Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de janeiro de 2024

O Sol em Aquário segue em conjunção com Plutão, indicando uma fase intensa e de mudanças repentinas, especialmente voltadas àquelas pessoas que não se dedicam ao autoconhecimento. O momento é propício para olhar além das próprias necessidades, compreendendo qual é o seu impacto no mundo e contribuindo para melhorias. A fase também é favorável para observar a forma como lida com o coletivo e com os seus propósitos, bem como para transformar a sua alma.

Mercúrio e Marte seguem em conjunção e fazem bom aspecto com Urano, o que favorece movimentos mais racionais. Contudo, esses aspectos também sugerem tendência à agitação mental. Ademais, os planetas fazem oposição à Lua na metade da semana. Isso indica que as emoções podem prevalecer e abalar a razão. Logo, para evitar tensões, é importante acolher os sentimentos.

Vênus em Sagitário segue em quadratura com Netuno até a metade da semana, sugerindo inclinação a ilusões, frustrações e enganos nas relações. Contudo, isso pode ser equilibrado por meio da arteterapia. A partir do dia 24, Vênus segue em bom aspecto com Júpiter, trazendo mais equilíbrio para os relacionamentos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Um novo ciclo se iniciará em sua vida. Será o momento de se harmonizar com o dia a dia profissional. O período também será favorável para investir no campo afetivo. Você terá mais habilidade para encontrar o equilíbrio entre as suas necessidades e as do outro nessas duas áreas. Contudo, poderá estar mais sensível emocionalmente e mais suscetível às energias externas, o que aumentará as chances de confusão e enganos. Portanto, atente-se a isso. Por fim, você viverá uma fase de transformações na percepção sobre seus propósitos e o seu papel no mundo.

Touro

O taurino se conectará com a sua autoestima e com tudo aquilo que tem valor para ele (Imagem: diluck | Shutterstock)

Após uma fase desafiadora no setor afetivo, um novo ciclo se iniciará. Você terá a sensação de renascer. Além disso, se conectará novamente com a sua autoestima e com tudo aquilo que tem valor para você. Entretanto, poderá se enganar com mais facilidade, tanto sobre si quanto em relação ao outro e ao que te move em direção aos seus sonhos. Para equilibrar tudo isso, cuide da sua energia e da sua espiritualidade.

Invista em práticas artísticas, pois elas te farão muito bem. No setor profissional, o período será intenso. Será possível que ocorram mudanças e que tenha que se desapegar de situações seguras. Apesar dos desconfortos, tais transformações irão te mover para caminhos de maior crescimento.

Gêmeos

Você terá bastante força e coragem para encarar as suas sombras e ressignificar as suas dores. Poderá lidar com tudo isso de forma mais amorosa e acolhedora, compreendendo o que foi vivido e os aprendizados dessas experiências. Porém, ao se deparar com os seus medos, poderá se deixar levar pelo vitimismo e se irritar.

Cuidado com os comportamentos impulsivos, pois eles só te levarão a perder energia, cometer enganos e agir de maneira exagerada diante das situações. Para lidar com este momento com consciência, busque equilibrar as suas emoções e se dedicar ao autoconhecimento. Por fim, caso precise, procure ajuda para se livrar dos padrões nocivos.

Câncer

A tendência será de um período desafiador. Afinal, você terá um contato maior com as suas sombras. No entanto, isso será uma oportunidade de ressignificar diversos comportamentos e padrões nocivos que geram sofrimento. No caso, para que possa aproveitar o crescimento que esta fase traz, se dedique a olhar para as suas dores com coragem.

Ainda nesta semana, você buscará maior equilíbrio nos relacionamentos, especialmente os de trabalho e os afetivos. Atente-se apenas à tendência a deixar de lado as suas necessidades e colocar o outro como prioridade. Além disso, tenha clareza sobre o que deseja, pois assim colocará os limites necessários.

Leão

O leonino viverá um momento agitado na rotina (Imagem: diluck | Shutterstock)

Você viverá um momento bem agitado em sua rotina. No caso, atente-se à quantidade de compromissos que assume. Isso porque a tendência será que não consiga realizar tudo o que deseja, o que irá gerar muita tensão e estresse. Para evitar o desperdício de energia, procure se dedicar ao que é importante para você.

Ainda nesta semana, você poderá lidar com o seu cotidiano de forma mais amorosa e prazerosa. Todavia, tome cuidado com a inclinação a cometer enganos e ter dificuldade para estabelecer limites. Afinal, isso poderá te causar sensações estranhas e afetar a sua saúde.

