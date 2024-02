Veja as previsões de fevereiro para o signo de Aquário

A tendência é que fevereiro seja um mês de transformação em sua vida, nativo de Aquário. Você desejará se libertar de tudo que tem gerado peso e angústia, como também daquilo que impede o seu crescimento ou que não faz mais sentido para você. Será uma fase de renascimento, de ir em direção ao que realmente quer e de acolher o lado obscuro da sua alma, compreendendo o impacto que ele tem em sua vida.

De modo geral, esta fase poderá ser um tanto desafiadora. Afinal, tudo o que estava escondido debaixo do tapete tenderá a reaparecer. Aquário, apesar dos desafios, tais incômodos virão à tona para poder ressignificar comportamentos e padrões nocivos.

Por fim, o período será favorável para manifestar os seus desejos de forma consciente. No entanto, caso se deixe levar por reclamações, tenderá a se sentir ainda mais desconfortável. Portanto, seja prudente e comande a própria vida em direção aos sonhos.

Fevereiro será um período para encerramentos no setor afetivo dos aquarianos (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

Período de grandes novidades no amor

No início do mês, você viverá uma etapa de encerramentos no setor afetivo. Com isso, Aquário, poderá se confundir e agir de maneira precipitada. Diante disso, atente-se a tais questões e só tome decisões se tiver certeza do que quer. Por volta da metade do mês, o período será de novos caminhos. Você tenderá a ter mais confiança e entusiasmo para iniciar um relacionamento ou para se dedicar à relação atual.

Ainda nesta fase, poderá se deparar com inseguranças e feridas internas, o que irá abalar a autoestima e gerar sofrimento. Contudo, também será possível ressignificar essas dores e se libertar de comportamentos nocivos.

Fase de reestruturação no trabalho e nas finanças

A diversificação profissional será algo importante tanto para fevereiro quanto para os outros meses de 2024. Não tenha apenas uma fonte de renda, nativo de Aquário, pois aquilo que contava como certo poderá não trazer resultados satisfatórios. Em contrapartida, algo secundário poderá crescer muito mais do que espera.

Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de receber dinheiro de outras pessoas. De modo geral, o momento será favorável para reorganizar o setor financeiro e se conscientizar sobre o que precisa fazer para ter mais segurança e estabilidade material. Por fim, você poderá temer que algo lhe falte. No entanto, não se deixe levar por tal sentimento e reconheça tudo o que já conquistou.

Por astróloga Thaís Mariano