Veja as previsões do Horóscopo Chinês para janeiro de 2024

Para fechar o ano do Coelho da melhor forma possível, ainda será preciso muito trabalho e produção. “É importante aproveitar este momento para finalizar tarefas e pendências”, sugere Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa. Além disso, a Lua Nova no signo de Aquário, que ocorrerá em fevereiro, terá influência positiva nas realizações.

Segundo Adriana Di Lima, como a energia do signo de Búfalo é vigorosa e intensa, a força dos novos movimentos poderá ajudar na condução das atitudes. Contudo, também haverá o risco de postergação e demora das ações. Portanto, ela indica usar a praticidade e não se perder nos detalhes.

“É preciso lembrar que, embora o dia 1º de janeiro marque o início de um novo ano no Brasil, para a Astrologia Chinesa ainda não é o momento. Isso se deve ao calendário chinês, que utiliza tanto os ciclos lunares quanto os solares para considerar a passagem de ano”, esclarece Adriana. Pela Astrologia Chinesa chamada Ba Zi, que é utilizada no Brasil, o ano novo se baseia no calendário solar, ou seja, com início em 04 de fevereiro.

A seguir, Adriana Di Lima conta quais são as tendências para os nativos dos 12 animais em janeiro. Confira!

Em janeiro, os nativos de Rato terão seu poder de argumentação intensificado (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Rato

O Rato usa a curiosidade para realizar os seus desejos e objetivos. Além disso, é hábil por enfrentar dificuldades que surgem em seu caminho. Neste mês, esse nativo deve tomar cuidado para não exagerar nas críticas. Isso porque, ao longo de janeiro, seu poder de argumentação se intensificará. Ademais, poderá ser mais honesto do que nos tempos anteriores.

Búfalo

O Búfalo, age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca ser naturalmente independente. Neste mês, ele deve deixar a energia fluir com mais dinamismo. A partir disso, terá atitudes menos rígidas. O tempo cronológico não é o mesmo que o interno. Desse modo, conseguirá tolerar melhor as mudanças externas que influenciam a sua vida.

Pessoas do signo de Tigre precisarão se atentar para que a impulsividade não domine suas ações (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Em janeiro, esse nativo deve aproveitar para adicionar mais pausas e profundidade em suas ações. Além disso, deve se atentar para que a impulsividade não domine suas ações, podendo assim agir de maneira mais reflexiva.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Ao longo de janeiro, esse nativo poderá desfrutar da energia de renovação e mudar aquilo que está planejando. Ademais, deve investir na autoconfiança, pois ela poderá ajudar nesse processo.

É importante que os nativos de Dragão evitem se apegar aos detalhes superficiais (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez em suas ações. Para esse nativo, o período será favorável para usar a criatividade e a vitalidade para superar os desafios. Além disso, ele deve não se prender às circunstâncias que possam atrapalhar seus planos e evitar se apegar aos detalhes superficiais.

Serpente

Devido a sua astúcia e inteligência, o nativo de Serpente é considerado um pensador nato. Conserva a sua presença de espírito até nos momentos mais desafiadores. A energia da Madeira, vinda do signo do Coelho, poderá oferecer a esse nativo mais força. Contudo, ele deve não exagerar na condução dos seus processos.

Pessoas do signo de Cavalo precisam manter o seu equilíbrio longe dos possíveis estresses profissionais (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Em janeiro, esse nativo deve manter o equilíbrio diante dos possíveis estresses profissionais. Afinal, a tendência será que se perca com as tarefas impostas.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Neste mês, esse nativo deve procurar realizar o seu trabalho de forma mais direta e objetiva, sem se deixar levar pela lentidão e demora que este período poderá trazer. Por fim, a paciência e a perseverança poderão ajudar a agir de maneira mais equilibrada e eficiente.

Os nativos de Macaco terão que se atentar para não se sentirem mais cansados do que nos outros períodos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Macaco

O Macaco é um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. No caso, essa habilidade natural equilibra o seu sistema de estagnação. Ao longo deste mês, esse nativo deve se atentar para não se sentir mais cansado do que nos outros períodos. Afinal, a tendência será que fatores externos lhe causem desalinhamentos.

Galo

O nativo de Galo denota confiança e capacidade de comando. Contudo, precisa atentar-se para não se exceder nesse papel e se tornar agressivo. Em janeiro, a comunicação poderá ser uma grande aliada na condução das relações desse nativo. No entanto, para que os relacionamentos sejam realmente tranquilos, ele deve desenvolver empatia e considerar a capacidade e o limite do outro.

Os nativos de Cão terão de usar o senso de responsabilidade com precaução (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Cão

A lealdade e a constância são muito aparentes no nativo de Cão. Por isso, ele tem facilidade de compreensão na maior parte do tempo. Para não ficar pesado para ele, esse nativo deve usar o seu senso de responsabilidade com precaução. Nesse sentido, precisa fazer escolhas que o deixem feliz.

Javali

Dedicado às suas tarefas, o nativo de Javali sempre cumpre até o fim o que se propõe a fazer. Traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções. Neste mês, ele deve aproveitar a produtividade do Búfalo para finalizar as tarefas. A flexibilidade deste período poderá equilibrar o seu modo de ação.