Virgem

Você irá desfrutar ainda mais da sua conexão com a autoestima. Além disso, poderá se olhar de forma amorosa, acolher tudo o que é, reconhecer o seu próprio valor e se valorizar ainda mais. Apesar disso, atente-se à possibilidade de se deixar levar pelo ego e agir de maneira arrogante e prepotente.

Ainda nesta semana, um novo ciclo se iniciará em sua vida. Você se envolverá mais com os afazeres do cotidiano. A tendência será que ocorram movimentos inesperados, o que te levará a transformações necessárias. Por fim, será o momento de cuidar da sua saúde, fazendo alguns ajustes na rotina para isso.

Libra

Uma nova fase se iniciará na sua relação com os seus familiares, com as suas lembranças e com as suas emoções. Será o momento de harmonizar esses aspectos. Desse modo, você terá mais amadurecimento e segurança emocional. Além disso, a partir da harmonização, conseguirá lidar com os conflitos e ânimos exaltados.

Um novo ciclo se iniciará na sua relação com a própria identidade. Ao mesmo tempo em que terá uma maior conexão com a sua essência e brilho pessoal, também irá se deparar com as suas sombras e com tudo aquilo que lhe incomoda. Logo, atente-se à autossabotagem e busque transformar seus comportamentos nocivos.

Escorpião

O escorpiano viverá uma semana movimentada nas relações sociais (Imagem: diluck | Shutterstock)

A tendência será que busque mais atividades fora da rotina e conheça novas pessoas e lugares. Ao mesmo tempo, sentirá a necessidade de se recolher, voltar o olhar para o seu interior e estar na companhia dos entes queridos. Além disso, precisará entrar em contato com as suas lembranças para compreender os aprendizados recentes.

Para equilibrar essas energias, se dedique ao autoconhecimento e procure respeitar os sentimentos e o ritmo interno. Ademais, aproveite a flexibilidade mental para entender melhor as emoções e lembranças dolorosas que possivelmente irão aflorar.

Sagitário

Fase importante no setor financeiro. Você tenderá a ter mais habilidade para valorizar tudo o que já conquistou e reconhecer o que é preciso fazer a fim de encontrar estabilidade ou crescimento material. Aproveite este momento para tomar consciência sobre como tem lidado com o seu dinheiro e quais ajustes deverão ser realizados.

Ainda neste período, os dias serão favoráveis para ser flexível e mudar a sua forma de pensar, se desapegando de ideias que não fazem mais sentido para você. Portanto, se dedique ao autoconhecimento e atente-se às trocas de informações, que poderão acrescentar novas sabedorias.

Capricórnio

Um novo ciclo se iniciará no setor afetivo. Neste momento, o seu primeiro olhar amoroso deverá ser para si, de modo a se harmonizar consigo e fortalecer as suas necessidades nas relações. Ademais, os dias serão favoráveis para fazer o que te deixa feliz e confortável.

No campo financeiro, a tendência será que mudanças abalem a sua segurança. No caso, busque diversificar a sua fonte de renda, pois assim poderá lidar melhor com os imprevistos. Por fim, a semana será propícia para ressignificar os seus valores e a forma como lida com o dinheiro.

Aquário

O olhar do aquariano sobre a vida passará por uma grande revolução (Imagem: diluck | Shutterstock)

Você viverá um período bem intenso. A tendência será que o seu olhar sobre si e sobre a vida passem por uma grande revolução. Certezas que você tinha poderão se desfazer. No caso, procure não resistir a isso e se abra para novas possibilidades. Mesmo que seja desafiador e doloroso encarar as partes da sua alma que não deseja ver, o movimento será importante para assumir quem realmente é e descubrir a sua força e potência. No setor afetivo, a fase será de encerramentos. Bom momento para fazer um balanço sobre como tem vivido suas relações.

Peixes

Fase de encerramentos em sua vida. A tendência será que se depare com as suas sombras e medos mais profundos. Com isso, poderá se deixar levar pelo vitimismo e afundar em dores. No entanto, também poderá se desapegar de sentimentos e comportamentos nocivos. Tudo dependerá das suas escolhas. Caso precise de ajuda para lidar com os sentimentos e com toda essa confusão, busque as ferramentas necessárias. A psicoterapia, a terapia floral e o yoga são grandes auxílios para este momento. Por fim, a dedicação ao autoconhecimento também será essencial.

Por astróloga Thaís Mariano