Conheça as características do signo de Tigre no Horóscopo Chinês

Tigre é o terceiro signo do horóscopo chinês e, no zodíaco, corresponde a Aquário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a água-marinha, a flor é a papoula, o metal é o alumínio, a erva o sabugueiro, o aroma é a canela, as cores são laranja e marrom-claro e o número da sorte é o 3.

“O nativo de Tigre é ágil e dinâmico. Seu vigor é estimulante. Também é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Tigre?

​ Os nativos de Tigre são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 08/02/1902 a 28/02/1903;

De 26/01/1914 a 13/02/1915;

De 13/02/1926 a 01/02/1927;

De 31/01/1938 a 18/02/1939;

De 17/02/1950 a 05/02/1951;

De 05/02/1962 a 24/01/1963;

De 23/01/1974 a 10/02/1975;

De 09/02/1986 a 28/01/1987;

De 28/01/1998 a 15/02/1999;

De 14/02/2010 a 02/02/2011;

De 01/02/2022 a 21/01/2023.

Se você nasceu entre 3h00 e 5h00, o seu ascendente é o Tigre.

Como são os nativos de Tigre

De acordo com Victor Souza, tarólogo e numerólogo, a pessoa do signo de Tigre está sempre em busca de renovação. “Gosta de se mostrar criativa e original e de, a partir disso, atrair a atenção e ser adorada”, explica.

Ainda segundo ele, o nativo também gosta de ser estimulado para atingir a perfeição e adora exibir popularidade “Também não se contenta com meias verdades e, muito menos, em dividir elogios e atenções”, completa.

Signo de Tigre tem facilidade em reconhecer as próprias falhas (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Características marcantes

Uma das grandes virtudes dos nativos de Tigre é a capacidade de reconhecer as próprias falhas e, assim, assumir a postura correta. Além disso, de acordo com o tarólogo e numerólogo, esses nativos estão sempre preocupados “com o interesse coletivo, com o humanitarismo, com a política, com a independência em relação à vida e às suas metas, com a inteligência e a agilidade superiores”.

Características que precisam desenvolver

Assim como os outros nativos, Tigre também possui características que precisa desenvolver. “As pessoas do signo de Tigre são conhecidas pela incapacidade para terminar o que começou, preguiça, vícios e inconstância quanto às aspirações e aos desejos na vida”, conta Victor Souza.

Como são os nativos de Tigre nas relações?

Conforme explica Victor Souza, as novidades costumam exercer um grande fascínio sobre o espírito do nativo de Tigre. Por causa disso, ele está sempre querendo mudar as coisas e as pessoas que estão ao seu redor. “Isso provoca alguns conflitos de relacionamento, principalmente com o sexo oposto, já que o Tigre dificilmente cede. No campo amoroso, o sexo é visto como um complemento, nunca como uma prioridade em si”, explica.