Horóscopo mensal: previsão completa de janeiro para os 12 signos

O mês se inicia com Capricórnio e Urano favorecendo a organização e a maturidade, algo ótimo para mudanças práticas. Perto do dia 20, o Sol em Aquário alinhado com Plutão indica imprevistos e mudanças repentinas, mas que trazem transformações e desapegos necessários para o crescimento individual e coletivo. Mercúrio, ao começar o mês em conjunção com Marte e em tensão com Netuno, dificulta a organização dos pensamentos, porém isso melhora depois do dia 2.

Tendência a ilusões

Vênus começa o mês em um aspecto desafiador com Saturno, indicando complicações nos relacionamentos, mas essa tendência suaviza na metade do mês. Por sua vez, Marte em conjunção com Netuno durante todo o mês pede cautela para evitar desilusões.

Porém, no início do mês, faz uma quadratura com Netuno, indicando tendência a ações precipitadas e equivocadas que levam a desilusões e frustrações, pedindo cautela antes de agir e tomar decisões.

Lembre-se sempre que cada pessoa irá sentir essas tendências de forma mais ou menos intensa de acordo com o próprio Mapa Astral.

Após uma fase transformadora em seus relacionamentos, os arianos terão mais otimismo e viverão momentos prazerosos com seu par (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Áries

Energia geral

O início do mês será marcado pela colheita dos resultados de toda energia que empreendeu em sua vida, especialmente em relação ao que quer para o seu futuro. Tenderá a ser um período favorável para que boas oportunidades de crescimento apareçam. Depois, você viverá o momento de descentralizar a energia e reforçar os laços de amizade com pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você. Entretanto, poderá se sentir mais confuso(a) e sem clareza sobre o que quer. Evite tomar decisões precipitadas.

Relacionamentos

Após uma fase transformadora em seus relacionamentos, você terá mais otimismo e viverá momentos prazerosos em viagens ou atividades fora da rotina com seu par. Porém, poderá enfrentar alguns desafios no início do mês que trarão a sensação de limitação e insegurança. Depois, os desafios estarão relacionados ao excesso de expectativa em relação ao outro, o que poderá gerar frustração.

Trabalho e Dinheiro

Sua vida profissional receberá bastante do seu foco neste mês, sendo importante que você canalize bem essa energia para colher os resultados que busca. Organize-se e esteja consciente do que realmente quer, assim evitará entrar em disputas desnecessárias. O momento será propício para receber o reconhecimento de seus superiores ou pessoas que admira, além da possibilidade de novas oportunidades, mudanças e muito crescimento. Aproveite esta oportunidade com consciência.

A carreira será a área da vida que receberá mais da atenção dos nativos de Touro (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Touro

Energia geral

Este tenderá a ser um mês movimentado, com bastante crescimento, pois você estará com mais energia para se dedicar aos seus sonhos, para fazer algo que te realiza e te conecta com suas verdades. Será um momento de expansão, de ir além do que é conhecido e explorar novos lugares e caminhos. Entretanto, procure manter os pés no chão. Evite agir no calor das emoções e tomar decisões precipitadas, pois tenderá a se iludir.

Relacionamentos

Você vivenciará experiências transformadoras em seus relacionamentos neste mês, afinal entrará em contato com o lado obscuro da sua alma para que possa ressignificar suas dores. Será possível que se depare com sentimentos de insegurança, cobrança e rigidez no início do mês. Procure não se deixar levar pelo pessimismo e compreenda este período como uma possibilidade de tomar consciência de comportamentos nocivos que precisam ser modificados.

Trabalho e dinheiro

A carreira será a área da sua vida que receberá mais da sua atenção. Dedique-se, especialmente no início do mês, ao que quer concretizar, com bastante consciência, senso prático e de realidade. Caso contrário, poderá desperdiçar sua energia em diversas coisas diferentes sem realizar nenhuma com o devido empenho. Atente-se à possibilidade de cometer alguns enganos, criar muita expectativa em relação a algo ou ser enganado(a) por alguém.

Será um mês importante para os geminianos se desapegarem de tudo o que está gerando sofrimento e incômodo (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Gêmeos

Energia geral

Após um período desafiador, você iniciará o mês com mais otimismo e crescimento. Será o momento de se movimentar em direção ao que te traz alegria, sair da rotina, viajar ou iniciar um curso, seja na área de autoconhecimento, espiritualidade ou no eixo acadêmico. Mês importante para desapegar de tudo o que está gerando sofrimento e incômodo e seguir em busca do que faz sentido para você.

