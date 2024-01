Horóscopo semanal: previsão dos signos de 15 a 21 de janeiro de 2024

O Astro-Rei transita do signo de Capricórnio para o de Aquário nesta semana, se mantendo em conjunção com Plutão e marcando um período importante.

A entrada de Plutão em Aquário significa uma fase de grandes transformações, já que este planeta representa o contato com as partes obscuras da alma, assim como uma profunda força para se libertar. Por sua vez, Aquário é o signo da liberdade, cooperação e quebra de padrões. Juntos, eles sugerem que é a hora de deixar o ego para trás e ter consciência sobre como cada ação individual impacta o coletivo.

Mercúrio segue em conjunção com Marte e faz bons aspectos com Júpiter e Saturno. Esses movimentos indicam que o momento é favorável para ações mais conscientes e que passam pelo crivo da razão, podendo levar à conquista dos sonhos. Vênus em Sagitário faz quadratura com Netuno, indicando tendência a ilusões, enganos e frustrações nas relações. Apesar disso, o contato com as artes poderá equilibrar tal inclinação.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A tendência será que esta seja uma semana muito movimentada, especialmente no campo profissional. Você terá a oportunidade de transitar por diversos setores, bem como habilidade para se comunicar e absorver informações que ajudem em seu crescimento.

Será um bom momento para palestrar, transmitir sabedoria e liderar a equipe. Contudo, caso essa energia seja mal direcionada, você poderá se confundir, agir de maneira arrogante e não finalizar todas as atividades que começou. Por fim, uma fase de transformações se iniciará. Será a hora de rever seus propósitos e seu papel na sociedade, se desapegando do que não faz mais sentido para você.

Touro

Os resultados dos esforços do taurino poderão ser recompensados

Você viverá uma fase importante, em que poderá colher os resultados do que plantou. Além disso, irá se deparar com muita força e determinação para batalhar pelo que deseja. Entretanto, inseguranças e medos profundos poderão te assombrar e te levar a duvidar de si. Para lidar com tudo isso, mergulhe internamente, encare os seus desconfortos e encontre a força necessária para ir em busca do que quer. Além disso, não se deixe levar por pessimismos e use a sua força para renascer. Por fim, invista no autoconhecimento, pois ele será essencial neste momento.

Gêmeos

Você terá mais força e determinação para lidar com as partes obscuras da sua alma. Será um momento importante para ressignificar dores e traumas, compreendendo que é possível lidar com tudo isso de maneira consciente. De modo geral, foque o que deseja e não se deixe levar pelos medos. Caso contrário, irá se afundar em sentimentos sombrios que não trarão crescimento.

Use sua força interna para realizar as mudanças necessárias, se desapegando das coisas nocivas, abrindo espaço para o novo e fortalecendo a intenção de ir em busca do que quer. Por fim, tenha cuidado com a tendência a reagir de maneira intensa e desproporcional diante de algumas situações.

Câncer

Período intenso no setor afetivo. Haverá muita energia para conquistar alguém ou para apimentar a relação. Ao mesmo tempo, a tendência será que tenha dificuldade para respeitar o limite do outro, querendo fazer tudo ao seu modo. Portanto, atente-se a essa questão, pois ela poderá causar bastante desequilíbrio.

Ainda nesta fase, você entrará em contato com as suas sombras de maneira mais intensa e significativa. Da mesma forma que poderá ver o seu lado obscuro, também poderá ressignificar as suas dores, percebendo a sua luz, se fortalecendo e se libertando dos padrões que têm lhe trazido sofrimento.

Leão

A semana será de muito movimento na rotina do leonino

A tendência será de muito movimento em sua rotina. Haverá muitos afazeres e a possibilidade de viagens e mudanças no cotidiano. Apesar de ter energia disponível para todos esses movimentos, tome cuidado para não ultrapassar os seus limites. Afinal, isso poderá te desgastar e afetar a sua saúde.

Procure gerenciar o seu tempo, organizando as atividades e priorizando o que é essencial. No setor afetivo, será um momento intenso e importante. Ao mesmo tempo em que buscará mais equilíbrio nos relacionamentos, haverá a chance de se deparar com dores e feridas que causarão inseguranças.

