5 signos que mais curtem o Carnaval

O Carnaval é uma época do ano que evoca alegria, dança, música e, claro, muita diversão. Mas você sabia que alguns signos do zodíaco parecem ter uma afinidade natural com essa festividade? Seja pela busca de aventura, pela necessidade de estar no centro das atenções ou pelo amor pela arte e beleza, eles definitivamente sabem como curtir a festa ao máximo. Veja quais são eles!

1. Leão

Nativos de Leão adoram estar no centro das atenções e o Carnaval é a ocasião perfeita para eles brilharem. Com sua energia vibrante e amor pela vida, os leoninos se jogam nas festividades com entusiasmo e paixão. Eles são os primeiros a subir no trio elétrico, dançar até o amanhecer e vestir os trajes mais extravagantes, garantindo que todos os olhos estejam voltados para eles.

“Assim como o animal que representa este signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, acrescenta a astróloga Thaís Mariano.

2. Sagitário

Sagitário é o signo aventureiro do zodíaco, sempre em busca de novas aventuras e experiências. Para eles, o Carnaval é a oportunidade ideal para explorar, seja viajando para celebrar em diferentes partes do mundo ou se jogando nos festejos locais. Eles são movidos pela alegria e pelo desejo de viver a vida ao máximo, fazendo do Carnaval a época perfeita para satisfazer seu espírito livre.

Aquarianos adoram mostrar sua originalidade (Imagem: Steve Edreff | Shutterstock)

3. Aquário

Aquarianos são conhecidos por seu espírito livre e amor pela liberdade, o que faz do Carnaval o playground perfeito para eles. Esses nativos adoram a ideia de se misturar a diferentes culturas e experimentar novas experiências. Para os aquarianos, o Carnaval é uma forma de expressar sua individualidade e criatividade, seja por meio de fantasias inovadoras ou participando de blocos alternativos.

“Os nativos deste signo, cheios de excentricidade, vêm nos ajudar a abrir a visão e enxergar além daquilo com que estamos acostumados, nos conectando com a nossa criatividade e nos fazendo ir além dos nossos padrões”, afirma Thaís Mariano.

4. Gêmeos

Geminianos são sociais e curiosos por natureza, o que os torna grandes entusiastas do Carnaval. Eles adoram a energia vibrante das festas e a chance de conhecer novas pessoas. Para eles, o Carnaval é mais do que apenas festa; é uma oportunidade de aprender, interagir e se divertir explorando as diversas facetas dessa celebração cultural. “São como crianças curiosas, explorando o ambiente, atentas a tudo”, explica a astróloga.

5. Libra

Librianos, regidos por Vênus, o planeta do amor e da beleza, são atraídos pela estética e pela harmonia do Carnaval. Eles apreciam a arte por trás das fantasias, a música e a dança, buscando sempre experiências que satisfaçam seu senso de beleza e equilíbrio. Para os librianos, o Carnaval é uma forma de expressar a criatividade e apreciar a beleza ao seu redor.

“Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma. Costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, relata Thaís Mariano.