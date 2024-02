Horóscopo semanal: previsão dos signos de 05 a 11 de fevereiro de 2024

O Sol em Aquário fará quadratura com Urano, indicando um momento de possível rebeldia, tanto individual quanto coletiva. Além disso, atitudes precipitadas e diferentes imprevistos poderão ocorrer. Ao longo desta fase, será essencial se atentar aos movimentos internos. Afinal, o desejo de liberdade poderá resultar em ações desequilibradas. Além disso, a Lua Nova, que ocorrerá no dia 10, fortalecerá as ocorrências descritas acima por um período de 28 dias, assim como trará tendência ao descontrole emocional.

Mercúrio segue em conjunção com Plutão, indicando a possibilidade de pensamentos intrusivos que geram inseguranças. Ao mesmo tempo, o movimento sugere que será possível tomar consciência dos padrões mentais nocivos. Vênus faz conjunção com Marte e Plutão, o que aponta para possíveis dificuldades na hora de encontrar o equilíbrio nas relações, bem como para a tendência a se deparar com medos e feridas emocionais.

Marte e Plutão em conjunção indicam a propensão a atitudes impulsivas motivadas por medos profundos. Contudo, também sugerem uma grande força para encarar as próprias sombras. Para lidar com os desafios desta semana, o autoconhecimento e o cuidado com as emoções serão essenciais.

Lembre-se que cada um sentirá essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral do indivíduo.

Áries

Um período mais turbulento se iniciará em sua vida. Você poderá se deparar com mudanças e situações inesperadas. Contudo, não se preocupe, pois todas elas te levarão para um caminho melhor e de maior crescimento. No campo profissional, você continuará a se harmonizar com seus colegas de trabalho, sua carreira e sua forma de trabalhar.

Haverá também a possibilidade de embarcar em um emprego que esteja alinhado com os seus gostos. Além disso, o seu espírito de liderança estará em alta. Com isso, o momento poderá ser propício para compartilhar os seus ideais. Por fim, a fase será favorável para aumentar os recursos financeiros.

O taurino enfrentará um período movimentado no setor profissional (Imagem: Tanya Syryt | Shutterstock)

Touro

Será um período intenso e movimentado na carreira. Terá bastante energia para lutar pelos seus ideais e desejos. Além disso, haverá a possibilidade de colher os frutos de todos os seus esforços. Ainda nesta fase, a autoconfiança estará em alta, o que te ajudará a colocar em prática os planos para alcançar as metas profissionais.

No caso, será muito importante que tenha foco na hora de direcionar toda essa energia. Desse modo, evitará desperdiçá-la em atividades que não conseguirá cumprir. Por fim, atente-se à inclinação a agir de forma agressiva, impositiva e manipuladora.

Gêmeos

Uma nova fase se iniciará no setor profissional. Será o momento de colher os frutos dos seus esforços. Haverá a possibilidade de receber uma promoção e o reconhecimento de pessoas que admira. Entretanto, acontecimentos inesperados poderão gerar tensão.

Além disso, as decisões impulsivas poderão trazer desafios posteriores. Portanto, procure controlar os seus impulsos e busque identificar os incômodos que desencadeiam tais comportamentos. Por fim, o momento será favorável para se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal.

Câncer

Você poderá se deparar com alguns desafios, mas terá coragem e força para enfrentá-los e ressignificar seus medos e traumas. Haverá também a possibilidade de se libertar de padrões nocivos. Ao longo desse processo, será importante que encare as suas sombras, pois somente assim poderá fazer as transformações necessárias.

Ainda nesta fase, você terá mais confiança e entusiasmo para realizar mudanças e ir em busca das suas verdades. Ademais, a necessidade de se expandir e de ir além do que conhece estará em alta, o que te moverá para novos lugares. No entanto, tenha cuidado com a tendência a rompimentos bruscos. Afinal, eles poderão te desequilibrar.

Leão

A insegurança e o medo farão o leonino agir de forma impulsiva (Imagem: Tanya Syryt | Shutterstock)

Nas últimas semanas, o setor afetivo tomou muito a sua atenção e energia. Apesar dos seus esforços para encontrar o equilíbrio, poderá se deparar com inseguranças e medo do abandono e da rejeição. Com isso, tenderá a agir de forma impulsiva e ter dificuldade para compreender o lado do outro.

Para equilibrar essa inclinação, procure voltar o olhar para o seu interior e avaliar os incômodos, pois neles estarão os gatilhos para tais ações. Além disso, busque lembrar que todas as pessoas enfrentam desafios e, por isso, é importante que os limites alheios sejam respeitados.

