Veja como identificar se você está sob o efeito de energia negativa

Com a visibilidade e a exposição das redes sociais, um simples post que fale sobre seu sucesso profissional e material pode atrair a inveja de pessoas que almejam seus ganhos e até sua felicidade. Infelizmente, muitos indivíduos não ficam satisfeitos com o sucesso alheio e emanam cargas negativas. Diante disso, cabe a pergunta: como saber se você está sob o efeito de alguma energia ruim?

O Mestre Ravi explica que é muito fácil perceber os sinais de que há algo errado. “Os indicadores de que você está sendo atacado por energias ruins são dores no corpo, sono excessivo, falta de apetite e tristeza. Se perceber que essas dores não melhoram com remédios e descanso, muito provavelmente você está sendo vítima de obsessores”, afirma.

Água com limão ajuda a identificar a presença de energia negativa (Imagem: Mestre Ravi)

Simpatia

O Mestre Ravi ensina um truque rápido e simples para descobrir se você está sob a influência de alguma energia. Confira!

Materiais

1 copo com água

1 limão.

Modo de fazer

No copo com água, coloque o limão. Se ele afundar, significa que sua energia está densa, pesada e que você está passando por ataques espirituais. Caso o limão boie, ela está neutra, limpa e positiva.

Esta simpatia serve apenas para mostrar se há algo de errado com você. Para confirmar, com exatidão, o que está acontecendo, Ravi recomenda consultar as cartas. Segundo ele, elas conseguirão precisar o que está acontecendo e qual é a fonte dos seus problemas.

Por Mestre Ravi Vidya

É médium e conselheiro espiritual. Passeou por diversas religiões e absorveu conhecimentos que hoje repassa aos seus seguidores. Ravi Vidya faz atendimentos e consultas espirituais com o auxílio das cartas.