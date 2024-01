Confira a previsão completa para os 12 signos em fevereiro

No início de fevereiro, o Sol em Aquário fará quadratura com Urano, o que fortalecerá a energia de renovação, desapego e transformação. Ademais, o movimento mostrará a importância do pensamento coletivo e o impacto das ações individuais dentro de um grupo.

Depois, ao entrar no signo de Peixes, o Astro-Rei se encontrará com Saturno. Se bem aproveitado, o movimento poderá equilibrar o lado espiritual e o senso de realidade, ajudando assim na realização dos sonhos e na organização dos sentimentos. Contudo, a tendência será que tal aspecto também traga cansaço, pessimismo e melancolia

Movimento de Mercúrio

No início do mês, Mercúrio entrará em conjunção com Plutão e Marte, o que possibilitará um mergulho em sentimentos dolorosos e intensos. No entanto, o aspecto também permitirá que o lado racional seja utilizado na compreensão e transformação de padrões dolorosos, resultando no desapego de comportamentos que geram sofrimento. Depois, por volta da metade do mês, Mercúrio entrará em conjunção com o Sol e em quadratura com Urano, sugerindo grandes mudanças.

Vênus e Marte

Vênus e Marte seguirão durante todo este mês em conjunção, indicando que haverá mais facilidade para se apaixonar, seja por algo ou alguém. Todavia, essas paixões poderão acabar tão rápido quanto começaram. Portanto, para evitar mal-entendidos e frustrações, será essencial ter cautela e autoconsciência.

Por volta da metade do mês, Vênus e Marte entrarão em conjunção com Plutão. De modo geral, esta será uma fase delicada. Isso porque haverá o contato com inseguranças e com o medo da rejeição e do abandono. Ademais, a tendência será que dores e feridas internas ressurjam.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

O mês será movimentado no setor social para o nativo de Áries (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Áries

Energia Geral

A tendência será de um mês movimentado no setor social. Sua presença será mais solicitada pelos amigos e outros grupos. Além disso, sua atenção estará voltada para o coletivo, especialmente no início do mês. Depois, apesar dos movimentos sociais continuarem em alta, você sentirá necessidade de se recolher e mergulhar em seu interior. Caso siga tais instintos, conseguirá assimilar tudo o que viveu nos últimos meses e encerrar os ciclos necessários.

Relacionamentos

O setor afetivo passará por uma fase de crescimento, com mais clareza sobre o que deseja em uma relação. Será um bom momento para pensar no futuro que quer construir com a pessoa amada, para alinhar as expectativas e planejar os próximos passos. Apesar disso, inseguranças e dores do passado poderão vir à tona, o que irá abalar as suas emoções e te levar a agir de maneira precipitada.

Trabalho e dinheiro

O início do mês será favorável para a sua produtividade e para realizar boas parcerias de trabalho. Além disso, haverá a possibilidade de se harmonizar com o setor profissional ou começar a trabalhar com algo de que goste. Depois, será a hora de realizar atividades em equipe e de se unir a profissionais que tenham ideais em sintonia com os seus. Ademais, a fase será propícia para rever seus propósitos e a forma como tem se colocado a serviço da vida. Por fim, os ganhos financeiros poderão aumentar, assim como os gastos. Portanto, atente-se.

Touro poderá contar com uma dose extra de energia para batalhar pelo que deseja (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Touro

Energia Geral

Mês movimentado, especialmente no setor profissional. Você poderá contar com uma dose extra de energia para batalhar pelo que quer. Além disso, o espírito de liderança estará em alta. Ainda nesta fase, a tendência será que ocorram mudanças significativas. Apesar de possíveis desconfortos, as transformações serão necessárias para que se desapegue do que lhe gera uma falsa sensação de segurança e se movimente em direção ao que traz crescimento.

Relacionamentos

Você dedicará bastante energia para o setor afetivo neste mês. Haverá a necessidade de planejar o futuro ao lado da pessoa amada ou compreender se o atual relacionamento é o que realmente deseja para a sua vida. Ainda nesta fase, você terá mais habilidade para encontrar o equilíbrio na relação. Ao mesmo tempo, inseguranças e carências poderão te levar a aceitar menos do que merece. Diante disso, atente-se a essa questão e não deixe as suas necessidades de lado para agradar o outro.

Trabalho e dinheiro

Ao longo deste mês, o foco no setor profissional estará em alta. Além disso, terá muita energia disponível. Logo, o momento será favorável para se mover em direção ao que deseja conquistar. Ainda neste período, haverá a possibilidade de assumir cargos de liderança ou de maior responsabilidade. Entretanto, também poderá ser manipulado por alguém ou ter dificuldade em colocar limites. Portanto, para evitar armadilhas, busque sempre ter clareza do que almeja.

