Horóscopo semanal: previsão dos signos de 01 a 07 de janeiro de 2024

O Sol em Capricórnio faz oposição à Lua no meio da semana, o que indica tendência à sensibilidade emocional e desejo de mudanças rápidas. O Astro-Rei segue sem outros aspectos, com a energia de organização capricorniana bem presente.

Mercúrio retrógrado segue em conjunção com Marte e ambos fazem quadratura com Netuno. Esses movimentos sugerem um período delicado, em que haverá a possibilidade de se confundir, agir de maneira precipitada e entrar em diferentes tipos de conflitos. Portanto, a cautela, o senso de realidade e a autoavaliação serão essenciais na busca por equilíbrio.

Vênus continua em aspecto tenso com Saturno, sugerindo dificuldades para encontrar o equilíbrio na relação, seja pela resistência de um ou de ambos. Além disso, a tendência será de carências, inseguranças e autocríticas. Para aliviar esses sentimentos e não se deixar levar pelo pessimismo, procure valorizar o que há de belo em você.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O foco no setor profissional estará em alta nesta semana. Você poderá ter disposição e energia para batalhar pelo que deseja. Contudo, tenderá a cometer enganos, tomar decisões precipitadas e direcionar sua energia para algo sem sentido ou sem estrutura.

Tais ações poderão te levar a frustrações, decepções e à irritabilidade. Portanto, não siga o primeiro impulso e busque o auxílio das pessoas que confia para ter mais clareza de suas ações. Além disso, cuide bem da sua energia e das suas emoções. No campo afetivo, após um período desafiador, você irá se deparar com avanços e com uma dose de otimismo.

Touro

A busca por autoconhecimento e desenvolvimento pessoal estará em alta nesta semana para os taurinos (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

A busca por autoconhecimento e desenvolvimento pessoal estará em alta. Entretanto, haverá a possibilidade de se aventurar em caminhos mentirosos e desequilibrados. Portanto, atente-se a essa questão. Ainda nesta fase, haverá desafios no setor afetivo. Isso porque você entrará em contato com dores e feridas internas.

Apesar das dificuldades, essa será uma oportunidade para ressignificar o que viveu e acolher seus traumas de forma mais amorosa. Por fim, poderão surgir inseguranças, autocobrança e autodesvalorização, gerando assim bastante desconforto. Logo, para se libertar dos padrões nocivos, procure compreender de forma madura as lições da vida.

Gêmeos

Você viverá um período intenso e desconfortável, em que entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desafios, essa será uma oportunidade para eliminar comportamentos nocivos e abrir espaço para movimentos mais alinhados com a sua alma.

Ademais, está fase será de revisão, introspecção e de atenção para assuntos mal resolvidos e feridas não cicatrizadas. Período importante para enfrentar seus medos e fazer as transformações necessárias para a sua evolução. No setor afetivo, apesar da busca por harmonia, poderá se deparar com frieza e distanciamento do outro.

Câncer

Nesta semana, atente-se aos pensamentos e sentimentos de cobrança que poderão surgir, especialmente em relação ao trabalho e às atividades da rotina. Além disso, não se deixe levar pelo pessimismo e busque organizar o seu dia de modo que tenha tempo para cuidar da saúde física e mental.

No setor afetivo, haverá a possibilidade de encontrar um pouco mais de equilíbrio e harmonia na relação. Porém, a tendência será que alguns assuntos do passado venham à tona, gerando inquietações, conflitos, desentendimentos e disputas de poder. Por fim, tome cuidado com o excesso de expectativas que coloca no outro, pois poderá se frustrar futuramente.

Leão

Semana favorável para organizar melhor a sua rotina, deixando-a com a sua energia e dentro das suas prioridades. Todavia, haverá a possibilidade de se distrair, se enganar ou ser enganado(a) por alguém com quem convive diariamente. Portanto, atente-se a essas questões. Além disso, se alguma situação que parecia resolvida voltar ao seu círculo, observe a mensagem que ela traz e tente encerrar a história de maneira definitiva.

Ainda nesta fase, os dias serão propícios para o desenvolvimento do amor-próprio e da autoestima. Ao mesmo tempo, inseguranças ou cobranças internas e externas poderão surgir. No caso, não se deixe levar por tais sentimentos e reconheça suas qualidades.

