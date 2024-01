Faça amuleto para atrair prosperidade, amor e dinheiro em 2024

Independentemente de crença ou religião, todo mundo quer ter uma virada de Ano-Novo incrível, cheia de realizações e coisas boas, deixando tudo de ruim para trás. Algumas pessoas têm o costume de fazer simpatias, outras utilizam roupas de cores vibrantes para dar sorte.

Contudo, a melhor forma de atrair boas vibrações é utilizando elementos naturais que pulsam boas energias e positividade. Então, para obter o melhor de 2024 em todos os campos da vida, a dica é utilizar um amuleto. Dessa forma, ele vai atrair tudo de bom que você deseja.

O amuleto deve ser usado na virada do ano (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Como fazer um amuleto?

Para fazer o amuleto, são necessários nove elementos, cada um deles irá vibrar energias específicas para seu Ano-Novo. A seguir, veja como prepará-lo:

Ingredientes

1 saquinho de pano branco;

1 linha para fechar o saquinho;

1 folha de louro (para atrair vitória, multiplicação das riquezas e paz de espírito);

(para atrair vitória, multiplicação das riquezas e paz de espírito); 1 moeda (para atrair movimento, abundância e riqueza);

1 cristal (para atrair limpeza, equilíbrio energético, paz, harmonia e vitalidade );

); 3 sementes de maçã (para atrair amor, sedução, magia, paz e conhecimento);

7 sementes de romã (para atrair dinheiro, riqueza e sorte);

3 canelas em pau (para atrair abundância, amor, proteção, espiritualidade e boa sorte);

7 grãos de arroz (para atrair riqueza, sucesso, abundância e união);

7 grãos de feijão (para atrair bons caminhos, fertilidade, abundância e fartura);

7 cravos-da-índia (para atrair vigor, prosperidade e combater doenças).

Modo de fazer

Junte todos esses elementos dentro do saquinho e, se possível, dê sete nós para fechar, e repita a frase: “Que este amuleto cheio de positividade me traga bons caminhos, prosperidade, amor e tudo de bom que eu mereço no ano que vai entrar“.

Carregue contigo esse amuleto na virada do ano, pode ser no bolso, bolsa, carteira, mas é importante que ele esteja perto de você na hora da virada. Faça com fé e tenha certeza de que muitas coisas boas virão para você.

Por Ravi Vidya

Médium e conselheiro espiritual. Passeou por diversas religiões e absorveu conhecimentos que hoje repassa aos seus seguidores. Faz atendimentos e consultas espirituais com o auxílio das cartas.