Relacionamentos

O início do mês demandará maior equilíbrio em seus relacionamentos para compreender as necessidades e as limitações do outro. Será importante ter cuidado com a tendência em deixar a insegurança tomar conta e se anular para corresponder ao que o outro quer. Sentimentos de autocobrança e menos-valia tenderão a surgir. Não se deixe levar por eles e busque seu senso crítico para encontrar o equilíbrio.

Trabalho e dinheiro

Será possível que você faça parcerias de trabalho no início deste mês que te ajudem a se organizar para concretizar o que quer, mas haverá também maior autocobrança e cobrança externa. Apesar disso, você se sentirá mais confiante e otimista para realizar seus sonhos e se dedicar ao que te traz alegria e crescimento. Bom momento para tirar os planos do papel e se dedicar a concretizá-los.

O excesso de expectativa nas relações poderá gerar desequilíbrio, frustração e desgaste para os nativos de Câncer (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Câncer

Energia geral

No início do mês, você estará em uma fase de maior envolvimento com a sua rotina, com a possibilidade de deixá-la mais harmoniosa e de forma que te traga mais prazer. Bom momento para trabalhar com aquilo de que gosta e para melhorar o relacionamento com as pessoas com as quais convive em seu cotidiano, especialmente em seu ambiente de trabalho. Entretanto, fique atento(a) ao excesso de cobrança consigo e com o outro.

Relacionamentos

No início deste mês, você se envolverá mais com suas relações, buscando encontrar equilíbrio e compreender as necessidades de ambos. Entretanto, tenderá a agir de forma precipitada e impulsiva, desrespeitando os limites alheios e impondo a sua vontade. Ademais, o excesso de expectativa em relação às relações poderá gerar desequilíbrio, frustração e desgaste. Assim, procure gerenciar suas emoções e seus impulsos.

Trabalho e dinheiro

Você poderá se harmonizar com sua rotina de trabalho neste mês, deixando-a mais leve e prazerosa. Ao mesmo tempo, a autocobrança e as responsabilidades da vida prática poderão afetar sua saúde, disposição e produtividade. Procure encontrar o equilíbrio entre o que precisa fazer e os momentos de lazer sem se deixar levar por essas cobranças e pelo pessimismo.

Janeiro será um mês propício para os nativos de Leão trabalharem o amor-próprio e a autoestima (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Leão

Energia geral

Sua rotina estará bem movimentada neste mês, o que demandará organização, de forma que fique mais alinhada com sua forma de ser e com o que você quer para sua vida. A tendência será que a demanda das coisas cotidianas aumente. Com isso, dê atenção aos seus limites, evitando se comprometer com mais do que pode fazer. Caso contrário, poderá afetar a sua saúde, aumentar a tendência a inflamações e sentir bastante estresse.

Relacionamentos

Ao mesmo tempo em que estará em busca de emoções mais intensas em sua vida afetiva, com facilidade para se apaixonar ou viver momentos especiais com a pessoa amada, também poderá enfrentar sentimentos de insegurança, autocobrança e solidão. É possível que, apesar dos seus esforços, o outro não corresponda exatamente ao que você espera e isso gere frustração. Aproveite este momento para trabalhar o amor-próprio e a autoestima.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você estará com bastante energia para dedicar à sua rotina de trabalho e será possível que a demanda aumente, com maior cobrança em relação à sua produtividade. Além disso, o acúmulo de tarefas causará bastante estresse e tensão, capazes de te desequilibrar. O ambiente de trabalho poderá se tornar mais competitivo e aumentar os conflitos.

É importante que os virginianos tenham atenção à tendência a agir de forma egocêntrica, pois isso poderá gerar conflitos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Virgem

Energia geral

Você viverá tudo com mais intensidade, sentindo a força da paixão vibrar e buscando por situações que façam seu coração bater mais forte. Será o momento de se conectar com o amor-próprio e se dedicar a atividades que trazem conexão com a sua essência. O desejo de se divertir estará em alta, bem como a força para assumir quem realmente é. Entretanto, tenha atenção à tendência a agir de forma egocêntrica, pois isso poderá gerar conflitos.

