Os nativos são associados ao elemento Terra e têm como pedras preciosas o ônix, a hematita e o olho-de-tigre. O número 21 é considerado de sorte para eles, enquanto os aromas que os conectam são vetiver, jasmim e cedro.

Os nascidos sob o signo de Capricórnio, entre 22 de dezembro e 20 de janeiro, são caracterizados por sua abordagem realista. Determinados, disciplinados e organizados, estão sempre em busca do seu lugar no mundo.

A seguir, veja mais 10 curiosidades sobre capricornianos!

1. São extremamente confiáveis

Os capricornianos são tão confiáveis quanto suas palavras. Se prometem fazer algo, cumprem. Levam todas as responsabilidades que assumem a sério. Pode ser que algumas pessoas os chamem de obstinados, já que são perseverantes em tudo que querem realizar.

2. A ambição é uma forte característica

Indivíduos nascidos sob o signo de Capricórnio são ambiciosos. Sabem que possuem o que é necessário para triunfar na vida e têm a intenção de alcançar o sucesso. Costumam estabelecer metas realistas, como conseguir uma promoção em sua área escolhida, pagar adiantado a hipoteca ou economizar o suficiente para adquirir o carro que têm em mente.

Acreditam que o trabalho árduo deve ser recompensado. “Estar com um capricorniano vai te ajudar a perceber como é possível concretizar seus sonhos se você tiver os pés no chão e os olhos voltados para o topo da montanha que deseja subir”, avalia a astróloga Thaís Mariano.

3. Gostam de manter a disciplina

Esses nativos têm facilidade para seguir metas. Tipicamente, possuem a determinação que outros invejam. Compreendem a importância de fazer sacrifícios no presente para obter as coisas desejadas no futuro. “São focados, não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, explica Thaís Mariano.

4. Buscam estabilidade

Eles sabem que um bom emprego, renda estável e investir em uma casa valerão a pena no futuro. Isso não implica que não sejam aventureiros. Reconhecem a liberdade proporcionada por esse tipo de estabilidade. Os capricornianos sabem que, ao ter uma rede de segurança, é possível correr riscos maiores.

Os capricornianos tendem a ser críticos consigo e com todos à sua volta (Imagem: Syda Productions | Shutterstock)

5. São autocríticos

Capricornianos tendem a ser críticos severos. Impõem a si um padrão muito alto; dessa forma, analisam suas ações frequentemente, mesmo diante dos erros mais insignificantes. Rapidamente identificam falhas em situações ou pessoas, refletindo sobre como poderiam ter tido um desempenho melhor. Por outro lado, desenvolver autocompaixão pode ser um desafio para eles.

“São extremamente críticos com os outros e com eles próprios, sempre prontos para apontar o erro e o defeito alheio. Além disso, em sua frieza e forma rude de falar, podem acabar magoando outras pessoas”, afirma a astróloga.

6. Valorizam o amor-próprio

Quando se trata de amor e relacionamentos, não aceitam qualquer pessoa. Estão dispostos a esperar pela pessoa certa, independentemente do tempo necessário. Provavelmente possuem uma lista de traços desejados em um parceiro em potencial, buscando compatibilidade. Não suportam comportamentos incoerentes em parceiros românticos e valorizam a comunicação clara.

“Não tendem a atitudes românticas, mas, quando se comprometem com alguém, são sinceros e verdadeiros. Como não costumam perder seu precioso tempo, só se envolvem em uma relação se realmente fizer sentido para eles”, ressalta Thaís Mariano.

7. Buscam reconhecimento

Embora sejam generosos e trabalhem duro para si, não por aparências ou elogios, gostam de ser reconhecidos por seus esforços. Ainda, tendem a ficar bastante chateados quando sentem que não recebem o reconhecimento adequado por sua ajuda ou quando seu trabalho é ignorado.

8. Odeiam desperdício

Capricornianos possuem uma aversão a desperdícios, especialmente quando se trata de dinheiro. Eles têm uma abordagem cuidadosa e prática em relação às finanças e tendem a ser bastante econômicos, administrando suas finanças de maneira responsável e prudente. Eles não são propensos a gastos impulsivos ou extravagantes, preferindo investir em coisas que consideram valiosas a longo prazo.

9. Lealdade e comprometimento é o seu sinônimo

Leais e comprometidos em relacionamentos amorosos, os capricornianos valorizam a estabilidade emocional. Quando estão em um relacionamento, tendem a se dedicar completamente e a investir tempo e esforço para construir um vínculo sólido. Eles procuram parceiros que também tenham essa mesma disposição para compromisso e lealdade.

10. Praticidade e realismo são as suas marcas registradas

A abordagem prática e realista é uma característica proeminente dos indivíduos do signo de Capricórnio. Sensatos e com os pés no chão, preferem lidar com a realidade em vez de se perder em ilusões.