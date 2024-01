3 mitos e verdades sobre o signo de Aquário

A Astrologia, repleta de mistérios, envolve vários mitos e verdades sobre cada signo. No caso de Aquário, a complexidade é ainda mais intrigante. Explorar esses enigmas pode ser uma jornada fascinante, em que cada detalhe do Mapa Astral revela aspectos únicos da personalidade e do destino do nativo.

Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco, pertence ao elemento Ar e é regido por Urano, governando a Casa 11 no Mapa Astral. Os aquarianos destacam-se por suas características inovadoras, progressistas e humanitárias.

“O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira alguns mitos e verdades sobre esses nativos:

1. Aquarianos são frios e desapegados

Mito. Por serem muito racionais, os aquarianos podem transmitir um ar frio e desapegado. Contudo, Aquário é um signo de ritmo fixo, o que faz com que os nativos valorizem muito as relações familiares e de amizade, especialmente com pessoas que compartilham os mesmos ideais que eles.

Os nativos de Aquário têm visão aguçada e são conhecidos pela mudança e quebra de padrões (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

2. Aquarianos são “do contra”

Verdade. Aquário é o signo da mudança e da quebra de padrões. Logo, os aquarianos tendem a se diferenciar dos outros, mas não de forma proposital. Na maioria das vezes, isso ocorre por terem uma visão que vai além do que a maioria consegue enxergar.

3. Aquarianos são inteligentes

Verdade. Como Aquário representa a mente em seu mais alto potencial, é natural que os nativos deste signo sejam inteligentes e muito intuitivos.

Por Thaís Mariano