Virgem

Você terá muita energia e coragem para assumir quem é e aquilo de que gosta, bem como para reconhecer seus talentos e tudo o que te torna especial. Será um momento importante para se conectar consigo, com o seu brilho pessoal e com o que faz parte da sua identidade.

Você tenderá a ter atitudes prepotentes e arrogantes. Logo, atente-se a isso e controle o seu ego. Ainda nesta semana, haverá mudanças na forma como cuida da saúde e das atividades rotineiras. De modo geral, será uma fase favorável para realizar uma profunda e significativa mudança em seus hábitos de vida.

Libra

Nos últimos tempos, o ambiente familiar e as suas memórias sofreram grandes movimentos e reviravoltas. Logo, você poderá sentir nostalgia e sensibilidade, agindo de maneira mais intensa do que o necessário diante das situações. Além disso, tenderá a se exaltar, ter dificuldade de compreensão e se envolver em mal-entendidos. Para lidar com tudo isso, dê mais atenção às suas emoções, buscando equilibrá-las e compreendendo os gatilhos que geram comportamentos nocivos. Por fim, você viverá uma fase importante para ressignificar a sua identidade e a forma como lida consigo.

Escorpião

O escorpiano viverá transformações no ambiente familiar

Será o início de grandes transformações nos relacionamentos familiares, no lar e na sua relação com o passado e com as memórias. Ao longo desse processo, irá se deparar com situações que afloram dores e feridas antigas. Apesar dos desafios, para que possa se conectar com a sua luz, será preciso ressignificar esses tormentos.

Procure voltar-se para o seu interior, cuidar das suas emoções e compreender a importância desta fase. Ainda neste período, a tendência será que as atividades sociais ocorram de maneira intensa. Logo, busque equilibrar bem as energias desta semana.

Sagitário

Período movimentado no setor financeiro. A tendência será que gaste mais do que o necessário na busca por prazeres. Portanto, atente-se a isso. Ainda, você terá mais disposição para conquistar estabilidade material, podendo melhorar a sua produtividade. Uma fase movimentada se iniciará e qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Você também estará mais flexível para trocar informações e aprender algo novo. Ademais, suas ideias poderão passar por mudanças significativas. Por fim, o momento será favorável para a autotransformação.

Capricórnio

Semana favorável para conquistar sua autonomia e investir no autoconhecimento. Nesse sentido, procure direcionar bem essas energias, evitando desperdiçá-las em atividades desnecessárias ou em compromissos que não conseguirá cumprir. Afinal, isso poderá gerar muito estresse.

No setor financeiro, será o momento de ressignificar a forma como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Além disso, procure ter mais de uma fonte de renda, pois aquilo que contava como certo poderá não dar o retorno desejado. Em contrapartida, algo secundário poderá gerar mais dinheiro do que espera.

Aquário

O aquariano viverá uma fase importante da sua vida nesses dias

Uma fase importante se iniciará em sua vida. Isso porque o Sol entrará em seu signo e fará conjunção com Plutão, o planeta da transformação. Será o momento de ressignificar muitas coisas, se desapegar do que não te traz crescimento e direcionar-se a lugares mais significativos para a sua alma.

Ao longo desse processo, haverá a possibilidade de entrar em contato com partes internas desconfortáveis. Apesar dos desafios, será preciso se lembrar que esses fragmentos guardam a força e a capacidade necessária para renascer e assumir os seus potenciais. Ademais, eles terão o poder de atrair para a sua vida tudo o que busca.

Peixes

Dois movimentos iniciarão nesta semana. Em um deles, o período será bem movimentado. Sua presença será mais solicitada entre os seus amigos e outros grupos. Contudo, por outro lado, você sentirá a necessidade de sair do barulho externo, mergulhar em seu interior e se isolar. Logo, procure encontrar o equilíbrio entre esses movimentos e cuide bastante da sua energia. Desse modo, evitará o cansaço e o esgotamento.

Por fim, você entrará em uma fase de encerramentos, em que ressignificará muito do que viveu no último ano. Ao mesmo tempo em que poderá se deparar com medos e fantasmas internos, também encontrará uma grande força que habita em seu interior.

*Por astróloga Thaís Mariano