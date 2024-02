Confira as previsões para as carreiras de cada signo em 2024

Escolher a profissão ideal nem sempre é uma tarefa fácil, mas os signos podem ajudar e muito. Dom Guerreiro, consultor esotérico da iQuilibrio, comenta que os astros têm o poder de ditar tendências em todas as áreas da vida. “Há pessoas que só consultam os astros para ver previsões do amor ou da própria personalidade, mas eles são ótimos para ditar carreiras e nos dar aquela direção que às vezes é tão difícil de achar”.

Ter noção do que os astros revelam para cada signo esse ano é uma maneira de se preparar para o que está por vir. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo, qualquer ajuda é bem-vinda. Sendo assim, confira as tendências em carreiras para os signos de acordo com as previsões de Dom Guerreiro!

A profissão do signo de Áries terá muita evidência no decorrer deste ano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Áries

Profissão: militares e agentes de segurança.

Sempre em destaque e no olho do furacão, a profissão desse signo terá muita evidência no decorrer deste ano, será mais valorizada e cobrada. Além disso, arianos militares e agentes de segurança terão reconhecimento internacional e aqui, no Brasil. Quem trabalha na área de segurança pode se preparar para um ano de grandes benefícios e reconhecimento.

Touro

Profissão: todas que envolvem gastronomia, cozinha e nutrição.

A criatividade, alimentação saudável e beleza estarão em voga esse ano. Não é à toa que Touro é conhecido por seu apetite diferenciado, não é mesmo? Esse ano, eles terão muitas possibilidades e portas abertas.

Gêmeos

Profissão: jornalista.

Uma profissão perfeita para o geminiano trata-se do jornalismo, já que é falante, espontâneo e curioso. Esse ano, a partir de abril, Mercúrio ficará retrógrado no signo de Áries, e os geminianos, sobretudo os jornalistas, devem estar atentos à violência e ao cerceamento da liberdade de expressão. Por isso, é bom ponderar as pautas e assuntos que forem trabalhar.

Cancerianos na área da saúde participarão de lutas por causas sociais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Câncer

Profissão: enfermeiros.

Esse ano será de luta para os cancerianos da área da saúde. Sempre mais presentes nas emergências e com conhecimentos práticos, se tornarão também figuras expressivas e irão às ruas mostrar seu valor, não em greves, mas em passeatas, lutando e unindo a classe em suas reivindicações.

Leão

Profissão: ator.

Leoninos gostam de brilhar, e 2024 será o auge da união desta classe criando seu próprio streaming de categoria, com novos estúdios e filmes espetaculares. Lutarão contra o uso indiscriminado da inteligência artificial nas artes cênicas e não serão descartadas outras greves e manifestações.

Virgem

Profissão: advogados, juristas.

Injustos ou injustiçados, estes profissionais em 2024 terão protagonismo e relevância ainda maiores em julgamentos históricos em tribunais penais internacionais. Afinal, Virgem é conhecido por ser um signo equilibrado e que sempre preza a justiça em seus atos.

Librianos gostam de artes e, na área profissional, se destacarão com construções interessantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Libra

Profissão: arquiteto.

Arquitetos em 2024 se unirão fora da “academia” para uma construção mais humanizada, usando espaços menores, inteligentes e funcionais. Lançarão metodologias, construções, desenhos bastante interessantes e sustentáveis. A arquitetura irá revolucionar.

Escorpião

Profissão: psiquiatra.

A saúde mental, individual, em grupo, em ambiente de trabalho, família ou mesmo social nunca esteve tanto em evidência quanto agora. Escorpião fará parte de programas de prevenção, acolhimento e tratamento e da desmistificação (uma campanha necessária) do trabalho do psiquiatra junto às comunidades. 2024 será um ano que trará luz ao obscurantismo e preconceito.

Sagitário

Profissão: publicitário.

Sagitarianos levam o prazer a sério e trazem alegria à celebração em tudo que “propagam”. A publicidade é um ramo perfeito para eles e, nesse ano, a tecnologia será uma grande aliada para o signo. A partir dela, campanhas fenômenos poderão ser criadas, levando as coisas a um novo patamar.

A coerência de Capricórnio faz com que profissões políticas sejam boas opções para os nativos do signo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Capricórnio

Profissão: político.

Capricornianos são centrados e coerentes. Esse ano, os nativos desse signo que trabalham nesse ramo precisam tomar cuidado com represálias e ser transparentes em tudo que fizerem.

Aquário

Profissão: professor.

Aquarianos fazem geralmente só aquilo de que gostam. E, se um aquariano se torna professor, é porque realmente ama o que faz. A boa notícia é que, em 2024, essa profissão terá um reconhecimento maior, tanto em aumento salarial como por parte do Estado e dos próprios alunos.

Peixes

Profissão: esotérico

Sim, vocês leram corretamente, esotérico é uma profissão e deve ser mais bem reconhecida em alguns países como Brasil neste ano. Em 2024, os profissionais do Brasil terão papel fundamental em projetos que valorizem cada vez mais a categoria. Os piscianos, por si só, já são seres mais místicos. Essa é a profissão ideal para eles, que têm tudo para brilhar.

Por Ludmila Baldoni