Horóscopo semanal: previsão dos signos de 04 a 10 de março de 2024

O Sol em Peixes segue em conjunção com Mercúrio e Saturno e entrará em conjunção com Netuno. Isso indica uma fase importante para organizar os sentimentos, bem como para lidar com questões inconscientes, medos e fantasmas internos.

A tendência será que a energia emotiva e acolhedora de Peixes amenize a rigidez de Saturno. Por sua vez, o planeta poderá trazer para a realidade alguns sonhos do signo. Contudo, se não forem direcionadas corretamente, essas energias também poderão gerar inseguranças e pessimismos.

A Lua transitará entre Sagitário, Capricórnio e Aquário, chegando a Peixes no dia 09 como Lua Nova. Isso significa um período importante para finalizar ciclos, sair do plano das ilusões e concretizar os desejos da alma.

Vênus e Marte seguirão em conjunção e farão quadratura com Júpiter e Urano. Esses movimentos apontam para possíveis tensões nos relacionamentos. Afinal, poderão ocorrer rompimentos causados por atos impulsivos e aumentos de conflitos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

No início da semana, você buscará movimentos fora da rotina. O período será favorável para planejar alguma viagem e iniciar estudos que tragam avanço profissional e desenvolvimento pessoal. Contudo, as responsabilidades da vida adulta poderão te fazer desacelerar e te deixar de mau-humor.

Por volta da metade da semana, você irá se concentrar em cuidar do que deseja construir para o futuro. Além disso, a fase poderá ser movimentada em sua carreira. No final da semana, a tendência será que deseje se isolar. No caso, procure respeitar esse sentimento. Desse modo, conseguirá recuperar a energia e realizar os encerramentos necessários.

Touro

O taurino poderá se deparar com emoções turbulentas (Imagem: N I R V A N A | Shutterstock)

A tendência será que se depare com emoções turbulentas, desânimo, falta de energia e mau-humor no início da semana. Tudo isso ocorrerá devido a traumas e feridas afloradas. Para se equilibrar, procure acolher tais desconfortos e ressignificar de forma madura e consciente o que passou.

Por volta da metade da semana, você se sentirá mais otimista. Será um bom momento para nutrir o autoconhecimento, bem como para se dedicar ao que lhe traz esperança e alegria. Por fim, você entrará em um período de encerramentos. Logo, poderá sentir a necessidade de se recolher e organizar o que habita em seu interior.

Gêmeos

No começo da semana, poderá se deparar com desafios no setor afetivo e nas relações de trabalho. A tendência será que ocorram maiores cobranças, tanto internas quanto externas. Além disso, bloqueios, limitações e carências possivelmente surgirão. Por outro lado, isso será um chamado para poder lidar com os relacionamentos de forma mais madura, compreendendo os limites alheios.

Poderá, também, entrar em contato com dores internas. Entretanto, não se deixe levar pelo pessimismo e busque ressignificar os sentimentos negativos. Olhe para as próprias limitações e procure compreender os limites que precisa estabelecer nas relações.

Câncer

Aproveite o início da semana para organizar a rotina e cuidar da saúde e das emoções. Afinal, a tendência será que tais questões afetem a sua produtividade. Além disso, será possível que os compromissos de trabalho levem ao desânimo e à falta de energia. Portanto, procure respeitar os seus limites e fazer somente o que consegue.

Depois, será o momento de cuidar melhor das suas relações, pois isso aumentará a sua energia. Por fim, você entrará em uma fase de muita dedicação e foco no setor profissional. Busque organizar as prioridades de forma bem consciente. Assim, conseguirá realizar os seus ideais e receber o reconhecimento das pessoas que admira.

Leão

O leonino poderá se deparar com o peso das responsabilidades (Imagem: N I R V A N A | Shutterstock)

Nesta semana, a tendência será que se depare com o peso das responsabilidades e com situações que limitam a sua expressividade. Tudo isso poderá bloquear os planos e a busca por diversão. Observe bem esses sentimentos para encontrar uma forma de deixar o cotidiano mais prazeroso.