Virgem

Você viverá uma fase agitada na rotina. Será essencial ter cuidado com a alta demanda de tarefas e a propensão a agir de forma impulsiva. Afinal, tudo isso poderá gerar muita tensão. No caso, procure valorizar as demandas e compromissos mais importantes, evitando os excessos.

Ainda nesta semana, o momento será favorável para se conectar com o seu brilho pessoal, bem como para desenvolver a autoestima e o amor-próprio. Logo, se dedique às atividades profissionais e pessoais que sejam prazerosas e reserve um tempo para desfrutar do lazer e da diversão.

Libra

Período favorável para viver momentos harmoniosos no seu lar e na companhia dos entes queridos. A semana também será propícia para deixar a sua casa mais confortável e bela. Além disso, será uma boa hora para equilibrar as suas emoções e a sua relação com o passado e com as memórias.

Ainda nesta fase, haverá um movimento relacionado ao amor-próprio e à conexão com a sua essência e com tudo o que te torna especial. De modo geral, serão dias importantes para se autoafirmar, iluminar as suas sombras e transformar tabus e comportamentos que te impedem de ser quem é.

Escorpião

O escorpiano poderá conhecer novas pessoas nesta semana (Imagem: Tanya Syryt | Shutterstock)

Você encontrará prazer nas atividades que saiam da rotina. Será um bom momento para conhecer novas pessoas, assim como para estar na presença dos parentes próximos. Além disso, poderá realizar pequenas viagens para visitar os familiares.

Apesar de tais energias, você também viverá uma fase mais introspectiva, em que buscará a companhia de pessoas que lhe tragam segurança emocional. Ademais, a tendência será que tenha dificuldade para compreender os próprios sentimentos. Com isso, poderá agir de maneira desequilibrada. Portanto, busque acolher as suas emoções e ficar perto daqueles que lhe fazem bem.

Sagitário

Fase importante no setor financeiro. Você poderá harmonizar a sua relação com o dinheiro, os demais recursos materiais, os seus valores e tudo aquilo que lhe traz segurança. Será possível que se sinta mais produtivo(a) e que compreenda as melhores formas de encontrar conforto emocional e material.

Ainda nesta fase, a vida social estará bastante movimentada. A tendência será de gastos excessivos e acúmulo de afazeres, o que poderá gerar tensões e te levar a desequilíbrios. Ademais, pensamentos confusos e inseguranças poderão dificultar o equilíbrio mental. Por isso, procure se conectar com o seu interior.

Capricórnio

O período será favorável para investir no amor-próprio, cultivar a autoestima, cuidar de si e realizar atividades que geram prazer. Ainda nesta fase, o desejo de se relacionar estará em alta. Dentro da relação, você conseguirá compreender as necessidades alheias, mas sem deixar as suas de lado.

No setor financeiro, o momento será de organização. No caso, atente-se à tendência a gastos excessivos, pois eles poderão ocorrer para suprir as necessidades emocionais e as inseguranças que te rodeiam. Por fim, para evitar desequilíbrios nessa área, cuide das suas emoções e fortaleça os seus valores.

Aquário

A vitalidade do aquariano estará em alta nesta semana (Imagem: Tanya Syryt | Shutterstock)

Nesta semana, a sua vitalidade estará em alta. Haverá um grande desejo por movimentos novos e mudanças. Ademais, a coragem para iniciar e dar andamento aos projetos estará bem presente. Porém, será essencial ter foco e comprometimento em suas ações.

Caso contrário, a tendência será que desperdice energia em diversos assuntos e atividades, não conseguindo se dedicar ao que é importante. Ainda nesta fase, os ânimos estarão bem exaltados, o que poderá te levar a agir de forma precipitada e impositiva. No caso, atente-se a essa questão e procure controlar seus impulsos e emoções.

Peixes

Você viverá um período de encerramentos. Com isso, haverá a necessidade de se recolher e mergulhar em seu interior. Será um momento importante para compreender tudo o que viveu no último ano, os aprendizados que essas experiências lhe trouxeram e o que deseja levar para o próximo ciclo.

Ainda nesta fase, poderá se confundir e não ter muita clareza sobre seus pensamentos e ações, agindo por impulso. Contudo, quanto mais se interiorizar e cuidar da sua energia, melhor poderá lidar com essas questões. Por fim, o apoio dos amigos te ajudará a se fortalecer e assimilar as emoções.

Por astróloga Thaís Mariano