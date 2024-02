Veja as previsões do Horóscopo Chinês para fevereiro de 2024

O ano de 2024 tem a energia do Dragão de Madeira Yang. Entretanto, cada mês tem a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Fevereiro traz características típicas do Tigre. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, as pessoas de Tigre terão alguns desafios para superar neste mês. Isso porque as energias desse signo irão direcionar de forma mais intensa as ações dos nativos.

A seguir, Adriana Di Lima conta quais são as tendências para os nativos dos 12 animais em fevereiro!

Rato

Curioso por natureza, o Rato é verdadeiro e transparente em suas opiniões. Ademais, tem habilidade para enfrentar dificuldades que surgem em seu caminho. Como o elemento fixo da sua constituição é a Água, a possibilidade de estímulos vindos de energias externas será muito maior. Além disso, o encontro do Fogo com a Água será uma condição muito dinâmica. Portanto, aproveite essas referências e coloque em prática tudo o que planejar.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca ser naturalmente independente. Com a Terra influenciando fortemente a sua energia e com a entrada do elemento Fogo do Tigre, o período poderá ser mais produtivo. No caso, se permita sentir com calma as novas possibilidades e o auxílio externo. Dessa forma, terá momentos mais leves durante a sua caminhada.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa.

Como este é o mês do Tigre, as suas energias estarão em destaque. Além disso, a Madeira, que é o seu elemento de contato com a parte prática do mundo, encontrará o Fogo do Tigre. Isso indica que haverá tendência ao desgaste, pois a Madeira tentará eliminar o Fogo. Portanto, devido a tais condições, será preciso se resguardar nos processos que vão além do seu limite físico, emocional e mental.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente.

Como o elemento da Madeira é fixo em sua constituição, equilibre as atitudes neste período. Isso porque haverá tendência a exceder a capacidade de controle e direcionamento dos seus atos. Ademais, atente-se para que essa condição não te desgaste além do normal.

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários.

Como 2024 é o ano do Dragão, todas as suas relações e energias, independentemente do período, serão sentidas e praticadas de maneira intensa. Além disso, será interessante desenvolver soluções com base na arte e na criatividade. Dessa maneira, seguirá a sua vida de forma mais fluida e harmoniosa.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia e inteligência, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Você terá as características do elemento Fogo enaltecidas neste mês. Logo, use a sua determinação com cautela e aproveite o momento para atentar-se à facilidade intuitiva que sua energia apresenta.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações.

Como o seu elemento fixo é o Fogo, cuide para que os seus impulsos não sejam desfavoráveis ou agressivos nos relacionamentos pessoais e nas atividades profissionais. Isso porque haverá tendência a seguir a intensidade desse elemento nas ações do dia a dia.

Cabra

O nativo de Cabra se apresenta com sinceridade e integridade. Contudo, os atributos emocionais podem desequilibrar o sistema energético e causar danos que poderiam ser evitados. Ademais, quando a capacidade emocional está bem resolvida, consegue o que quer sem recorrer à força.

Você poderá sentir de forma mais acolhedora as ocorrências deste período. Afinal, é sensível o suficiente para isso. Atente-se apenas para os cuidados com o solo escolhido para plantar as suas sementes. Use o afeto e o cuidado, mas com discernimento racional.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade em improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural.

Haverá a possibilidade de sentir mais cansaço este mês. Isso porque a demanda de energia poderá desgastar com mais frequência as suas ações e exigir mais de si. Portanto, perceba seus limites e respeite essa condição energética.

Galo

Conhecido pela liderança e altivez marcada em seu território, o Galo domina suas atribuições e aparenta ser um herói impávido. Ainda, denota confiança e uma ótima capacidade de comando. Contudo, a atenção é para não exceder nesses papéis e se tornar agressivo.

Com a chegada do signo de Tigre, a demanda do cotidiano poderá ficar mais desordenada. Sendo assim, para que essa tendência não ocorra, mantenha em foco as suas referências de organização e planejamento.

Cão

A lealdade do signo de Cão é muito valiosa e aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações. De modo geral, precisa se atentar para não ser agressivo quando se sentir ameaçado em seu terreno.

Em fevereiro, haverá a possibilidade de concretizar suas escolhas de maneira mais fácil do que em outros períodos. Diante disso, aproveite para alinhar esse ganho de energia e renovar as suas metas.

Javali

Javali é o signo da honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas ações. Dedicado às suas tarefas, sempre cumpre até o fim o que se propõe a fazer. Contudo, traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções.

Você sentirá de forma mais intensa os acontecimentos acelerados deste período. Portanto, aproveite para realizar os seus desejos. No entanto, lembre-se de manter o seu movimento natural, sem se deixar levar pela rapidez que vem do externo.