Relacionamentos

Haverá um grande desejo da sua parte para encontrar mais equilíbrio nas relações familiares, mas será possível que se depare com cobranças e rigidez do outro, atrapalhando a harmonia. Em contrapartida, você viverá momentos intensos e emocionantes, com facilidade para se apaixonar e tendência a se jogar na relação sem muito senso de realidade e cautela, podendo se iludir e se frustrar.

Trabalho e dinheiro

Você estará mais conectado(a) com seus dons e talentos. Com isso, poderá se sentir mais confiante em sua vida profissional. Será um ótimo momento para trazer mais entusiasmo e paixão para o seu trabalho ou começar a trabalhar com algo alinhado a suas habilidades. Entretanto, não deixe o senso de realidade de lado e aja dentro do que é possível para você.

Será o momento de os nativos de Libra se conectarem com a própria essência (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Libra

Energia geral

No início do mês, você estará em uma fase mais introspectiva e em conexão com suas memórias e com o que habita em seu interior. Sua vontade será de ficar mais em casa e na presença de seus familiares. Respeite esse desejo, pois assim irá recarregar as energias. Em seguida, será o momento de fortalecer a autoestima e se conectar com a sua essência. Entretanto, sentimentos de insegurança e medo da rejeição tenderão a surgir.

Relacionamentos

Mês bem movimentado em sua vida social. Haverá a necessidade de sair mais, conhecer novos lugares e pessoas. Com isso, tenderá a se deparar com demandas e responsabilidades da vida que atrasam ou bloqueiam seus planos. Depois, o momento será de desacelerar e criar mais intimidade no relacionamento amoroso. Você estará mais sensível emocionalmente e será importante que fale mais sobre as suas emoções e necessidades emocionais.

Trabalho e dinheiro

Você tenderá a se cobrar em excesso e exigir muito de si, mas também do outro. Neste mês, procure compreender o que é possível fazer respeitando seus limites e compreendendo que cada um tem seu próprio ritmo. Assim, poderá amenizar essa tendência. Dedique-se a fazer o seu melhor dentro da realidade.

Para recarregar as energias, os escorpianos precisarão se voltar mais para o ambiente do lar e para o setor familiar (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Escorpião

Energia geral

Você terá facilidade para transitar por diferentes lugares, absorvendo novas ideias e opiniões. Depois, o cenário mudará, demandando desacelerar e processar todas as novas informações, compreendendo o que faz sentido manter na memória. Volte-se mais para o ambiente do seu lar e para sua família, isso irá recarregar suas energias.

Relacionamentos

Neste mês, você buscará o que te traz segurança e que está alinhado com os seus valores. Será o momento de pensar de forma mais prática e objetiva sobre o futuro da relação ou o tipo de relacionamento que esteja em sintonia com seus planos de vida. Essa reflexão poderá despertar algumas inseguranças, mas é importante que as expectativas sejam alinhadas e esclarecidas.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, especialmente no início, você estará com mais disposição para cuidar do seu dinheiro, de tudo que já conquistou de forma material em sua vida e que te traz segurança financeira. Entretanto, será possível que se depare com um certo pessimismo, mas não se deixe levar por ele e procure reconhecer todo seu crescimento até o momento e pensar de forma prática e objetiva em como pode conquistar o que precisa.

A tendência será que os nativos de Sagitário estejam mais sensíveis e que isso abale sua segurança emocional (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Sagitário

Energia geral

Momento importante para trabalhar a autoestima. Entretanto, no início do mês, a tendência será que você se cobre mais ou receba mais cobrança externa, abalando sua autoconfiança. Sentimentos desconfortáveis de insegurança e menos-valia tenderão a surgir. Para lidar com essa tendência de forma consciente, procure ter clareza de suas qualidades, respeitar seus limites nos relacionamentos e ter autocompaixão.

Relacionamentos

Prepare-se para um novo ciclo em sua vida afetiva, pois o desejo de se relacionar estará em alta e será o momento de recomeçar após a fase de finalizações que viveu. Caso esteja em um relacionamento, será a hora de alinhar as expectativas e buscar o equilíbrio, compreendendo o outro, mas sem deixar seus desejos de lado. No final do mês, você estará mais sensível e isso abalará sua segurança emocional, podendo te levar a esperar demais do outro e se frustrar.

