Veja as previsões de janeiro para o signo de Capricórnio

Para você, nativo de Capricórnio, o mês de janeiro iniciará com uma grande dose de energia, vitalidade e confiança para batalhar pelos sonhos, principalmente aqueles que estão relacionados com a sua autonomia e independência.

No entanto, poderá agir de maneira precipitada e sem clareza, especialmente no início do mês. Desse modo, haverá uma grande possibilidade de realizar escolhas equivocadas. Portanto, evite seguir o primeiro impulso e avalie as decisões com senso de realidade.

Capricornianos com alto brilho

De modo geral, a tendência será que o início do mês favoreça a individualidade e a autenticidade. Com isso, seu brilho pessoal estará em alta e poderá receber reconhecimento de pessoas que admira. Além disso, será possível realizar mudanças necessárias em sua vida.

Contudo, essas energias poderão te levar ao excesso de afazeres, prejudicando a sua disposição e te levando a inflamações e infecções. Além disso, haverá o risco de crises alérgicas, acidentes e dores de cabeça. Logo, procure fazer somente o que é possível, respeitando os seus limites.

Período de transformações no setor afetivo

No início do mês, você viverá uma fase de finalizações no setor afetivo. Será um momento de introspecção e de abandonar o que já não está mais alinhado consigo. Ao longo desse processo, carências, inseguranças e fantasmas do passado poderão abalar a sua autoestima.

Apesar disso, Capricórnio, será importante que não se deixe levar por tais sentimentos e se dedique a ter consciência dos aprendizados. Desse modo, poderá não repetir os erros do passado. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Será um período de renovação, assim como de uma maior autoconfiança e autoestima.

Neste mês, os nativos de Capricórnio terão mais habilidade para liderar (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Mês de grandes novidades no setor financeiro e profissional

Devido a sua energia, disposição e coragem, haverá mais motivação para iniciar algo novo ou para batalhar pelas conquistas profissionais. Além disso, a tendência será que a habilidade para liderar fique em alta. Contudo, poderá ter dificuldade para ter clareza, embarcando assim em algo ilusório ou equivocado, especialmente no início de janeiro.

Por volta da metade do mês, seu foco estará voltado para organizar a forma como lida com o dinheiro. Ademais, haverá a possibilidade de que mudanças e imprevistos lhe tragam ganhos de fontes inimagináveis. Logo, tenha um plano B, pois algo com o que contava poderá não dar em nada e algo que era secundário poderá gerar mais lucro.

Por astróloga Thaís Mariano