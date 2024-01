Veja as previsões do tarot para janeiro de 2024

O início de um novo ano é repleto de muitas expectativas e interesse por saber o que os novos ciclos reservam. Nesse sentido, o tarot é frequentemente considerado uma ferramenta poderosa para obter ideias e orientações sobre diferentes aspectos da vida, incluindo previsões para o futuro.

Embora não sejam predições definitivas, muitas pessoas utilizam essa ferramenta para reflexão pessoal, buscando orientação e entendimento sobre as possíveis energias que podem influenciar suas vidas durante o próximo período. Por isso, o astrólogo e tarólogo Victor Valentim diz o que as cartas do tarot revelam para cada signo em janeiro de 2024. Veja!

Áries

O mês inicia com algumas dificuldades financeiras para o ariano. Por isso, o ideal é economizar em janeiro, evitando gastos excessivos e desnecessários. Além disso, é recomendado tomar cuidado com desgastes nos relacionamentos.

Touro

Janeiro será um mês tranquilo para o taurino (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

A segurança, a estabilidade e a tranquilidade vêm ao encontro do taurino em janeiro. Esse nativo deve aproveitar o momento para estar junto à família e desfrutar das boas coisas da vida com os amigos. O mês será tranquilo e estável.

Gêmeos

O momento pede que o geminiano seja mais frio e racional. Ele deve buscar colocar na balança aquilo que realmente deseja para o ano de 2024, além de deixar a emoção de lado e escutar mais a razão neste mês.

Câncer

O mês de janeiro será de trabalho, dedicação e muito esforço para o canceriano. Além disso, o ano inicia para o nativo de Câncer com muitas oportunidades novas e prosperidade financeira vindo por conta de todo o seu plantio.

Leão

O ano inicia com os caminhos abertos para relacionamentos e para as finanças. Por isso, o leonino pode aproveitar o período para cuidar de si, investir em novas viagens, negócios e até romances, que podem ser iniciados no começo do ano.

Virgem

O mês será favorável para o virginiano desacelerar e curtir a vida (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

Neste mês, o nativo de Virgem deve celebrar e aproveitar o momento para desacelerar, resgatar a sua alegria interior, desfrutar mais a vida com aqueles que ama e curtir, bem como pegar mais leve e ser feliz.

Libra

Muitas oportunidades de trabalho vão surgir perante a dedicação do libriano neste mês. Por isso, é necessário que esse nativo tome cuidado com pessoas falsas. Algumas máscaras vão cair no início deste ano. Por isso, preste atenção ao seu redor e siga mais sua intuição.

Escorpião

No início do ano, o escorpiano vai se sentir um pouco perdido ou confuso. O momento é de focar em seus sonhos, colocar seus planos no papel e iniciar o ano buscando mais motivação e ânimo.

Sagitário

Janeiro começa com boas concretizações e fartura no caminho do sagitariano. Um dinheiro inesperado ou presente pode vir até esse nativo trazendo boas energias. Além disso, ele deve aproveitar a oportunidade para estar perto da família.

Capricórnio

As energias estão a favor dos capricornianos neste mês (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

Neste início de ano, as energias estão a favor do nativo de Capricórnio, que deve pegar mais leve consigo. Novos empreendimentos e viagens aparecerão. A energia do amor pode estar meio em baixa, mas em breve as coisas vão melhorar.

Aquário

Energias do passado podem retornar para o aquariano neste mês. Por isso, ele deve abrir o coração e estar com quem realmente ama, além de se permitir apaixonar.

Peixes

O início de janeiro pode parecer confuso em relação às metas e objetivos do pisciano. Assim, ele deve buscar centrar-se e focar nos seus grandes sonhos, além de abrir o coração para seus dons e acreditar mais em seu potencial.