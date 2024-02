6 rituais e simpatias para o Dia de Iemanjá

Em 2 de fevereiro, é comemorado o dia de Iemanjá e, para homenageá-la, muitas pessoas fazem uma oração a ela. Além disso, diversas religiões aproveitam para agradecer à padroeira dos pescadores e pedir suas bênçãos.

“Apesar de ter suas raízes em uma cultura antiga, o Dia de Iemanjá também é comemorado junto a uma divindade da religião católica, a Nossa Senhora dos Navegantes. Entretanto, ambas costumam ser comparadas com frequência, pois muitas de suas características são parecidas. Por isso, como muitas outras datas, a Igreja Católica acabou incorporando essa data em seu calendário também, para que mais fiéis fossem atraídos”, explica a consultora esotérica do Astrocentro Yara Vieira.

Apesar de saberem qual é o Dia de Iemanjá, algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que fazer para se conectar com ela. Segunda Yara, oferendas com flores brancas, velas azuis, perfumes, colares de contas azuis, comida branca (como arroz de leite e acaçá); procissões, música e dança (ritmos afro-brasileiros celebram a força e a beleza de Iemanjá e saudação a Odoya e Odociabá) são formas de se conectar com a entidade.

Rituais para o Dia de Iemanjá

“Geralmente, Iemanjá é reverenciada para ajudar com a proteção dos lares, fertilidade e para trazer sorte e paz”, comenta Yara. Sendo assim, veja alguns rituais simples que podem ser feitos no dia 2 de fevereiro:

1. Ritual para pedir proteção

Usando pérolas próximas ao seu chakra cardíaco ou algum simbólico que se conecte com a Mamãe Sereia, repita as seguintes palavras:

“Iemanjá, Rainha do mar, proteja meus caminhos,

Afaste as tempestades e adversidades da minha vida.”

2. Ritual para obter fertilidade e proteção na gestação

Esse ritual pode ser feito para pedir fertilidade e para pedir a bênção de Iemanjá em sua gestação. Primeiramente, deite na areia e deixe a espuma das águas banhar seu corpo, enquanto pede saúde e uma gestação plena e saudável. Então, repita as palavras:

“Iemanjá, Mãe de todos, abençoe meu ventre com a dádiva da vida.”

3. Banho para atrair paz

Para potencializar esse ritual, você pode fazer banhos de lavanda e lavar a cabeça (ori) com água de coco verde. Então, repita:

“Iemanjá, Senhora das águas, traga paz e serenidade ao meu coração e ao mundo.”

Rosas ou outras flores brancas devem ser deixadas ao mar com delicadeza (Imagem: freepik | Freepik)

Simpatias para o Dia de Iemanjá

1. Simpatia para abrir caminhos

Você precisará somente de uma coisa, flores brancas. Então, jogue as flores no mar com delicadeza e com o seu pedido em mente. Enquanto faz isso, pense, visualize e imagine o mar fazendo a renovação do seu pedido, deixando para trás o ego e abrindo seu coração. Além disso, converse de forma serena com a Mãe, com a certeza de que ela está ali só para escutá-lo(a).

2. Simpatia para atrair amor

Com um colar de contas azuis e perfume de alfazema, faça um pedido à Iemanjá. Quando seu pedido for atendido, realize doações em creches, pois a Grande Mãe estará feliz pelo seu ato caridoso e manterá seu relacionamento.

3. Simpatia para ter prosperidade

Para fazer essa simpatia, você precisará de:

1 vela azul;

1 manjar de coco.

Primeiramente, acenda a vela pedindo a Iemanjá sua bênção. Para reforçar, distribua todo o manjar de coco para pessoas carentes.

Por Alice Veloso