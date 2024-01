4 banhos para atrair o que deseja em 2024

Os banhos de Ano-Novo fazem com que você encontre energias de proteção, prosperidade, harmonia, amor e muito mais para o ano que chegará. A fim de que eles realmente funcionem, é preciso ter fé e manter sempre seus pensamentos positivos, elevando suas vibrações com intenções de esperança.

“Esse é o momento de renovar sua fé e principalmente fortalecer o espírito, para que as más energias se desfaçam e você entre com total proteção no novo ano. Outra dica valiosa é fazer uma reflexão de tudo que viveu. Dessa forma, você se preparará para alcançar todos seus desejos. E não se esqueça nunca de agradecer”, aconselha a espiritualista da plataforma iQuilibrio, Juliana Viveiros.

Para te ajudar, a espiritualista ensina como preparar banhos para o Ano-Novo. Veja!

1. Banho para conquistar um amor

Ingredientes

1 l de água

1 maçã

Pétalas de rosas-vermelhas

3 cravos-da-índia

1 canela em pau

Perfume de alfazema

Como fazer

Para fazer o banho de canela do amor, coloque a água em uma panela e leve ao fogo. Quando estiver fervendo, acrescente os demais ingredientes, exceto o perfume de alfazema, e misture. Após cozinhar, desligue o fogo e tampe até ficar em temperatura ambiente. Tome o banho de higienização normalmente e, em seguida, despeje toda a mistura pelo corpo, do ombro para baixo. Deixe secar e utilize o perfume de alfazema. Esse é um banho para o último dia do ano.

2. Banho para ter prosperidade

Ingredientes

5 folhas de louro

1 l de água

3 canelas em pau

7 gotas de essência de baunilha

1 colher de sopa de açúcar cristal

1 colher de sopa de sal grosso

1 vela amarela

Como fazer

Para fazer o banho de sal grosso e açúcar, coloque a água em uma panela e leve ao fogo para ferver. Adicione os demais ingredientes, exceto a vela. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o líquido esfriar um pouco. Após, coe toda a mistura e jogue do pescoço para baixo. Faça o banho de higiene habitual, deixando secar naturalmente. Pegue a vela, acenda e faça uma oração pedindo prosperidade e agradecendo por tudo que aconteceu no seu ano. Despache o que sobrou dos materiais em um lindo jardim que julgue próspero.

Banho com pétalas de rosas-brancas e lavanda atrai saúde para o novo ano (Imagem: Agnes Kantaruk | Shutterstock)

3. Banho para ter saúde

Ingredientes

1 punhado de lavanda, camomila, manjericão roxo e alecrim

10 pétalas de rosas-brancas

1 l de água

Como fazer

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo para ferver. Adicione todos os ingredientes. Tampe a panela, desligue o fogo e deixe esfriar. Em seguida, banhe-se como de costume e despeje toda a mistura do pescoço para baixo.

4. Banho para atrair dinheiro

Ingredientes

1 l de água

7 folhas de louro

1 xícara de chá de açúcar

7 moedas do mesmo valor

7 ramos de alecrim

7 pétalas de rosas-amarelas

Como fazer

Para fazer o banho do dinheiro ou da fortuna, coloque a água em uma panela e leve ao fogo para ferver. Adicione todos os ingredientes. Tampe a panela e desligue o fogo. Deixe o líquido esfriar e, após o banho tradicional, despeje do pescoço para baixo, pensando em muito dinheiro. Tome novamente o banho normal e coloque as moedas na carteira. No próximo Ano-Novo, doe essas moedas a um mendigo.