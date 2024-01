10 curiosidades sobre o signo de Aquário

Aquário, décimo primeiro signo do zodíaco, é do elemento Ar e regido por Urano. Rege a Casa 11 do Mapa Astral, e seus nativos são conhecidos por suas características inovadoras, progressivas e humanitárias.

“O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os aquarianos!

1. Teimosia de sobra

Os aquarianos costumam ser cabeça dura. “[…] Têm a tendência a querer ir contra tudo que lhe dizem para fazer, muitas vezes agindo de forma autodestrutiva por essa busca por originalidade e individualidade, saindo de algo inerente em seu lado luz: a consciência coletiva e grupal”, analisa Thais Mariano.

2. Inovadores e visionários

Tais nativos apresentam uma propensão natural para a inovação. São pessoas que buscam constantemente por formas únicas de abordar os desafios da vida, sempre ansiosas por descobrir novas possibilidades e ideias. Sua criatividade e pensamento fora da caixa muitas vezes as colocam à frente de empresas e projetos revolucionários.

3. Um pouco inflexíveis

Além da rebeldia, a astróloga enfatiza que, quando se apegam demais a uma ideia, os aquarianos podem se tornar inflexíveis e perder a empatia. “A mente criativa, se não usada de forma construtiva, pode se tornar agitada e desgovernada”, explica. Por isso, precisam trabalhar a paciência, a conexão com o próprio interior e a capacidade de se colocar no lugar do próximo.

4. São dotados de empatia

Pessoas de Aquário têm um profundo senso de comunidade e empatia. Elas valorizam relações baseadas na compreensão mútua e frequentemente se dedicam a causas sociais e humanitárias. Essa conexão com o coletivo impulsiona seu desejo de tornar o mundo um lugar melhor.

5. Independência e liberdade

A independência é um pilar muito importante na vida desses nativos. Eles prezam a liberdade e a autonomia, muitas vezes resistindo a qualquer forma de controle ou restrição. Essa característica também se estende à maneira como abordam seus relacionamentos, buscando parceiros que valorizem e respeitem sua individualidade.

Os aquarianos não aceitam imposições e regras que não façam sentido para eles (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

6. Fiéis aos seus propósitos

Os nativos de Aquário possuem a mente aberta e não aceitam imposições e regras que não façam sentido para eles. “Vem daí a necessidade deles por uma sociedade mais justa, com caminhos que façam sentido para todos. Por isso, costumam ser ativistas. E, em equilíbrio, têm um ótimo senso para enxergar além e perceber soluções boas para todos”, afirma a astróloga.

7. Curiosos e determinados

A curiosidade é uma das características mais marcantes dos aquarianos. Eles têm um desejo insaciável de entender o mundo e as pessoas que o habitam, o que os torna excelentes ouvintes e comunicadores, capazes de compreender uma ampla gama de perspectivas.

8. Adoram companhia

Apesar de toda a sua independência, os aquarianos não gostam de ficar sozinhos por muito tempo. Quando um relacionamento chega ao fim, não demora muito para aparecerem logo com outra pessoa. Esses nativos gostam de companhia, mas detestam pessoas controladoras e ciumentas, que podem querer atrapalhar o seu lado social.

9. Racionalidade e emoções

Esses nativos costumam ser “racionais, possuem grande dificuldade de se conectarem com os próprios sentimentos. A tendência é que racionalizem tudo e isso pode se tornar um grande desafio em suas relações, já que tendem a ser mais frios e práticos”, explica Thaís Mariano.

10. Espírito humanitário e ativismo

Aquarianos possuem um coração voltado para a humanidade e uma profunda paixão por causas sociais. Seu compromisso com a justiça e a igualdade muitas vezes os leva a se envolverem em atividades e projetos que buscam melhorar a sociedade. Sua natureza altruísta é, com certeza, um dos traços mais marcantes do signo.