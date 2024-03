Horóscopo semanal: previsão dos signos de 26 de fevereiro a 03 de março

O Sol em Peixes segue em conjunção com Mercúrio e Saturno. Isso indica uma fase importante para que as fantasias e ilusões do signo de Peixes se deparem com a realidade e a racionalidade de ambos os planetas. Com isso, o momento será propício para organizar as emoções e as expectativas, trazendo um olhar mais maduro à vida. Por outro lado, será possível que os movimentos do Astro-Rei tragam pessimismo, desesperança, limitações e bloqueios.

Vênus e Marte seguem em conjunção e fazem quadratura com Júpiter. Isso sugere um período menos tenso para os relacionamentos, bem como a possibilidade de encontrar o equilíbrio e a harmonia neles. Contudo, tais movimentos também apontam para ações impulsivas e exageradas, o que poderá levar a desentendimentos e desequilíbrios nas relações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Ao longo desta semana, você compreenderá melhor o que habita em seu inconsciente e os comportamentos que te levam a repetir os ciclos nocivos. Com isso, será importante ter discernimento e maturidade para lidar com as informações. Além disso, deverá se dispor a agir conscientemente perante as suas ilusões e expectativas em relação ao outro.

No setor afetivo, após uma fase desafiadora, em que medos e inseguranças afloraram, você poderá desfrutar de um período mais tranquilo. Será um bom momento para estar na companhia dos amigos e de pessoas que tenham ideais em sintonia com os seus. Por fim, tome cuidado com os excessos, pois eles poderão levar ao aumento dos gastos.

Touro

O nativo de Touro terá mais energia para a sua carreira (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você depositará bastante energia em sua carreira. Além disso, haverá a possibilidade de fazer parcerias que te levem a conquistar o que almeja. Também poderá se harmonizar com pessoas do ambiente profissional. Será um bom momento para trabalhar em grupo, liderar uma equipe e assumir responsabilidades que envolvam a sociedade. Afinal, você passará uma imagem de segurança e confiança. Por fim, a tendência será que tenha mais clareza dos caminhos que deseja seguir. Tome cuidado apenas com as críticas e cobranças que poderão surgir.

Gêmeos

Você viverá uma fase importante no setor profissional. A tendência será que receba mais reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Contudo, isso poderá lhe trazer mais cobranças e responsabilidades. Portanto, cuidado com a tendência a se deixar levar por inseguranças e sentimentos de menos-valia.

No setor afetivo, após um período desafiador, em que medos e traumas do passado te assombraram, você poderá desfrutar de momentos mais leves. Será a hora de se divertir na companhia de quem ama ou se apaixonar por alguém que lhe traga alegria e que esteja em sintonia com as suas verdades.

Câncer

Após uma fase desafiadora no setor afetivo, você irá experimentar um período mais leve e de avanço no amor. A tendência será que viva momentos mais alegres ao lado da pessoa amada e dê um passo a mais no relacionamento.

O momento também será propício para realizar viagens em casal e alimentar a chama da paixão e do entusiasmo. Você viverá uma fase de conexão com as suas crenças e sonhos. Além disso, poderá contar com uma dose extra de senso de realidade. Desse modo, conseguirá compreender os passos necessários para realizar os seus projetos, trazendo os planos para o concreto.

Leão

O leonino dedicará mais atenção ao setor afetivo (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

O setor afetivo receberá mais atenção de sua parte. Após algumas semanas desafiadoras, em que esteve em contato com medos, traumas e inseguranças, será possível encontrar mais equilíbrio no atual relacionamento. Além disso, você terá mais energia para conquistar a pessoa amada e apimentar a relação.

Apesar disso, inseguranças, sentimento de desamparo e o medo do abandono e da rejeição poderão aflorar, te levando ao desequilíbrio. Será uma fase importante para tomar consciência do lado obscuro da sua alma e ressignificar os seus traumas.

Virgem

Período importante no setor afetivo. Você buscará mais equilíbrio nas relações, compreendendo as necessidades do outro e a importância de estabelecer limites. Será um momento favorável para amadurecer o relacionamento, tomando consciência do que é necessário para seguir de forma respeitosa. Isso vale também para as parcerias profissionais.

