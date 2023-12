Conheça as características do signo de Búfalo no Horóscopo Chinês

O Búfalo/Boi é o segundo signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Capricórnio. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O elemento dos nativos de Búfalo é a Água, as pedras são ônix e quartzo, enquanto a flor é a violeta. O metal é o chumbo, a erva é a malva, as cores são preto, cinza e verde-escuro, e o número da sorte é o 8.

“O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca, naturalmente, ser independente”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Búfalo?

Os nativos do signo de Búfalo são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

19/02/1901 a 07/02/1902;

06/02/1913 a 25/01/1914;

25/01/1925 a 12/02/1926;

11/02/1937 a 30/01/1938;

29/01/1949 a 16/02/1950;

15/02/1961 a 04/02/1962;

03/02/1973 a 22/01/1974;

20/02/1985 a 08/02/1986;

07/02/1997 a 27/01/1998;

26/01/2009 a 13/02/2010;

12/02/2021 a 31/01/2022.

Se você nasceu entre 1h00 e 3h00, o seu ascendente é o Búfalo.

Como são os nativos de Búfalo

Segundo Victor Souza, tarólogo e numerólogo, o nativo de Búfalo é reservado, introspectivo e esconde as emoções, com a intenção de mostrar cautela e ponderação. Porém, oculta a necessidade de autoafirmação e carência afetiva, que ele teima em negar. “Exigente e ambicioso, o Búfalo está sempre desafiando os próprios limites”, afirma o astrólogo.

Características marcantes

Dentre as virtudes do Búfalo, está o alto senso de responsabilidade. Segundo o astrólogo Victor Souza, isso faz dele um signo perseverante e dedicado ao trabalho.

Os nativos de Búfalo precisam exercitar a calma e a simplicidade (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Características que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do horóscopo chinês, o Búfalo também possui características que precisa desenvolver. Conforme afirma Victor Souza, esse nativo pode ser demasiadamente ambicioso e se irritar facilmente. Costuma usar a ironia e o sarcasmo para se defender. Por isso, é necessário exercitar a calma e a simplicidade.

Como são os nativos de Búfalo nos relacionamentos?

Conforme explica Victor Souza, os nativos de Búfalo, na juventude, trabalham arduamente e buscam amadurecer em segurança. Contudo, isso os impede de viver o presente e de investir no lado emocional. Nas relações, como estão sempre preocupados com a própria imagem, tendem a ser pacientes e buscam atender às necessidades do par. Procuram demonstrar por meio das sensações físicas aquilo que não conseguem verbalizar.