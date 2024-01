Ritual em 3 passos para atrair mais riqueza em 2024

No início do ano, é comum que muitas pessoas decidam traçar metas financeiras para melhorar sua saúde econômica e alcançar objetivos específicos. Nesse período, uma diversidade de estratégias e abordagens é empregada, e uma delas é a radiestesia, uma terapia holística bastante popular na Europa.

A técnica utiliza pêndulos e gráficos para medir energias sutis e pode ser aplicada para diversos fins. Pensando nisso, Mariana Tortella, terapeuta holística especialista em radiestesia, ensina um ritual para atrair mais dinheiro em 2024. Confira!

1. Tenha em mãos um gráfico radiônico turbilhão

Para montar o ritual, basta seguir alguns passos simples. O primeiro de todos é ter em mãos o gráfico radiônico turbilhão, que pode ser adquirido pela internet ou impresso em casa mesmo. “Esse gráfico serve para acelerar processos, acelerar materializações, para que aquilo que você deseja aconteça mais rápido”, explica Mariana Tortella.

2. Coloque uma nota e uma foto sua dentro do gráfico turbilhão

O próximo passo é colocar, dentro do gráfico turbilhão, uma nota de R$ 100 ou de R$ 200 reais, que vai representar a energia do dinheiro. Juntamente da nota, você vai acrescentar uma foto sua atual para representar sua energia e para que ela se misture com a energia do dinheiro.

Escreva em um papel o seu objetivo relacionado ao dinheiro (Imagem: Ollyy | Shutterstock)

3. Escreva seu objetivo

E o último passo, mas não menos importante: escreva com caneta preta em um pedaço de papel branco o seu objetivo. “Pode ser faturar R$ 10 mil reais com a profissão tal; quitar dívida com o banco ‘X’; materializar viagem para a Disney; ou qualquer que seja o seu objetivo. Depois é só colocar esse comando também dentro do gráfico”, esclarece.

Mariana Tortella diz ainda que, para selar e fechar o tratamento, você pode acrescentar sobre o gráfico dois cristais: o citrino, que é um cristal amarelinho que atrai abundância, prosperidade; e a pirita, que é um cristal muito conhecido por atrair dinheiro, e está pronto o seu tratamento.

Importância de fazer a própria parte

É importante lembrar que a pessoa precisa fazer a parte dela e correr atrás daquilo que ela deseja. A função do ritual é acelerar o processo para atingir determinado objetivo mais rápido. “Então, se você fizer sua parte e deixar esse tratamento montado, vai acontecer muito mais rápido do que aconteceria se o tratamento não tivesse montado”, finaliza a especialista.

Por Yasmin Santos