Ainda nesta fase, sua rotina seguirá movimentada. Além disso, será possível que insira no cotidiano atividades prazerosas que lhe tragam a sensação de crescimento. Por fim, tome cuidado com a propensão ao excesso de competitividade. Afinal, isso poderá gerar conflitos com os colegas de trabalho.

Libra

Após ter se deparado com as suas dores e sombras, você se conectará de forma intensa e prazerosa com a autoestima e com o amor-próprio. A tendência será que se apaixone com facilidade ou queira viver momentos mais emocionantes na companhia da pessoa amada.

Entretanto, ainda será importante que tenha cautela com os movimentos do seu ego. Isso porque eles poderão te levar a agir de maneira precipitada e prepotente. Em sua rotina, a fase de organização continuará. No caso, para evitar desgastes excessivos e tensões, procure cuidar bem da saúde e descansar mais.

Escorpião

O escorpiano irá se conectar mais com o seu brilho pessoal (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Nesta semana, você exaltará suas qualidades e se conectará com a sua essência e brilho pessoal. No entanto, ao mesmo tempo, a tendência será que algumas situações regulem o seu ego e aflorem inseguranças, autocobranças e sentimentos de menos-valia.

Portanto, procure encontrar o equilíbrio, se tornando mais consciente dos seus dons, compreendendo quais são os limites do outro e buscando amadurecer o seu olhar sobre si e sobre a sua forma de se expressar.

Por fim, esta será uma fase importante nas relações familiares. Isso porque alguns assuntos dolorosos irão aflorar. Contudo, você terá mais disposição e coragem para encarar os conflitos e encontrar estabilidade.

Sagitário

Você viverá um período movimentado nas relações sociais. Todavia, ele será mais leve do que nas últimas semanas. Aproveite este momento para aumentar a sua rede de contato e se aproximar dos entes queridos. Além disso, atente-se para não exagerar nas atividades sociais. Afinal, se recolher e estar no seu lar será importante para recarregar as energias e encontrar o equilíbrio.

Ainda nesta fase, a sua presença tenderá a ser mais solicitada em casa, seja para cuidar de algum familiar ou para atender às demandas da vida adulta. No caso, isso poderá gerar desconfortos e uma sensação de limitação.

Capricórnio

Um novo ciclo se iniciará em sua vida. A tendência será que busque mais movimento no setor social, conheça novas pessoas e lugares e adquira diferentes informações. No entanto, a propensão também será que as responsabilidades da vida adulta e outros tipos de limitações te impeçam de se movimentar da maneira que gostaria. Com isso, poderá ficar um tanto ranzinza.

No campo financeiro, a fase será movimentada. Ao mesmo tempo em que terá mais energia, autoconfiança e disposição para ir em busca das conquistas materiais, também tenderá a gastar em excesso. Portanto, observe essa questão e controle os seus impulsos.

Aquário

O aquariano terá mais energia e vitalidade para buscar o que deseja (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você poderá contar com mais energia e vitalidade para ir em busca do que deseja, para batalhar por sua independência e autonomia e para encontrar mais equilíbrio na sua relação consigo e com a imagem que passa ao mundo.

Momento de dar andamento aos seus projetos. Contudo, será preciso ter clareza do que quer e direcionar bem a sua energia. Caso contrário, poderá se dispersar em diversas atividades. No setor financeiro, aproveite esta semana para observar como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Além disso, tente encontrar formas de conquistar o conforto e a segurança que almeja.

Peixes

Você terá a oportunidade de organizar as suas ações e projetos de forma consciente e realista. Logo, aproveite essa energia para colocar no papel suas intenções e motivações, bem como criar estratégias funcionais para alcançar os objetivos.

Ainda nesta fase, poderá se deparar com inseguranças, limitações e obstáculos. Apesar dos desafios, essa situação será um convite para ter mais maturidade perante a vida. No setor afetivo, o momento será de encerramentos. Ao mesmo tempo em que poderá se confundir, também tenderá a ter mais coragem para lidar com os medos e encerrar os ciclos necessários.

Por astróloga Thaís Mariano