Fevereiro será um mês de crescimento e amadurecimento para Gêmeos (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Gêmeos

Energia Geral

De modo geral, este mês será de crescimento e amadurecimento. Além disso, seu brilho pessoal estará em alta. Será importante que busque lidar com as situações a partir da ótica da realidade e do que deseja concretizar em sua vida. Ainda em fevereiro, especialmente no início dele, a tendência será que mudanças significativas ocorram. Portanto, se prepare para elas. Depois, será a hora de reorganizar o novo cenário. Tome cuidado apenas com o pessimismo e o excesso de reclamações.

Relacionamentos

Após uma fase desafiadora no setor afetivo, em que esteve em contato com dores e feridas internas, você entrará em uma fase mais leve e descontraída. O momento será favorável para que você e a pessoa amada pensem no futuro, realizem sonhos e alinhem as expectativas. No entanto, tome cuidado com os gastos impulsivos ou excessivos nesse processo, especialmente a partir da metade do mês.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, o setor profissional receberá muita atenção de sua parte. Será o momento de colher os frutos dos seus esforços, de receber o reconhecimento que busca e de se aproximar das pessoas que admira. Ainda nesta fase, seu brilho pessoal estará em alta e algumas mudanças poderão ocorrer, trazendo benefícios para você. Porém, a princípio, tais transformações irão gerar insegurança e instabilidade. Por fim, será importante que tenha foco no que realmente quer, evitando se deixar levar pelo contexto.

Fevereiro proporcionará sensação de renascimento para Câncer (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Câncer

Energia Geral

Após um período desafiador, você sentirá uma sensação de renascimento. Além disso, terá mais otimismo e esperança. Porém, ainda irá se deparar com inseguranças e situações que afloram os seus medos e traumas. Apesar dos desconfortos, haverá uma dose de coragem para lidar com essas sombras e ressignificá-las. Com isso, poderá se libertar dos pensamentos e comportamentos nocivos.

Relacionamentos

A tendência será de desafios no setor afetivo. Isso porque você entrará em contato com traumas internos. A insegurança e o medo da rejeição também se farão presentes. Portanto, atente-se a tais sentimentos e não se deixe levar por eles. Ainda, tente ressignificar as suas dores e compreender as lições das situações vividas. Por fim, procure acolher os desconfortos de forma amorosa. Desse modo, conseguirá viver uma grande transformação.

Trabalho e dinheiro

Ao longo deste mês, a confiança e o entusiasmo estarão em alta. Será um bom momento para se dedicar ao setor profissional, buscando o seu destaque. Além disso, o período será favorável para investir nos sonhos, estudos e em tudo aquilo que te faça crescer internamente. Portanto, aproveite bem a energia alegre e positiva de fevereiro. Por fim, esta fase será ainda mais propícia para quem trabalha com ensino superior, viagens e filosofias de vida.

Leão conseguirá organizar a rotina para fazer o que gosta (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Leão

Energia Geral

No início do mês, você viverá uma fase importante na sua rotina. Haverá a possibilidade de organizá-la de forma que tenha tempo para fazer aquilo de que gosta, descansar e ter mais prazer. Por volta da metade do mês, um período transformador se iniciará. Você poderá iluminar o lado obscuro da sua alma, se libertando das dores e ressentimentos. Atente-se apenas para não se deixar levar pelo pessimismo.

Relacionamentos

Você dedicará muita atenção ao setor afetivo, com tendência a muito movimento nesta fase. Ao mesmo tempo em que buscará mais equilíbrio nas relações, tenderá a ter dificuldade para respeitar os limites do outro. Ainda neste período, inseguranças e o medo da rejeição poderão vir à tona, te levando a agir de maneira desequilibrada e inconsistente. Ademais, na tentativa de conseguir o que deseja, poderá manipular alguém ou ser manipulado(a)

Trabalho e dinheiro

No início do mês, aproveite para equilibrar suas relações de trabalho. Afinal, estará mais disponível para compreender as necessidades do outro e as suas, criando assim um ambiente de harmonia que beneficia a todos. De modo geral, você continuará a crescer profissionalmente. Todavia, procure direcionar bem a sua energia. Além disso, cuide dos seus gastos e evite o desequilíbrio financeiro. Por fim, algumas mudanças inesperadas poderão ocorrer. Portanto, se abra para elas.

