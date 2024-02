Veja as previsões do tarot para fevereiro de 2024

O tarot é uma ferramente frequentementa utilizada para obter orientações sobre aspectos da vida. E, mesmo as previsões não sendo definitivas, oferece às pessoas um entendimento maior sobre as possíveis energias que podem influenciar a vida durante determinado período. Por isso, veja o que as cartas revelam para cada signo sobre fevereiro de 2024!

Áries: O Diabo

Neste mês, você começará a compreender seu poder pessoal. Não vai querer manter amigos que provaram ser indignos de confiança. Como resultado, poderá cortar o cordão em alguns passos. A boa notícia é que, enquanto você reabastece seu grupo de amigos, começará a incorporar em sua vida pessoas que realmente o protegem. Liberar essa energia de sua vida lhe dará uma sensação renovada de ser e de amor.

Touro: O Mundo

Em fevereiro, o horizonte do taurino poderá se expandir (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)

Em fevereiro, você expandirá seus horizontes. Por isso, não tenha medo de abraçar as novidades. Poderá descobrir que o imprevisível e o imprevisto lhe dão uma sensação de frescor. Afinal, todos devemos crescer e evoluir com o tempo, e isso significa abraçar situações ou relacionamentos que nunca previmos.

Além disso, você poderá se tornar o melhor amigo de alguém, se inscrever em uma faculdade que não estava originalmente na sua lista ou fazer uma viagem para um lugar que você nem sabia que existia. Em vez de fugir dessas coisas, deixe-as fazer parte do seu mundo, pois elas te mudarão para melhor.

Gêmeos: O Sol

Já faz um tempo desde a última vez que você recebeu o reconhecimento que merece por seu trabalho árduo e gentileza para com os outros. No entanto, o início de fevereiro marcará o início de um capítulo emocionante em que você colherá finalmente os benefícios de todo planejamento, conspiração e esforço que dedicou ao longo dos últimos anos.

Nessa fase, também poderá desfrutar das recompensas de sua generosidade, pois os outros reconhecerão tudo aquilo que lhes ofereceu. Com o seu coração se expandindo, oportunidades emocionantes chegarão. Esteja aberto a tudo que o universo está trazendo e não pense demais, sinta.

Câncer: 9 de copas

Os primeiros dias de fevereiro trarão muitas surpresas e desafios para você. É crucial priorizar o autocuidado. Lembre-se de que você é a pessoa mais importante da sua vida e tratar-se com compaixão e ternura é essencial. Ao se conhecer em um nível mais profundo e comovente, você poderá alcançar um renovado sentido de ser que lhe dará o impulso para enfrentar com entusiasmo qualquer coisa que surja em seu caminho. Além disso, esse processo ajudará a aumentar sua confiança que poderá se abalar no mês de março.

Leão: 7 de paus

O espírito influente de Leão poderá ser aproveitado neste mês (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)

Seu espírito influente poderá ser bem aproveitado no mês de fevereiro, concentrando-se em suas paixões por empreendimentos humanitários e políticos. Sua popularidade poderá ser aproveitada para encorajar colegas, amigos e família a se unirem em seu propósito, criando um senso de unidade enquanto todos trabalham juntos para fazer a diferença. Com você liderando o ataque, as pessoas poderão se unir para lutar por suas crenças e contra as injustiças. Ruja com todo o seu coração para ajudar os outros a encontrar sua voz.

Virgem: Rainha de Ouros

É hora de conhecer o mundo além da internet com seus próprios olhos. Explorar e viajar não apenas permitirá que você mergulhe na aventura, mas também o ajudará a compreender seu lugar no mundo e se conectar com as pessoas de forma mais autêntica.

Você aprenderá muito sobre si e sobre o universo, o que poderá inspirá-lo a buscar novos interesses e hobbies. Além disso, você terá a experiência de ir além das fronteiras dos seus sonhos para torná-los realidade, desde que discipline a si e não desista no meio do caminho.

Libra: O Enforcado

Em fevereiro, novas amizades e relacionamentos emocionantes surgirão em sua direção, e isso tem o potencial de elevar seu status social. No entanto, é compreensível sentir-se hesitante em deixar isso acontecer quando você tem medo de se machucar. Mas não deixe que esse medo o impeça de permitir que vibrações positivas irradiem sua existência.

Você pode até querer autossabotar esses relacionamentos, então certifique-se de se controlar ao agir. É importante dar a todos uma chance justa, em vez de evitar completamente as conexões. Abrace as possibilidades e esteja aberto ao que esses relacionamentos podem trazer para sua vida.

Escorpião: O Louco

Alguns altos e baixos terão que ser enfrentados pelo escorpiano (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)

Você experimentará alguns pequenos altos e baixos em sua vitalidade em fevereiro, mas eventualmente terá uma pausa nos últimos dias do mês. Durante esse período, poderá se concentrar em reorganizar a sua vida para melhor.

É importante levar a sério as lições que você aprendeu e considerar como deseja se moldar. Afinal, você tem potencial para ser uma força poderosa e causar um impacto positivo nos outros e em si. Use essa sabedoria e energia para o bem e para ajudar aqueles de quem você gosta em seu caminho.

Sagitário: Valete de copas

Em fevereiro, o amor será um tema importante para você. Se estiver em um relacionamento, esteja preparado para levar a situação para o próximo nível, tornando-a oficial ou apresentando a pessoa amada à sua família.

Mas se estiver só, não se preocupe, pois provavelmente encontrará alguém especial até o final do mês. Essa pessoa será vital em sua vida e você terá um vínculo intenso que durará e transcenderá o tempo. Poderá não mostrar seu lado romântico com frequência, mas com essa pessoa vai querer fazer todo o possível para impressioná-la e deixá-la ver seu lado mais suave.

Capricórnio: 10 de Ouros

Todo o estresse que sentiu nos últimos 13 anos sairá finalmente de seus ombros em fevereiro. Você poderá finalmente ter uma abordagem mais leve da vida e não levar tudo tão a sério. Logo, permitirá que todas as lutas pelo poder e o drama triangular se dissipem e retornem a quem você é, sem que o ruído externo repita sua existência. Contanto que esteja disposto a avançar com a maturidade e a confiança que ganhou com todas as questões e soluções de problemas que teve que enfrentar nos últimos anos, será capaz de prosperar e sobreviver.

Aquário: A Lua

Fevereiro trará mudanças para a vida do aquariano (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)

Prepare-se para ver uma mudança em sua vida em fevereiro. Abrace este começo crucial e esteja aberto às novas perspectivas e oportunidades que surgirão em seu caminho. Este será o momento em que você se curará e encontrará seu verdadeiro eu. Começará a se alinhar com seus sentimentos mais profundos e a compreender como lidar com emoções reprimidas. Lembre-se de que acompanhar o universo pode levar a um enorme crescimento pessoal.

Peixes: Ás de Espadas

Aprender habilidades importantes para a vida, como administrar um estágio, um emprego e pagar contas, pode ser assustador, mas é necessário. Embora sua família possa estar pressionando você para se tornar adulto, entenda que eles estão simplesmente tentando incutir valores e mentalidades importantes que o ajudarão a funcionar como uma pessoa responsável no mundo real. Não desanime, use esse conhecimento a seu favor, principalmente na hora de encontrar um lugar para morar. Seja com amigos ou só, saber planejar os gastos irá te ajudar a evitar perdas.

Por astrólogo e tarólogo Emer Oliveira