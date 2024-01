Descubra o que cada signo do zodíaco gosta na cama

Prazer a dois é um ponto importante a se observar em uma relação. Para isso, é necessário conhecer muito bem a pessoa com a qual você divide esse momento. Segundo a astróloga Yara Vieira, uma boa maneira de saber o que agrada o outro na hora do sexo é conhecer um pouco mais sobre como cada signo se comporta nos momentos de prazer.

“É importante entender que devemos levar em consideração mais que o signo solar de alguém. Com a ajuda dos astros é possível identificar a tendência de comportamento. E, quando o assunto é sexo, alguns signos se destacam mais que outros”, aponta.

Por isso, Yara Vieira explica o que cada nativo do zodíaco gosta na cama. Confira!

Áries

Os nativos de Áries não curtem enrolação ou joguinhos na cama. O único jogo pelo qual se interessam é o do perigo. Deixar rolar em lugares inesperados é um dos fetiches dos arianos. São intuitivos e quentes, portanto, deve-se investir nas preliminares, mas sem exagerar. Além disso, eles também gostam de estar no comando.

Touro

Os nativos de Touro gostam de ser conquistados (Imagem: Anna Shalygina | Shutterstock)

Os taurinos são nativos que, no sexo, gostam de aproveitar a corrida, não apenas a linha de chegada. Para eles, o caminho a ser percorrido é uma das coisas mais importantes. Portanto, prepare-se para uma relação mais longa. Eles são um pouco inseguros, então precisam que sua confiança seja conquistada para que se entreguem.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos esbanjam criatividade na cama. Afinal, são pessoas divertidas por natureza, e demonstram isso em todos os aspectos da vida. Com elas, você pode apostar em posições diferentes e em jogos de conquista. Tudo que vem da imaginação e causa excitação conquista a pessoa de Gêmeos.

Câncer

Os nativos de Câncer são conhecidos por serem os mais sentimentais do zodíaco. Portanto, é necessário que eles se sintam à vontade e confiantes com a outra pessoa. Isso porque, para eles, o sexo é um passo a mais na intimidade do casal e não um ato para se fazer com qualquer pessoa. A excitação para os cancerianos começa no toque.

Leão

Os leoninos são intensos em tudo que fazem. São nativos do signo de Fogo; por isso, amam coisas quentes. Para deixá-los loucos, aposte no luxo e exalte as características e habilidades deles. Lembre-se que os nativos deste signo gostam de ser tratados como um integrante da realeza, até na cama.

Virgem

A sedução atrai os nativos de Virgem (Imagem: Anna Shalygina | Shutterstock)

À primeira vista, os virginianos podem parecer pessoas distantes e frias, mas isso é só fachada. O que acontece é que para os nativos de Virgem, é necessário um tempo para gerar intimidade. Uma vez que se têm intimidade, eles podem topar loucuras. São pessoas que amam curtir a vida. Para ter uma noite perfeita, que tal planejar um encontro com jantar e sedução? Com certeza isso vai matá-los de desejo.

Libra

Os nativos de Libra amam um romantismo e fantasias. Por isso, uma dica para apimentar as coisas com eles é realizar algumas dessas fantasias. Faça coisas que aticem a mente e a imaginação do libriano, como algum jogo. Eles amam que seus sentidos sejam provocados. Faça uso disso!

Escorpião

Os nativos de Escorpião são um dos mais eróticos do zodíaco. Eles amam toda a intimidade que pode haver entre quatro paredes. Na visão dos escorpianos, o sexo é uma forma de expressar o carinho e o sentimento entre duas pessoas. Por isso, vale tudo! Tudo que dê prazer, confiança e satisfação para os dois.

Sagitário

Os sagitarianos são espontâneos e livres. Eles amam curtir a vida e não planejar o que virá depois. Ou seja, amam um sexo casual. O que importa para eles é o momento. Então, para agradá-los, vale investir em coisas divertidas, se aventurar e fazer coisas que nunca fizeram. Isso é o que vai dar prazer a eles, o sexo é só uma consequência.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio gostam de ser comandados (Imagem: Anna Shalygina | Shutterstock)

Os capricornianos são mais reservados, mas isso não significa que eles não tenham aquele fogo dentro de si. Só que para ter acesso a isso, é preciso conquistar a confiança deles. Feito isso, pode ser que você conheça um lado desses nativos que você nem imaginava que existia. Eles são do tipo que gostam de ser comandados, mas com muita paciência e sem cruzar os limites.

Aquário

Para deixar as pessoas de Aquário no auge do desejo, é preciso pensar em coisas inusitadas, pois esses nativos têm muitas fantasias guardadas na mente. Tente descobrir isso para colocar em prática. Não sinta medo ou vergonha de explorar a imaginação, pois esse tipo de coisa é o que dá mais excitação aos aquarianos.

Peixes

Os nativos de Peixes são extremamente românticos e sonhadores. Por isso, hora do sexo, eles gostam de carinho e intimidade. A calma é aliada na hora da relação com os piscianos, é assim que você descobre pontos importantes neles. O que eles anseiam é que o prazer dure tempo suficiente e valha a pena.

Por Luana Farias