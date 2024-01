Horóscopo semanal: previsão dos signos de 8 a 14 de janeiro de 2024

O Sol em Capricórnio faz bons aspectos com Netuno e Urano e entra em conjunção com Plutão e com a Lua, indicando a Lua Nova em Capricórnio. Isso aponta para uma energia de transformação, mas que pode ser vivida com leveza e maturidade, compreendendo que as mudanças precisam acontecer para podermos nos mover em direção a novos caminhos. É possível que sentimento de carência e insegurança surjam e que eles sejam cuidados com atenção.

Mercúrio, em conjunção com Marte e em quadratura com Netuno, sugere confusões, esquecimentos, mal-entendidos e tendência a dificuldade de alinhar o pensamento com o que habita nas profundezas do inconsciente. Nesse sentido, a prática da espiritualidade e de atividades artísticas tende a ser de grande ajuda.

Vênus em Sagitário, sem aspectos, indica uma fase que pode ser agradável, com boas aventuras, mas também com a tendência a excessos de comida, gastos e tudo que gera prazer momentâneo. Marte segue em conjunção com Mercúrio e faz bons aspectos com Saturno e Júpiter, sugerindo um período em que as ações podem ser mais assertivas, conscientes e bem direcionadas.

Lembre-se sempre que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Procure direcionar sua energia com clareza e foco nesta semana, pois sua vitalidade estará em alta, mas a probabilidade de se dispersar e assumir mais compromissos do que realmente consegue fazer também. Será um ótimo momento para sua carreira, desde que se dedique com maturidade e responsabilidade e tenha feito bons plantios no passado.

Você estará com mais espírito de liderança, mas também de competitividade. Se aproveitar essa fase de forma consciente, poderá obter excelentes conquistas. Contudo, precisará ter atenção em sua forma de agir, pois poderá se exaltar e ser um tanto arrogante e precipitado(a), causando conflitos que poderão te prejudicar.

Touro

Os resultados dos esforços do taurino poderão ser recompensados (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Será o momento de ver os resultados dos esforços empreendidos na vida profissional, mas também se atentar para o que você quer construir em seu futuro de uma forma geral. Conscientize-se sobre como tem direcionado energia para alcançar o que almeja, se realmente tem clareza do que quer e, caso não tenha, dedique-se a compreender o que é importante para você e como alcançar os resultados que espera.

Além disso, coragem e entusiasmo não faltarão para você batalhar pela realização de seus sonhos. Associando essas duas energias de forma estruturada, a fase será de muito crescimento. Porém, tenha cuidado com os exageros e com o excesso de otimismo.

Gêmeos

Após um período bastante desafiador, será o momento de se dedicar ao seu crescimento pessoal e a tudo que traz a sensação de expansão: viagens, estudos, concursos, contato com a espiritualidade e filosofias de vida. Você sentirá mais conexão com os seus sonhos e poderá planejar o caminho para realizá-los.

Entretanto, tenderá a se deixar levar pelo entusiasmo e querer fazer mais do que realmente consegue. Atenção aos excessos de todos os tipos que podem te desequilibrar. Foque o que é importante, se dedique ao que faz sentido para você e, assim, poderá usufruir bem desta fase.

Câncer

Na vida afetiva, ao mesmo tempo em que terá energia e disposição para batalhar e conquistar a pessoa amada ou acender a chama da paixão, tenderá a agir de forma um tanto impositiva, o que poderá levar a conflitos. Para amenizar isso, procure controlar seus ímpetos e agir somente quando tiver muita clareza do que quer.

Se estiver se sentindo confuso(a), prefira dar um passo para trás e se organizar internamente. Além disso, você estará em contato profundo com o lado obscuro da sua alma para que possa ressignificar suas dores e se libertar de padrões nocivos.

Leão

Está semana será ideal para o leonino cuidar da saúde e organizar a rotina (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Será um período importante para cuidar da sua saúde e organizar a sua rotina. Tenha cuidado com as suas emoções, especialmente àquelas que te trazem desconforto e te conectam com comportamentos nocivos vindos de feridas e traumas antigos.

Procure acolher essa parte obscura da sua alma e ressignificar as dores, desapegando do que te prejudica. Atenção com o excesso de atividades, porque poderão afetar sua saúde e levar a inflamações e infecções. Além disso, haverá a tendência a entrar em conflitos e disputas de poder com as pessoas com quem convive diariamente.

