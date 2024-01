Veja como cada signo do zodíaco curte a solteirice

Cada pessoa se comporta de uma maneira quando está solteira. Enquanto uns ficam tristes, outros curtem o momento para fazer aquilo de que gostam. Segundo a espiritualista Juliana Viveiros, da plataforma iQuilibrio, não importa em qual destes perfis você se encaixa, o que não se deve é associar o fato de estar solteiro ao fracasso. “Afinal, solteiro ou não, o importante é estar bem. Aprender a ser feliz consigo é a primeira relação que você precisa valorizar para conseguir administrar o amor por outras pessoas”, analisa.

Para Juliana Viveiros, os diversos traços do comportamento humano sofrem a influência dos planetas, principalmente quando falamos sobre as relações pessoais e interpessoais. Mas ela ressalta o papel de cada indivíduo na própria caminhada.

“Não adianta ter pressa ou implorar para que o tempo molde sua vida da forma que você espera. Há muitos planos em constante movimento, e um deles é a sua evolução. Compreenda-se e reconheça sua força antes de realmente se abrir para amar”, recomenda.

Agora, confira como as pessoas de cada signo se comportam na solteirice!

Áries

Os arianos podem aproveitar o período para viajar sozinhos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Os nativos de Áries, como já é sabido, são verdadeiros repelentes da monotonia e sentem prazer nas aventuras da vida. Por isso, não será nenhuma surpresa se os encontrar realizando viagens sozinhos e cativando amigos por onde passam. Os arianos ficam eufóricos com esse tipo de passeio, mesmo que seja um bate e volta.

Touro

Os nativos de Touro não sofrem quando estão sozinhos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Os nativos de Touro são os que menos sofrem quando estão sozinhos em casa, desde que estejam confortáveis e esperando o delivery chegar com suas comidas preferidas. Afinal, nada agrada mais uma pessoa de Touro do que um momento de paz, tranquilidade, conforto e com comida. Também costuma aproveitar esse momento se atualizando em aulas, cursos e séries.

Gêmeos

Gêmeos gosta de aproveitar a solteirice sozinho (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Algo que as pessoas de Gêmeos adoram é aprender coisas novas. Elas têm uma curiosidade que não tem fim. Adoram ir ao cinema e pegar uma sessão de filme baseado em fatos ou, até mesmo, um documentário. É assim que elas desfrutam a solteirice: sem pensar em companhia.

Câncer

Pessoas do signo de Câncer aproveitam o período para curtir com a família e amigos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Os nativos de Câncer, amantes da família, embora sintam a falta de uma companhia específica para curtir agarradinho, acabam trocando o romance para curtir com seus familiares e amigos. Assim, qualquer dia que possa parecer monótono se torna um grande encontro com conversas afetivas e boas memórias.

Leão

Leão mantém o amor-próprio até quando está solteiro (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Fazer compras é uma das tarefas que os leoninos amam e é bem comum que eles façam isso quando estão livres. Passar horas se admirando em frente ao espelho é o passeio predileto deles. Afinal, nada melhor para um nativo de Leão do que uma boa dose de amor-próprio todos os dias.

Virgem

Os nativos de Virgem gostam de aproveitar a própria companhia (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

A pessoa de Virgem, marcada pela necessidade de buscar a perfeição, passa horas realizando os próprios desejos. Uma comida especial feita por ela mesma, uma boa música de fundo e uma taça de vinho para acompanhar esse momento fazem parte do dia a dia dela. Também pode passar muito tempo no cabeleireiro, por exemplo.

Libra

Libra pode aproveitar o período assistindo um bom filme ou indo ao museu (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Para os tão equilibrados nativos de Libra, uma ida ao museu pode ser uma ótima maneira de se divertir sem olhar para o relógio. Com grande sensibilidade artística, apreciam cada detalhe, sem preocupação. Mas, se não der para sair de casa, um filme com um bom roteiro também costuma deixá-los entretidos.

Escorpião

Escorpião pode aproveitar a solteirice investindo em encontros (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

O nativo de Escorpião gosta mesmo de lançar olhares matadores. Quando não pode curtir aglomerações de shows e festas, costuma aproveitar a solteirice investindo em encontros intimistas e variados.

Sagitário

Pessoas do signo de Sagitário aproveitam o período com família e amigos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Para esses seres que estão sempre com um sorriso no rosto e muito bem-humorados, uma noite de show de comédia é a escolha ideal. Os sagitarianos gostam de companhia, por isso bons amigos ou familiares costumam estar sempre por perto.

Capricórnio

Os capricornianos gostam de passar um tempo em um lugar relaxante (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Capricórnio é um dos signos mais reservados do zodíaco. Por isso, adora passar um tempo em algum local relaxante. Assim, pode esquecer todo o aborrecimento vivido com a solteirice.

Aquário

Aquário curte a própria companhia na solteirice (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Curtir um pouco da própria companhia ou meditar é uma proposta tentadora para qualquer nativo de Aquário. Pode optar por aproveitar os momentos só para fazer yoga, meditação ou caminhar, enquanto faz algumas reflexões.

Peixes

Peixes lamenta não ter um amor enquanto contempla a natureza (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

O signo mais romântico de todo o zodíaco gosta de caminhar no jardim botânico da cidade enquanto contempla as flores, entra em contato com a natureza e lamenta não ter um amor.

Por iQuilibrio