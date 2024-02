Horóscopo semanal: previsão dos signos de 12 a 18 de fevereiro de 2024

O Sol em Aquário segue em quadratura com Urano até o dia 14. Durante esse período, é importante observar os comportamentos impulsivos e rebeldes, pois eles poderão levar a rompimentos precoces e gerar grandes tensões. Depois, o Astro-Rei seguirá apenas em conjunção com Mercúrio, o que sugere mais leveza.

Mercúrio segue em quadratura com Urano, indicando também criatividade. Ao mesmo tempo, esse movimento aponta para o excesso de pensamentos e ideias, bem como uma dificuldade em trazer o plano mental para a realidade.

Vênus e Marte seguem em conjunção com Plutão, sugerindo um momento desafiador para os relacionamentos. A tendência é que dores e medos do passado retornem de maneira significativa. Tudo isso poderá gerar inseguranças, mas também trará a oportunidade de se libertar de comportamentos nocivos e ressignificar tudo aquilo que gerou desconfortos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Fase de encerramentos em sua vida. Será o momento de mergulhar em seu interior e buscar assimilar todas as situações vividas no último ciclo. Desse modo, poderá compreender o que deseja manter em seu cotidiano. Ainda neste período, você se sentirá mais sensível aos barulhos e aos estímulos externos. Portanto, para preservar a sua energia, se recolha mais e cuide das suas emoções. Por fim, sentirá um ímpeto para romper com padrões e situações que te incomodam. Contudo, atente-se às ações impulsivas. Isso porque a tendência será que se confunda e cometa mais enganos.

Touro

O taurino enfrentará um período movimentado (Imagem: GrAl | Shutterstock)

Período intenso e movimentado, especialmente no setor profissional e na forma como encara os seus projetos para o futuro. A tendência será que tenha mais coragem para batalhar pelo que deseja e ir em busca do reconhecimento de que precisa. Ao mesmo tempo, tenderá a se deparar com feridas e medos internos, o que poderá gerar inseguranças e autossabotagem. Logo, procure não ignorar os seus incômodos e busque compreendê-los de uma forma mais profunda. Desse modo, poderá ressignificar o que gerou esses traumas e seguir mais confiante em seu caminho.

Gêmeos

Você viverá uma fase bem agitada. A tendência será que tenha uma dose extra de força e coragem para batalhar pelos seus sonhos e ir em busca das suas realizações pessoais. Será um momento de muita energia para se afirmar, defender os seus ideais e realizar o que é importante para você.

Você poderá a agir de maneira impulsiva e exagerar no otimismo, o que tenderá a gerar desequilíbrios. No caso, para não passar do ponto e colher os proveitos deste período, procure focar o que realmente deseja e se dedicar ao autoconhecimento.

Câncer

Você irá se deparar com as suas sombras, medos e feridas internas. Apesar de desafiador, será importante para que consiga ressignificar os seus traumas e seguir o seu caminho de forma mais leve. Se sentirá mais autoconfiante e conseguirá ter um pouco mais de clareza sobre os seus sentimentos. Todavia, também tenderá a agir de maneira precipitada e radical. Portanto, atente-se a essa questão e pense bem antes de tomar decisões importantes. Por fim, se dedique ao autoconhecimento.

Leão

O leonino viverá mudanças no setor afetivo (Imagem: GrAl | Shutterstock)

O setor afetivo passará por uma fase movimentada. Você terá mais disponibilidade para encontrar o equilíbrio na relação e compreenderas suas necessidades, bem como as do outro. Ao mesmo tempo, contudo, irá se deparar com inseguranças e medos, o que poderá te levar a agir de forma precipitada e gerar desequilíbrios no relacionamento. No caso, para encontrar harmonia no amor, procure olhar para as suas inseguranças e traumas afetivos do passado e ressignificá-los. Quanto mais consciência tiver em momentos de sombras, melhor conseguirá lidar com os desafios futuros.