Virgem

O virginiano buscará mais harmonia no seu lar nestes dias (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Sua alma buscará por mais harmonia dentro do lar, nas relações familiares e na conexão com as memórias. Apesar disso, cobranças externas, inseguranças, falta de afeto e carências poderão surgir, te levando ao pessimismo, à falta de energia e ao desânimo. No caso, não se deixe levar por esses sentimentos. Além disso, busque compreender de forma madura os comportamentos alheios e os limites que cada um tem ao oferecer afeto.

Ainda nesta fase, os dias serão ideais para estabelecer os limites necessários nos relacionamentos familiares. Por fim, você se conectará com a sua essência. Portanto, aproveite essa energia para reconhecer seus dons e habilidades.

Libra

Nesta semana, você estará mais sensível emocionalmente. Além disso, perceberá a importância das pessoas que ama e que lhe trazem segurança emocional. Ao mesmo tempo, contudo, irá se deparar com o desejo de autonomia, de fazer tudo ao seu próprio modo e de querer cuidar de todo mundo.

No setor familiar, o momento será favorável para iluminar a relação com o passado e com as memórias, bem como recarregar as energias do lar. Entretanto, a tendência será que assuntos mal resolvidos retornem, gerando conflitos e disputas de poder. Portanto, atente-se a essa questão e tente compreender de maneira consciente as necessidades de cada um.

Escorpião

Você viverá uma fase movimentada. Haverá a possibilidade de fazer novos contatos, bem como conhecer pessoas e lugares que lhe trarão informações proveitosas. No entanto, você tenderá a exagerar nos compromissos e a ficar com a mente mais confusa, inquieta e desorganizada. Tudo isso poderá te levar a esquecimentos, enganos e confusões de todos os tipos.

Portanto, atente-se a tais questões, respeite os seus limites e tome cuidado com a possibilidade de ser enganado(a) por alguém próximo. Ainda neste período, a tendência será que invista em mais conforto e em coisas que lhe dão prazer. Ao mesmo tempo, poderá gastar de forma excessiva e se deparar com dificuldades financeiras.

Sagitário

O setor financeiro passará por um período de revisão. Logo, tome cuidado com os gastos impulsivos, pois poderá se arrepender depois. Tenha cautela também na hora de emprestar dinheiro. Afinal, poderá não receber de volta. Além disso, tenha clareza do que realmente quer. Dessa forma, evitará gastos desnecessários.

Ainda nesta fase, você se conectará com a sua autoestima. Porém, a tendência será que se depare com angústias, inseguranças e autocobranças, o que poderá te abalar. No caso, não se deixe levar por tais sentimentos e mantenha-se firme no propósito de valorizar o que há de belo em si.

Capricórnio

Novos ciclos iniciarão para o capricorniano nesta semana (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará em sua vida. Será o momento de batalhar com coragem e autoconfiança por sua independência. Todavia, sentimentos estranhos e uma sensação de névoa irão atrapalhar a sua clareza e te levar a uma certa letargia.

Para amenizar tudo isso, procure cuidar da sua energia e dar mais atenção às suas emoções. Além disso, busque compreender o que sente e quais os medos que habitam em seu interior. No setor afetivo, a fase será de encerramentos. Logo, será importante que faça um balanço de tudo o que viveu e do que faz sentido manter em sua vida.

Aquário

Fase de encerramentos em sua vida. Ao longo desse processo, você tenderá a se confundir e a sentir as emoções de forma mais aflorada. Além disso, haverá a necessidade de se isolar e entrar em contato com o seu interior. Portanto, procure respeitar esses desejos, tomando consciência dos incômodos e fantasmas internos. Desse modo, conseguirá iniciar um novo ciclo.

Ainda neste período, tenha cuidado com a tendência a agir de maneira impulsiva e sem clareza. No caso, para organizar os sentimentos, busque escrever, meditar e se conectar com a espiritualidade. Por fim, os trabalhos em grupo poderão ser de grande ajuda.

Peixes

Um novo ciclo se iniciará nesta semana. Será o momento de empreender a sua energia nos relacionamentos, tanto os afetivos quanto os de trabalho. Você terá mais disposição para harmonizar com as pessoas que fazem parte da sua vida.

Apesar disso, poderá se deparar com algumas resistências que atrasam os seus planos e dificultam que a harmonia ocorra. Portanto, tenha paciência, maturidade e respeite o tempo do outro. Ainda nesta fase, atente-se a forma como se comunica. Desse modo, evitará mal-entendidos. Por fim, tome cuidado com a tendência a agir de forma brusca ou precipitada, pois poderá gerar conflitos.

Por astróloga Thaís Mariano