Virgem deverá tomar cuidado para não assumir compromissos que não conseguirá cumprir (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Virgem

Energia Geral

No início do mês, você se envolverá bastante com as atividades do cotidiano. Haverá a possibilidade de mudanças imprevistas, o que poderá gerar tensão e abalar a sua saúde. No caso, procure não resistir aos novos movimentos. Pelo contrário, entenda que eles são necessários na busca por caminhos que façam mais sentido para você. Ainda nesta fase, tente assumir somente os compromissos que consegue cumprir, evitando, desse modo, a sobrecarga.

Relacionamentos

Por volta da metade do mês, você buscará mais harmonia e equilíbrio no setor afetivo. Você também terá mais habilidade para compreender as suas necessidades e as do outro. Apesar disso, poderá se deparar com inseguranças e carências, o que te levará a agir de maneira oposta aos seus desejos. Nesse sentido, atente-se a essa questão e não se deixe levar pelos sentimentos nocivos. Afinal, eles poderão ser trabalhados.

Trabalho e dinheiro

Ao longo de fevereiro, a sua produtividade estará em alta. Logo, será um momento favorável para organizar a rotina de trabalho. Contudo, algumas mudanças repentinas poderão ocorrer no início do mês, o que irá gerar bastante tensão. No caso, procure ser flexível e se adaptar ao que vier, pois poderá descobrir um grande potencial nesse novo cenário. Por fim, você terá muita energia e disposição para realizar aquilo que gera prazer e lhe traz segurança financeira.

Libra se conectará com a própria essência, individualidade e brilho pessoal (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Libra

Energia Geral

Neste mês, você se conectará com a sua essência, individualidade e brilho pessoal. Entretanto, a tendência será que situações inesperadas afetem o seu ego e tragam desconfortos. Apesar dos desafios, esses novos cenários poderão te fazer compreender mais sobre si e sobre a amplitude das coisas ao seu redor. Depois, será o momento de organizar a sua rotina, deixando-a mais prazerosa e disponibilizando tempo para fazer aquilo de que gosta.

Relacionamentos

Em fevereiro, o desejo de viver momentos prazerosos dentro da relação estará em alta. De modo geral, será uma ótima fase para nutrir o relacionamento. Portanto, aproveite para se divertir e sair da rotina ao lado da pessoa amada. Se não estiver com alguém, poderá se apaixonar com facilidade. No entanto, também haverá a possibilidade de que essa paixão acabe tão rápido quanto começou. Assim sendo, tenha cautela na hora de se envolver.

Trabalho e dinheiro

Você viverá uma fase de organização no setor profissional e, no final do mês, isso será ainda mais intenso. O momento será ideal para se dedicar ao que realmente deseja. Além disso, haverá a chance de receber reconhecimento de seus superiores ou pessoas que admira. Por fim, a tendência será que assuma maiores responsabilidades em seu trabalho, o que poderá lhe trazer crescimento, mas também críticas e exigências.

Escorpião se conectará fortemente com as suas memórias (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Escorpião

Energia Geral

Neste mês, você se conectará fortemente com as suas memórias, lembranças, bem como com a sua relação com o passado. Portanto, respeite esse movimento mais introspectivo e se dedique a olhar para o seu interior e cuidar das suas emoções e feridas. Além disso, aproveite este momento para ressignificar dores e lembranças traumáticas. Por fim, esta fase será favorável para harmonizar a relação com os seus familiares.

Relacionamentos

Você buscará mais intimidade nos relacionamentos. Com isso, poderá sentir a necessidade de se interiorizar e de reduzir o seu círculo social, deixando por perto somente as pessoas que lhe tragam segurança emocional. Ainda nesta fase, você poderá se deparar com medos e inseguranças relacionadas ao abandono e à rejeição. Logo, atente-se a esses sentimentos, pois poderá transferir para o outro os seus desconfortos. Por fim, procure cuidar das suas feridas.

Trabalho e dinheiro

Devido aos diferentes gastos energéticos deste mês, as demandas do trabalho poderão conflitar com os cuidados com o lar e com o desejo de estar ao lado dos entes queridos. Além disso, feridas e inseguranças poderão interferir no desenvolvimento profissional. No caso, o mais recomendado é que volte o olhar para o seu interior e cuide das partes que podem gerar comportamentos sabotadores para o seu sucesso.

Situações inesperadas poderão modificar os planos de Sagitário (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Sagitário

Energia Geral

Mês movimentado no setor social. Haverá a possibilidade de que situações inesperadas modifiquem os seus planos. Contudo, a flexibilidade deste momento te ajudará a lidar com as mudanças de forma leve. Procure descarregar o excesso de energia mental nos exercícios físicos. Caso contrário, a mente tenderá a ficar muito agitada, o que deixará a ansiedade em alta.