Virgem

Período movimento na rotina. A tendência será que tenha mais demandas, o que poderá gerar tensões e prejudicar a sua saúde. Assim sendo, procure formas de gerenciar melhor o seu tempo e evitar desperdiçar energia. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de que os movimentos do cotidiano te levem ao encontro de feridas que geram inseguranças.

Apesar disso, o momento será favorável para encarar e ressignificar essas dores. Desse modo, poderá se libertar de padrões e comportamentos nocivos. Por fim, você buscará mais equilíbrio nas relações. Entretanto, rupturas poderão ocorrer devido a ações precipitadas de sua parte.

Libra

Você entrará em uma fase significativa para a conexão com a sua essência. A tendência será que consiga se harmonizar com as suas sombras e feridas internas. Isso porque haverá uma dose extra de coragem e amorosidade para encarar e ressignificar tudo isso. Os dias serão favoráveis para olhar internamente e perceber como os movimentos do ego impedem o seu crescimento. Por fim, procure não resistir às mudanças e compreenda que este é um período necessário para se conectar consigo e com a própria luz.

Escorpião

A conexão com os entes queridos estará em alta para o escorpiano (Imagem: GrAl | Shutterstock)

Você se conectará mais com os seus entes queridos e haverá o desejo de estar no seu lar. Entretanto, a tendência será que ocorram diferentes conflitos, o que irá abalar a sua segurança emocional. Ainda nesta fase, você irá se deparar com dores e feridas do passado, advindas tanto das relações familiares quanto das memórias infantis. Com isso, será possível que se comporte de maneira desequilibrada e impulsiva. Apesar dos desafios, o momento será importante para ressignificar dores e traumas, bem como para encontrar mais equilíbrio nas conexões familiares e no ambiente doméstico.

Sagitário

O desejo de sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas estará em alta. Além disso, poderá fazer pequenas viagens para encontrar parentes ou amigos próximos. No entanto, essa alta demanda poderá fazer com que tenha dificuldade para estabelecer prioridades.

Ainda nesta fase, sua mente poderá estar bem ativa. Será importante observar a sua tendência a iniciar diversos estudos de uma vez. Isso porque poderá ter dificuldade para compreender os próprios limites. Por fim, procure cuidar bem da mente e dos pensamentos, pois o excesso de energia tenderá a te levar a escolhas confusas e precipitadas.

Capricórnio

O seu foco estará voltado para o setor financeiro e para os valores pessoais. Será a hora de saber o que é necessário para alcançar a estabilidade e o conforto que busca na vida material. Ainda nesta semana, a tendência será que os dias sejam transformadores. Você poderá se desapegar de formas enraizadas que te impedem de alcançar um caminho mais alinhado a seus desejos. Por fim, poderão surgir imprevistos, o que irá gerar gastos extras. Portanto, busque diversificar sua fonte de renda para não ter problemas futuros.

Aquário

O aquariano terá mais energia para colocar os projetos em prática (Imagem: GrAl | Shutterstock)

Fase intensa e movimentada. Você sentirá mais energia e vitalidade para dar andamento aos seus projetos. A partir do dia 15, a tendência será que o período seja propício para agir de maneira consciente. Haverá também a tendência a se deparar com medos e feridas internas, o que poderá gerar inseguranças em relação à vida.

Contudo, somente ao perceber tais desconfortos poderá se libertar deles. Logo, encare tudo isso com coragem e busque formas de ressignificar o que viveu. Por fim, o momento será propício para se dedicar ao autoconhecimento. Afinal, isso te ajudará a fortalecer os seus ideais e direcionar a sua energia com mais consciência.

Peixes

Você terá mais vitalidade e energia para novos projetos. Ao mesmo tempo, ainda será um período importante para finalizar situações que não estão mais alinhadas com o que deseja para a sua vida. Isso poderá te deixar com a mente agitada. Assim sendo, desconfie da própria opinião, evite tomar decisões precipitadas e busque ajuda para compreender as emoções. No setor afetivo, será um momento essencial para enfrentar os medos, ressignificar as dores e finalizar relacionamentos ou comportamentos nocivos e que te levam a vivenciar desafios.

Por astróloga Thaís Mariano