Trabalho e dinheiro

Haverá bastante energia para batalhar por suas conquistas financeiras e para dedicar sua atenção ao que te traz segurança e estabilidade. Será o momento de rever a forma como lida com o seu dinheiro. Cuidado, pois poderá se enganar com facilidade, gastando sem muito controle ou em algo que irá trazer prejuízo.

A tendência será que os capricornianos se sintam com mais confiança para se dedicar àquilo que desejam (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Capricórnio

Energia geral

O mês de janeiro se iniciará com uma grande dose de energia para batalhar por tudo que deseja conquistar, especialmente o que está relacionado à sua autonomia e independência. A tendência será que você se sinta com mais vitalidade e confiança para se dedicar ao que almeja. Entretanto, poderá agir de forma impulsiva, precipitada e sem clareza, especialmente no início do mês, e estes movimentos poderão te levar a escolhas equivocadas e confusas.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase de finalizações em sua vida afetiva. Será possível que sentimentos de carência e insegurança, além de fantasmas do passado, te assombrem e abalem sua autoestima. Porém, não se deixe levar por estes sentimentos e se dedique a ter consciência do que aprendeu com as situações vividas, assim poderá não repetir os erros. Por volta da metade do mês, o cenário mudará e será o momento de maior autoconfiança e autoestima.

Trabalho e dinheiro

Você se sentirá com mais motivação para iniciar algo novo. Entretanto, vale lembrar que poderá ter dificuldade para ter clareza e, com isso, embarcar em algo ilusório ou equivocado. Por volta da metade do mês, o foco estará na organização da sua vida financeira e na forma como lida com seu dinheiro, mas mudanças e imprevistos poderão surgir. Tenha um plano B nesta época, pois algo com que contava poderá dar em nada, e algo que era secundário poderá gerar mais lucro.

Janeiro será um bom momento para os aquarianos exercerem a caridade e trabalharem de modo voluntário (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Aquário

Energia geral

No início do mês, você estará em uma fase de finalizações em sua vida. Será o momento de se retirar dos barulhos e movimentos externos, voltando sua atenção internamente, para que possa compreender tudo que vivenciou em seu último ciclo e o que quer levar para o próximo. Por volta da metade do mês, você perceberá uma nova fase surgindo, mostrando ser o momento de sair da toca. Você terá mais vitalidade e confiança para ser quem é.

Relacionamentos

Será o momento de fortalecer sua rede de afeto, de estar em contato com grupos e pessoas que compartilhem ideais em sintonia com os seus. Você receberá maior demanda de atenção dos seus amigos, assim como perceberá a importância que eles têm em sua vida. Se estiver em um relacionamento, alinhe os valores para fortalecer um futuro juntos, transformando o que for necessário.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, os trabalhos em grupo acontecerão com mais frequência, trazendo maiores aprendizados para você e te ajudando a compreender a importância que cada pessoa tem no coletivo. Depois, o momento será de voltar sua atenção internamente e perceber como você pode contribuir de forma mais significativa com grupos de pessoas que necessitam de assistência. Será um bom momento para exercer a caridade e para trabalhos voluntários.

Os piscianos terão a oportunidade de olhar para o seu caminho profissional de forma mais generosa (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Peixes

Energia geral

No início do mês, você viverá um período de maior conexão com os seus propósitos e com o que deseja para o seu futuro. Procure se dedicar para ter clareza sobre o que quer e como pode construir a realidade que almeja. Depois, o cenário mudará e será uma fase mais introspectiva, de encerramentos e finalizações, de processar internamente e compreender o que viveu no último ano, o que precisa deixar ir e o que quer levar em seu próximo ciclo.

Relacionamentos

Sua vida afetiva receberá bastante do seu foco neste mês. Será o momento de cuidar do futuro da relação, caso esteja em uma, de alinhar o que deseja construir e de trazer mais harmonia e equilíbrio para a vida. Se não estiver em um relacionamento, a necessidade de se relacionar tenderá a aflorar bastante. Entretanto, por um lado, haverá disposição para encontrar alguém e, por outro, tenderá a se iludir e criar muita expectativa e se decepcionar.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você terá a oportunidade de olhar para o seu caminho profissional de forma mais generosa, valorizando o que já conquistou até o momento e cuidando do que ainda quer realizar com mais amorosidade. Será um bom momento para se harmonizar com sua carreira, se dedicando a algo de que gosta e melhorando as relações de trabalho. Bom momento profissional para quem trabalha com artes.

Por astróloga Thaís Mariano