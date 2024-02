Horóscopo semanal: previsão dos signos de 19 a 25 de fevereiro de 2024

Nesta semana, o Sol encerra a sua temporada em Aquário e entra no signo de Peixes. Além disso, o Astro-Rei se mantém em conjunção com Mercúrio e entra em conjunção com Saturno. Esses movimentos indicam um período importante para organizar as emoções, cuidar da própria energia e perceber padrões de comportamento que levam ao sofrimento. Além disso, a sensibilidade estará em alta. Contudo, ela poderá ser mais bem organizada e direcionada por Saturno.

Vênus e Marte seguem em conjunção com Plutão – todos no signo de Aquário. Isso sugere possíveis mudanças significativas nos relacionamentos, assim como tensões que precisam ser equilibradas para evitar ações que podem levar a rompimentos precipitados e ao aumento dos conflitos. Apesar dos desafios, esses movimentos também apontam para a possibilidade de romper com padrões nocivos que desequilibram as relações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá uma fase confusa, introspectiva e de encerramentos. Contudo, haverá a possibilidade de compreender melhor as emoções e tomar consciência dos fantasmas internos. Com isso, poderá se libertar dos seus traumas e reconhecer os mecanismos internos que te levam a reviver situações que pareciam resolvidas.

Ainda nesta fase, sua presença será mais solicitada por amigos e por pessoas alinhadas com os seus ideais. Sendo assim, poderá entrar em conflito entre a necessidade de se recolher e a vontade de interagir. Para equilibrar essas energias, procure sempre se respeitar e estar onde realmente se sente bem.

Touro

A vida profissional continuará precisando da atenção do taurino (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A vida profissional continuará a receber bastante atenção e energia de sua parte. Ao mesmo tempo, irá se deparar com medos, incômodos e inseguranças, o que poderá gerar tensão e te levar a agir de forma um tanto radical.

Observe a origem desses sentimentos, já que é provável que eles venham de traumas e ressentimentos passados. Em vez de se deixar levar pelo desejo de revidar ou ferir o outro, volte-se internamente e acolha suas feridas e dores. Desse modo, poderá ressignificar os seus fantasmas e encontrar a força e a coragem necessária para ir em busca de suas realizações.

Gêmeos

Fase importante para o autoconhecimento. Haverá o desejo de fortalecer e afirmar as suas verdades, bem como a possibilidade de olhar para as suas dores de forma mais amorosa e acolhedora. Será um momento importante para direcionar sua energia e foco na busca por uma versão melhor de si. Com isso, poderá viver de forma mais leve e se curar de dores profundas.

No setor profissional, a tendência será de um período movimentado e de bastante crescimento. Haverá a possibilidade de receber o reconhecimento de pessoas que admira. Entretanto, também poderá receber mais cobranças em relação aos resultados dos seus empenhos.

Câncer

Nesta semana, você poderá controlar melhor os impulsos e ressignificar suas dores de forma mais amorosa e acolhedora. Procure encarar seus desconfortos, compreendendo que somente assim será possível se libertar dos padrões nocivos que tem vivido, especialmente nos relacionamentos.

Perceba a força que há em si e a use com uma mola propulsora. Com isso, conseguirá ir além dos seus medos. A fase será importante para o autoconhecimento e para trabalhar a confiança em si. Portanto, busque se fortalecer em seus ideais por meio do estudo e de tudo aquilo que possa expandir a sua consciência.

Leão

O período será intenso e tumultuado para o leonino (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A tendência será de um período intenso e tumultuado. No setor afetivo, haverá o desejo de encontrar mais equilíbrio na relação. No entanto, situações e emoções desafiadoras poderão te levar a agir de maneira desequilibrada. Além disso, a inclinação será que medos e traumas ressurjam.

Apesar dos desafios, será uma fase importante para ressignificar essas dores e encontrar mais harmonia no relacionamento. Portanto, tenha coragem para enfrentar as suas sombras e reconheça que elas fazem parte de você. Ademais, lembre-se que você pode sempre escolher agir de forma mais consciente.

Virgem

Fase importante no setor afetivo. Haverá a chance de compreender melhor as necessidades do outro. Ao mesmo tempo, perceberá de forma significativa a importância de organizar as relações, colocar os limites necessários e entender as próprias necessidades. Apesar das boas energias, poderá se deparar com desafios e limitações.

