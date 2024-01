Veja quais cores usar na virada do ano para atrair energias positivas

Na véspera do Ano-Novo, é comum as pessoas adotarem rituais para atrair aquilo que desejam. Entre os mais supersticiosos, vestir uma roupa nova ou usar uma determinada cor é uma tradição que não pode faltar. Isso porque, segundo a cromoterapia, as cores têm o poder de atrair vibrações específicas.

De acordo com a astróloga do Astrocentro, Yara Vieira, é importante passar alguns períodos se preparando para atrair energias boas e positivas. Isso se intensifica, ainda de acordo com ela, quando se trata do início de um novo ciclo. “Assim, é com base na lei da atração que vamos explorar o mundo das cores de roupas para o Réveillon de 2024″, comenta.

A seguir, ela indica algumas cores para você vestir na virada do ano e atrair energias positivas aos novos ciclos. Veja!

Cores para afastar energia negativa

De acordo com Yara Vieira, utilizar certas cores na virada do ano pode ajudar a afastar as energias ruins. “Vamos começar com uma água de coco e um biquíni, pois, se tem um lugar maravilhoso para iniciar um novo ciclo, este é na praia. A combinação de amarelo, laranja e branco é ideal para passar um fim de tarde na praia antes da virada, pois o crepúsculo da tarde leva, com o sol, toda energia negativa embora e te prepara para a virada totalmente descarregada”, explica.

Contudo, durante a contagem regressiva para estourar o champanhe, esteja com cores vibrantes e sutis. Experimente combinar tons frios e quentes, como:

Vermelho : uma cor intensa que remete à transformação, à idealização e à vontade de crescer;

: uma cor intensa que remete à transformação, à idealização e à vontade de crescer; Azul : simboliza a juventude, a confiança e a harmonia para que as novas coisas venham até você com o esforço certo;

: simboliza a juventude, a para que as novas coisas venham até você com o esforço certo; Amarelo: mesmo que tenha sido usado anteriormente, o amarelo pode muito bem ser repetido na virada do ano, visto que sua cor chamará a atenção para coisas boas que podem vir a se realizar na sua vida.

Vermelho é a cor ideal para aprimorar a relação no novo ano (Imagem: Svitlana Sokolova | Shutterstock)

Cores para ter alegria no casamento

Para atrair um casamento ou, até mesmo, aprimorar a relação, as cores também são um excelente artifício. “Se o seu casamento não vai bem ou se está esperando que ele ajoelhe com aquela caixinha em mãos, saiba que tem um recurso de virada do ano para que isso aconteça”, aponta Yara Vieira.

No entanto, é provável que isso dependa de uma série de fatores, mas essa dica pode ser aquele empurrãozinho que está faltando para algo acontecer.

Vermelho : neste caso, esta cor representa a paixão, o sexo e o tesão entre um casal. Ela é ideal para reacender a chama entre vocês ou despertar um interesse de união no altar;

: neste caso, esta cor representa a paixão, o sexo e o tesão entre um casal. Ela é ideal para reacender a chama entre vocês ou despertar um interesse de união no altar; Rosa : essa cor representa a doçura e a delicadeza própria de uma mulher apaixonada, que dá e recebe amor e carinho do seu marido;

: essa cor representa a doçura e a delicadeza própria de uma mulher apaixonada, que dá e recebe amor e carinho do seu marido; Branco: a cor da pureza, que ajuda a manter o equilíbrio e a harmonia entre os dois mesmo em períodos de dúvidas ou inseguranças.

Cores para atrair harmonia

A fim de transmitir e receber a energia da harmonia com roupas para o Réveillon 2024, experimente usar as seguintes cores:

Azul : a cor da nobreza e da calmaria. Neste caso, remete à harmonia, à sensatez, à serenidade e à paz no ambiente;

: a cor da nobreza e da calmaria. Neste caso, remete à harmonia, à sensatez, à serenidade e à paz no ambiente; Verde : a cor da cura e da natureza. Traz consigo uma carga poderosa de equilíbrio e de frescor. Contudo, é muito usada como conjunto para que realce e atraia saúde;

: a cor da cura e da natureza. Traz consigo uma carga poderosa de equilíbrio e de frescor. Contudo, é muito usada como conjunto para que realce e atraia saúde; Roxo: remete à ligação espiritual e à paciência. Quem usa esta cor está inclinado a se conectar e a inspirar paz por meio de sua transmutação espiritual;

remete à e à paciência. Quem usa esta cor está inclinado a se conectar e a inspirar paz por meio de sua transmutação espiritual; Branco: essa cor não poderia faltar, pois está ligada à paz que habita em cada um, ajudando a diluir as emoções para promover a compreensão na vida.

Por Julia Vitorazzo