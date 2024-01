Veja como usar o alecrim para afastar as energias negativas

O alecrim é uma erva muito poderosa e aromática. Seu uso principal é como tempero e chá. Mas, você sabia que, além dessas funções na gastronomia, ele tem um grande poder energético? O alecrim consegue transmutar a energia dos ambientes, transformando-as de ruins em positivas. Por isso, Ravi Vidya, médium e conselheiro espiritual, explica como utilizar essa erva para blindagem espiritual. Confira!

Coroa de alecrim ajuda a mudar as vibrações

Se na sua casa você sente que as baixas vibrações te fazem ter pensamentos que atentem contra sua vida, te deixam com medo e com a autoestima baixa, a coroa de alecrim vai ser crucial para ajudar a mudar isso. Ela fará de você uma pessoa mais positiva, mais enérgica e, consequentemente, mais feliz. Porém, a erva não é milagrosa. Ela vai apenas servir de chave para mudar o ambiente e te positivar, para que com suas ações você atinja seus objetivos e conquiste seus sonhos.

Como montar uma coroa de alecrim

Materiais

Para montar a coroa de alecrim, você precisará dos seguintes materiais:

Ramos grandes da erva fresca;

Um pedaço de linha ou barbante.

Coroa de alecrim muda a vibração e ajuda a deixar as pessoas mais positivas (Imagem: Anya_P | Shutterstock)

Montagem

Para começar, dobre o alecrim em formato circular, amarre a linha na emenda do ramo e feche a sua coroa. Enquanto monta as coroas, reze e peça a proteção de Deus e da espiritualidade. Peça que sua casa, corpo físico e espiritual sejam blindados de todo o mal e que sua casa seja um refúgio de paz, amor e muita harmonia.

Depois, pendure as guirlandas em cada cômodo de sua casa, pode ser nas portas, nas maçanetas ou na parede. O alecrim seco pode ser utilizado como defumador, perfumando o ambiente e afastando os maus espíritos, que trazem energias de medo, tristeza, depressão e ansiedade.

Por Rodrigo Almeida