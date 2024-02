Conheça as características do signo do Coelho no Horóscopo Chinês

O Coelho é o quarto signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Peixes. Com polaridade Yin, é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a ametista, a flor é a ninféia, o metal é a platina, a erva é o açafrão, o aroma é de glicínia, as cores são violeta e azul e o número da sorte é o 9.

“Considerado um dos signos mais afortunados, ele tem a graciosidade natural na sua conduta e modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas, por isso a diplomacia nele é evidente. Precisa ter atenção para que o exagero da autoconfiança não o impeça de ver outros pontos de vista”, conta Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Coelho?

Os nativos do signo de Coelho são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

29/01/1903 a 15/02/1904;

14/02/1915 a 02/02/1916;

02/02/1927 a 22/01/1928;

19/02/1939 a 07/02/1940;

06/02/1951 a 26/01/1952;

25/01/1963 a 12/02/1964;

11/02/1975 a 30/01/1976;

29/01/1987 a 16/02/1988;

16/02/1999 a 04/02/2000;

03/02/2011 a 22/01/2012;

22/01/2023 a 09/02/2024.

Se você nasceu entre 05h e 07h, o seu ascendente é o Coelho.

Como são os nativos do Coelho

De acordo com Victor Souza, tarólogo e numerólogo, os nascidos no signo do Coelho possuem uma espiritualidade intensa que os expõe a um constante conflito com o mundo material em que vivem. Além disso, são impulsivos e muito exigentes quanto à ética e à justiça. Demonstram, sem hesitar, o desagrado com as coisas, mesmo não verbalizando isso. “Por ser detalhista e minucioso, o Coelho se dá bem em profissões que exijam essas habilidades”, explica.

Características marcantes

Dentre as virtudes do Coelho está a religiosidade. São pessoas que tendem ao misticismo e à mediunidade. Conforme explica Victor Souza, os nativos desse signo também possuem capacidade de renúncia e de sacrifício, além de bondade, fé e piedade. Por isso, são altamente espirituais.

Os nativos de Coelho têm tendência a se entregar demais aos outros (Imagem: Ledelena | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do horóscopo chinês, o Coelho também tem características que precisa desenvolver. De acordo com Victor Souza, os nativos desse signo têm tendência a se entregar ou a se anular pela passividade e pelo acanhamento.

Como são os nativos do Coelho nos relacionamentos?

Segundo Victor Souza, na companhia de uma pessoa forte, que o obrigue a se posicionar com firmeza, os nativos de Coelho revelam seu interior rico e extremamente sensível ao artístico e ao belo.