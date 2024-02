Veja as tendências para o ano do Dragão no Horóscopo Chinês

O início do Ano-Novo Chinês não tem data fixa devido ao seu calendário lunissolar. Dessa forma, ele pode acontecer entre janeiro e março em decorrência do surgimento da primeira Lua nova. Todavia, cada ciclo é visto como uma nova oportunidade, uma nova dinâmica que traz energias vindas do céu e da terra, em que se complementam e trazem interpretações próprias em cada contexto.

Ano do Dragão

Na Astrologia Chinesa, 2024 é o ano do signo do Dragão e tem o elemento mais preponderante a Madeira e polaridade Yang na sua característica. Assim, oferecendo muita força para a interpretação do signo do Dragão.

De fato, essa é uma combinação energética das mais intensas e desafiadoras de todo o zodíaco chinês. A Madeira Yang oferece mais expansividade às características naturais de energia desse elemento, resultando em condições de extremos em muitas experiências.

Energias do Dragão contribuirão para um ano cheio de acontecimentos (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Energias para 2024

A energia vigorosa – e muitas vezes imponente – do signo do Dragão pode contribuir para que o ano seja cheio de acontecimentos, com mais ação, reconhecido pelo código Yang. Como a energia de constituição natural do Dragão é muito intensa, o desafio será evitar processos de estresse. Por isso, procure cuidar para que o seu equilíbrio físico, emocional e mental esteja alinhado.

Além disso, com seu espírito renovador, o Dragão pode ajudar na realização de desejos que para muitos parecia impossível. Dessa forma, usar essa energia a seu favor poderá abrir um caminho positivo para conquistar o que planejou.

Com esse conhecimento é possível trabalhar melhor as dinâmicas de energia que esse ano do Dragão traz, e ter movimentos mais suaves e com menos esforço.

Para saber mais dessas tendências, ter o seu mapa de astrologia pessoal relacionado com as energias que o ano promete pode ser mais eficiente para essas realizações. O autoconhecimento com a Astrologia Chinesa, que a consultora Adriana Di Lima apresenta, pode auxiliar nesse processo.