Relacionamentos

No início do mês, a tendência será que tente fortalecer os laços afetivos que lhe geram segurança, bem como trazer mais leveza ao que deseja construir ao lado da pessoa amada. Depois, a fase tenderá a ser mais movimentada. Você buscará sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Ao mesmo tempo em que o período será favorável para novos movimentos, inseguranças e medos poderão abalar as suas emoções.

Trabalho e dinheiro

Fase importante para reorganizar a vida financeira e para ter mais clareza sobre quais passos seguir para encontrar conforto material. Portanto, aproveite este momento para traçar as metas e ações necessárias na busca por estabilidade. Por volta da metade do mês, o período tenderá a ser favorável para realizar novos contatos e negociações. Ademais, poderá ganhar dinheiro de uma forma inesperada.

Capricórnio precisará modificar alguns valores internos neste mês (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Capricórnio

Energia Geral

Ao longo deste mês, mudanças inesperadas poderão ocorrer, abalando assim o seu ego e te levando a gastos imprevisíveis. Portanto, esteja consciente disso e procure não resistir a tais transformações. Apenas busque compreender o quanto elas poderão ser benéficas para você. Ainda nesta fase, haverá a necessidade de modificar os seus valores internos. Será um momento propício para se desapegar de crenças que não estão mais alinhadas consigo.

Relacionamentos

No início do mês, os dias serão favoráveis para construir a sua autoestima e perceber o tipo de relacionamento que faz sentido para você. Depois, uma nova fase se iniciará. Você se envolverá mais na construção de uma relação segura, bem como irá atrás dos próximos passos afetivos. De modo geral, este período será uma oportunidade para que tenha mais consciência do que deseja dentro de um relacionamento.

Trabalho e dinheiro

Você se envolverá mais com a organização da vida financeira. Será um período importante para realizar um balanço da forma como lida com o dinheiro e com outros recursos materiais. Além disso, para que possa encontrar segurança e autonomia econômica, haverá a necessidade de realizar algumas mudanças. Tenha cautela apenas com os gastos impulsivos na intenção de suprir desconfortos e inseguranças.

Aquário sentirá desejo de se libertar de tudo que tem lhe gerado peso (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Aquário

Energia Geral

A tendência será de um mês de transformação. Você irá se deparar com um profundo desejo de se libertar de tudo que tem gerado peso, angústia e desconforto, bem como daquilo que impede o seu crescimento ou que não faz mais sentido para você. De modo geral, será um momento de renascer e de ir em direção aos seus desejos. Ainda neste período, você deverá acolher o lado obscuro da sua alma, compreendendo o impacto que ele tem em sua vida.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma etapa de encerramentos no setor afetivo. Com isso, poderá se confundir e agir de maneira precipitada. Portanto, atente-se a tais questões e só tome decisões se tiver certeza do que quer. Em seguida, por volta da metade do mês, o período será de novos caminhos. Você tenderá a ter mais confiança e entusiasmo para iniciar um relacionamento ou para se dedicar à relação atual.

Trabalho e dinheiro

Não tenha apenas uma fonte de renda, pois aquilo que contava como certo poderá não trazer resultados satisfatórios. Em contrapartida, algo secundário poderá crescer muito mais do que espera. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de receber dinheiro de outras pessoas. De modo geral, o momento será favorável para reorganizar o setor financeiro e se conscientizar sobre o que precisa fazer para ter mais segurança e estabilidade material.

Fevereiro será importante para Peixes mergulhar em seu interior e finalizar os ciclos (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Peixes

Energia Geral

No início do mês, você viverá uma fase de encerramentos. Será um momento importante para mergulhar em seu interior e finalizar os ciclos necessários. Desse modo, conseguirá seguir para um período de mais leveza, que começará por volta da metade do mês. Neste momento, você terá a sensação de renascer. Será fundamental direcionar a sua energia com consciência, evitando iniciar atividades que não conseguirá finalizar.

Relacionamentos

Você irá enfrentar um período de encerramentos no setor afetivo. Será algo importante, pois poderá fazer um balanço de tudo o que viveu no último ano e do que aprendeu com as experiências. Caso faça isso, conseguirá ter mais clareza do que deseja para a vida amorosa. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de se deparar com desafios e sentimentos confusos. Logo, procure olhar para o seu interior e encarar os seus medos e desconfortos. Assim, poderá se libertar de padrões de comportamento nocivos.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, os encerramentos em sua vida poderão se estender para o setor profissional. Portanto, aproveite para finalizar tudo aquilo que está desalinhado com os seus desejos para o futuro. Em seguida, quando o Astro-Rei se aproximar do signo de Peixes, será a hora de se dedicar à busca por independência e autonomia. Para isso, será preciso determinação e consciência do que almeja materializar no futuro.

Por astróloga Thaís Mariano