O signo de Peixes é representado por um par de peixes e associado ao elemento Água. É o décimo segundo signo do zodíaco. É regido pelo planeta Netuno, com uma co-regência de Júpiter, governando a Casa 12 no Mapa Astral. Suas pedras representativas incluem ametista, lápis-lazuli e água-marinha. Os aromas que os envolvem são erva-doce e lótus, e o 2 é considerado seu número da sorte.

As piscianas são reconhecidas por sua empatia, generosidade e conexão com suas emoções. “Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho humano em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram”, explica a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, veja 7 curiosidades sobre a mulher do signo de Peixes!

1. Ouvintes empáticas

As mulheres de Peixes são pessoas empáticas que não podem evitar absorver as emoções de quem está ao seu redor. Ótimas companheiras, conseguem perceber como alguém querido está se sentindo. “Gentil e compassiva, possui o arquétipo da sereia que encanta com toda a doçura e charme, com seus dons místicos e seus silêncios cheios de significado”, explica Thaís Mariano.

2. Emocionais

As mulheres de Peixes tendem a experimentar emoções intensas no calor do momento, pois, como todos os signos de Água, são orientadas emocionalmente e sentem tudo intensamente. Por esse motivo, conseguem comunicar suas emoções de maneira madura, porque estão plenamente conscientes de seus sentimentos.

“Quando [a pisciana] encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho de autoconhecimento, consegue encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro”, complementa Thaís Mariano.

3. São muito criativas e românticas

A criatividade de uma mulher de Peixes é caracterizada pela singularidade e imaginação. Elas têm uma visão ilimitada e possui uma inclinação artística que a faz se destacar em profissões nas quais pode usá-la. Um fator que contribui na expressão artística destas mulheres, é a proximidade com o romantismo. Elas acreditam em gestos amorosos, cartas e demonstrações de carinho.

As mulheres de Peixes costumam valorizar a honestidade nas pessoas (Imagem: Alesikka | Shutterstock)

4. Valorizam a honestidade

Uma mulher de Peixes costuma ser sempre verdadeira. Piscianas são confiáveis e honestas, e é extremamente improvável que elas enganem ou decepcionem propositalmente. Por isso, valorizam muito a sinceridade e a integridade. Preferem ouvir a verdade das coisas, mesmo que seja dolorosa, em vez de ouvir uma mentira para protegê-las.

5. Resilientes

Piscianas se adaptam facilmente a diferentes situações e pessoas, assumindo diferentes papéis; isso está relacionado à natureza mutável do signo (o último do zodíaco, algo associado a uma capacidade de compreender diferentes perspectivas e se ajustar a diversos ambientes).

“Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade, adaptabilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso […]”, explica a astróloga.

6. Têm intuição forte

As mulheres de Peixes geralmente têm uma intuição forte e aguçada. Elas percebem nuances sutis e captam informações que podem escapar aos outros. Confiam profundamente em seus instintos, seguindo o que sentem ser verdadeiro, mesmo quando não há uma explicação lógica imediata.

Essa confiança interior é alimentada por uma conexão íntima com seu mundo subconsciente, no qual encontram ideias intuitivas que as orientam na vida. Esse sentimento é como uma bússola, guiando-as em direção ao que ressoa com sua verdade interior e propósito mais profundo.

7. São sensíveis a energias

As piscianas têm uma habilidade natural de perceber e reagir à energia sutil que permeia diferentes ambientes e interações sociais. Essas mulheres podem sentir quando algo está fora de equilíbrio, quando há tensão no ar ou quando uma atmosfera é carregada com emoções intensas. Essa percepção muitas vezes as torna excelentes leitoras de ambientes sociais, capazes de captar o clima emocional de uma sala ou entender as dinâmicas interpessoais com facilidade.