Além disso, será possível que sinta mais insegurança e carência. Portanto, atente-se a tais sentimentos e não se deixe levar por eles. Em sua rotina, o período intenso e movimentado continuará. Você viverá algumas mudanças e reviravoltas, o que poderá gerar inseguranças. Todavia, essas situações serão necessárias para o seu crescimento.

Libra

Período importante para organizar a rotina e cuidar da saúde. Ao mesmo tempo em que tenderá a sentir mais energia para realizar as tarefas cotidianas, haverá a possibilidade de se deparar com cansaço, desânimo e excesso de cobrança. Com isso, poderá se desestabilizar.

Quanto mais conseguir se organizar de maneira prática e realista, melhor conseguirá se equilibrar. De modo geral, gerencie o seu tempo de forma que possa se dedicar ao lazer e as atividades que lhe tragam alegria e nutram a sua alma. Desse modo, poderá amenizar o peso das responsabilidades.

Escorpião

O momento será importante para o escorpiano ressignificar a relação com entes queridos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Após uma fase de intensa conexão com suas memórias e de dedicação aos relacionamentos familiares, um novo ciclo começará. Você perceberá a importância de separar um tempo para cuidar de si, nutrir o amor-próprio e fazer o que gosta. Contudo, o momento ainda será importante para ressignificar sua relação com os entes queridos e com tudo o que viveu. Ao longo desse processo, poderá se deparar com inseguranças e medos que te impedem de perceber o brilho e a potência que tem. Logo, este período será essencial para ressignificar essas dores e assumir quem realmente é.

Sagitário

Você viverá uma fase movimentada no setor social. Haverá o desejo de se aventurar em novas experiências, conhecer novas pessoas e adquirir mais informações e conhecimento. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com incômodos e com mudanças radicais, o que te levará a desconfortos e inseguranças.

Ainda neste período, devido à própria vontade ou situações externas, haverá a necessidade de se recolher e de ficar ao lado dos familiares. No caso, para equilibrar as emoções e cuidar do que é preciso, busque se respeitar e evite exagerar nas aventuras sociais.

Capricórnio

Fase importante no setor financeiro. Você dedicará energia para compreender a melhor forma de lidar com o dinheiro, de valorizar os recursos que tem e de conquistar aquilo que lhe traz segurança e estabilidade material. No entanto, mudanças poderão ocorrer, gerando desestabilizações ou alguma renda extra.

No campo social, você sentirá a necessidade de se comunicar mais e conhecer novas pessoas. Poderá, ainda, se deparar com situações que bloqueiam esses movimentos e lhe tragam incômodos. Apesar dos desafios, esses cenários te convidarão a ter um olhar mais responsável sobre como se comunica.

Aquário

O momento será propício para o aquariano realizar um balanço de suas finanças (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O Sol encerra o seu ciclo no signo de Aquário nesta semana e, portanto, você entrará em uma nova fase. Haverá a possibilidade de assentar tudo o que viveu nas últimas semanas, se dedicar a olhar para o que realmente lhe traz segurança e compreender a melhor forma de administrar os seus recursos.

O momento será propício para realizar um balanço das suas finanças e do que tem feito para encontrar mais conforto. Além disso, o período será importante para a sua relação consigo. Você terá capacidade de ressignificar e transformar a forma como se coloca no mundo. Entretanto, tome cuidado com a tendência a ações impulsivas e radicais.

Peixes

Com a entrada do Sol no signo de Peixes, um novo ciclo se iniciará. Tudo o que estava estagnado poderá começar a caminhar, especialmente se você tiver clareza sobre o que quer e se empenhar para conquistar os resultados que almeja.

No setor afetivo, o período será de encerramentos. Momento ideal para encarar os medos escondidos nas profundezas do seu inconsciente. Afinal, somente assim poderá se libertar de padrões de comportamentos nocivos. Por fim, procure olhar para os seus incômodos de forma corajosa. Desse modo, conseguirá encerrar os ciclos necessários e abrir espaço para o que está em sintonia com os seus planos.

Por astróloga Thaís Mariano