Virgem

Nesta semana, você terá a oportunidade de viver momentos mais alegres e divertidos tanto em sua própria companhia quanto na presença das pessoas que ama. Será o momento também de cuidar da sua criança interna e se divertir com ela, fazendo coisas que aumentem seu brilho e seu entusiasmo pela vida. Isso te ajudará a ressignificar muitas dores e cobranças com as quais pode se deparar.

Bom momento também para se dedicar aos seus dons e talentos. Para quem trabalha com o meio artístico, tenderá a ser uma semana de bastante reconhecimento profissional. Entretanto, cuidado com a tendência ao egoísmo, à prepotência e à arrogância.

Libra

Você viverá uma fase de conexão com as suas memórias e com a possibilidade de iluminar o seu passado. Sentirá a necessidade de estar mais no ambiente do seu lar e com seus familiares. Semana importante para se dedicar a esses assuntos, pois terá a oportunidade de ressignificar situações que viveu e que podem ter gerado lembranças dolorosas e confusas. Será possível que esteja mais sensível e que as emoções oscilem bastante, especialmente em relação aos acontecimentos com sua família. Portanto, procure cuidar do seu emocional com carinho e atenção.

Escorpião

Está semana será bem movimentada para o escorpiano (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Tenderá a ser uma semana bem movimentada! Será um bom momento para fazer uma pequena viagem, começar algum estudo e ampliar a sua rede de contatos. Você estará em busca de novidade, com facilidade para transitar por diversas realidades e aprender com elas, trocar informações e até mesmo modificar suas ideias.

A vida financeira passará por uma fase mais tranquila, com a possibilidade de aumentar a sua produtividade e ganhar dinheiro com algo de que gosta. Bom momento para investir no que gera conforto e prazer, desde que seja algo feito com organização e dentro das suas possibilidades financeiras. Aproveite para reconhecer e valorizar tudo que já conquistou e ter clareza do que ainda quer de conquistas na vida material.

Sagitário

Bom momento para cuidar da sua autoimagem, fazer coisas por si que melhoram a sua autoestima e para se olhar de forma mais amorosa e acolhedora. Você perceberá a importância de se valorizar e valorizar tudo que já conquistou. Cultive o autocuidado e compreenda que você é seu melhor investimento.

Será uma fase importante também para sua vida financeira, para organizar a forma como lida com o dinheiro e ter mais consciência e energia para batalhar por sua estabilidade e independência financeira. Entretanto, poderão acontecer situações que te levarão a gastos ou perdas inesperadas.

Capricórnio

Sua vitalidade estará em alta nesta semana, assim como sua coragem e disposição para batalhar por sua autonomia e independência. Você se sentirá mais autoconfiante e com muita energia para empreender em sua vida de forma geral. Entretanto, também tenderá a estar mais sensível emocionalmente e a deixar que suas emoções afetam sua saúde.

Portanto, procure cuidar do seu lado emocional com atenção e fazer atividades físicas que te ajudem a liberar o excesso de energia para evitar agir de forma abrupta com o outro. Respeite os seus limites, tendo consciência de não se comprometer com mais do que realmente consegue fazer.

Aquário

O momento será ideal para o aquariano se dedicar ao autoconhecimento (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Nesta semana, você sentirá a necessidade de se recolher, de sair do barulho externo e mergulhar internamente, pois estará mais sensível emocionalmente e a influências externas. Será o momento ideal para se dedicar ao autoconhecimento e às suas práticas espirituais, que poderão clarear sua visão.

Em contrapartida, sua presença será mais solicitada nos grupos que frequenta. Será possível que se sinta bem na companhia dos amigos, desde que tenha sua individualidade respeitada e que não exagere no contato social, pois poderá sentir muito desgaste.

Peixes

Aproveite esta semana para se dedicar àquilo que te gera prazer, especialmente em sua carreira, pois tenderá a ser uma ótima fase para trabalhar com o que ama e trazer mais harmonia ao ambiente profissional.

Você se abrirá mais para encontrar o equilíbrio nos relacionamentos e terá habilidade para compreender as necessidades do outro sem deixar as suas de lado. As atividades em grupos, sejam de amigos ou profissionais, estarão bem favorecidas e poderão trazer benefícios. Dedique-se também ao que gera em você a sensação de pertencimento.

Por astróloga Thaís Mariano