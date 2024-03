Veja as previsões de março para o signo de Peixes

O mês de março será importante para o signo de Peixes organizar a vida, aprender a colocar os limites necessários, agir com maturidade, tomar consciência do que realmente é importante e ir atrás dos sonhos. No entanto, será possível que se depare com desafios e que tudo caminhe de forma mais lenta. Em vez de se aborrecer, compreenda que esse é um movimento necessário para a vida. Afinal, ele te ajudará a desenvolver mais senso de realidade e disciplina.

Momento para avaliações

Ainda neste período, pisciano, será importante avaliar suas ações e escolhas dos últimos anos, buscando perceber para onde elas te levaram. Além disso, será preciso coragem para acolher dores e desgostos que surgirem no processo. Somente assim conseguirá seguir um novo caminho de forma consciente.

Por fim, caso se dedique aos seus projetos, poderá colher os resultados que almeja. Tome cuidado apenas para não se deixar levar pelo vitimismo, compreendendo que todas as situações fazem parte do processo de crescimento.

Após uma fase de rompimentos, o pisciano sentirá a necessidade de estar com alguém (Imagem: SHERRY DESIRE | Shutterstock)

Período de desafios na vida amorosa

No início do mês, você irá encarar alguns desafios no setor afetivo. Poderão ocorrer rompimentos inesperados na relação em si ou em alguma situação que estava desgastada e pesada dentro dela. Ao mesmo tempo em que isso poderá te confundir, também te moverá para novos e diferentes lugares. Com isso, pisciano, você poderá tomar decisões impulsivas e precipitadas.

Ainda nesta fase, o desejo de liberdade estará em alta. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. A tendência será que se depare com a necessidade de estar com alguém que lhe traga segurança e que deseje construir um futuro com você. Todavia, inseguranças poderão surgir, te deixando mais carente.

Fase de ajustes profissionais e financeiros

Mês de muito trabalho para o nativo de Peixes. Será importante descobrir se a vida profissional está alinhada com aquilo de que realmente gosta e o que poderia deixá-la melhor. Além disso, será preciso compreender que somente com dedicação e comprometimento conseguirá se realizar.

Ainda nesta fase, você poderá se cobrar de forma excessiva ou receber cobranças alheias, gerando sobrecarga. Portanto, coloque os limites necessários. Por fim, procure administrar bem o seu dinheiro, pois enfrentará desafios e reajustes financeiros.

Por astróloga Thaís Mariano