Por fim, você viverá um período de maior contato com as suas sombras. A tendência será que isso te leve a inseguranças, pessimismos e carências. Logo, para equilibrar a sua rotina, busque transformar os padrões de comportamento, aprendendo com tudo o que viveu.

Virgem

A tendência será que a sua presença seja mais solicitada por seus familiares no início da semana. Devido a isso, poderá sentir uma certa limitação. Portanto, procure equilibrar as suas necessidades com os afazeres da rotina. Além disso, não se deixe levar pelo pessimismo e pelo desânimo.

Por volta da metade da semana, o momento será de lazer e de conexão consigo. Isso te fortalecerá para lidar com as responsabilidades da vida. Por fim, haverá uma fase de organização no setor afetivo. Será possível que se depare com inseguranças. No caso, para não deixar esse sentimento te dominar, atente-se a ele e invista no diálogo.

Libra

Do início até o meio da semana, o cansaço e o esgotamento se farão presentes. Você sentirá a necessidade de se recolher e ficar na presença dos entes queridos. Logo, procure respeitar esses desejos, pois assim conseguirá recarregar as energias.

Ainda nesta fase, a vontade de se dedicar àquilo de que gosta e de nutrir os seus passatempos estará em alta. Você também viverá um momento importante para organizar a rotina. Será possível que as demandas do cotidiano entrem em conflito com a sua necessidade de ter tempo para si e para o seu lar. Com isso, limitações e angústias poderão surgir. No caso, busque o equilíbrio entre as tarefas.

Escorpião

O escorpiano sentirá uma grande necessidade de se movimentar nos próximos dias (Imagem: N I R V A N A | Shutterstock)

Você começará a semana com uma grande necessidade de se movimentar, conhecer pessoas e lugares e se nutrir com novos conhecimentos e informações. No entanto, a tendência será que surjam empecilhos e responsabilidades, o que poderá atrapalhar ou adiar os seus planos.

Ao mesmo tempo em que entrará em contato com o seu brilho pessoal, diversas situações poderão gerar inseguranças e sentimentos de menos-valia. Para lidar com tudo isso, se disponha a olhar para as suas limitações de maneira consciente, compreendendo que elas também fazem parte de você.

Sagitário

A tendência será que a produtividade e o comprometimento estejam em alta no início da semana, o que te ajudará a aumentar os seus recursos materiais. Todavia, você poderá se deparar com inseguranças e empecilhos que atrasem ou limitem a realização dos seus planos. Portanto, para não se deixar abater pelos desafios, procure fortalecer os seus valores internos.

Ainda nesta fase, você se conectará com suas memórias, seu passado e sua relação com os entes queridos. Além disso, haverá a possibilidade de encarar situações desagradáveis, o que lhe trará um certo peso e te levará a dar mais atenção aos assuntos familiares.

Capricórnio

No início da semana, você estará mais sensível emocionalmente e compreenderá a necessidade de cuidar de si e de realizar aquilo que considera essencial. Ao mesmo tempo, terá consciência da importância de ter ao seu lado pessoas que lhe trazem segurança emocional.

Ainda nesta fase, poderá se deparar com alguns desafios nos relacionamentos, o que irá gerar inseguranças sobre os próprios potenciais. Contudo, não se deixe abater e busque acolher quem realmente é. Ademais, os movimentos fora da rotina se farão presentes. Porém, eles poderão ser desacelerados pelas responsabilidades da vida. Por fim, o momento será favorável para iniciar um novo estudo.

Aquário

O aquariano estará mais sensível às energias externas (Imagem: N I R V A N A | Shutterstock)

Você estará mais sensível às energias e aos barulhos externos no início da semana. Com isso, sentirá a necessidade de se recolher. Logo, procure respeitar esse desejo, cuidar das emoções e organizar os sentimentos de forma consciente e realista. Depois, será o momento de se nutrir do que te faz bem, de perceber a importância de se acolher, cuidar de si e de estar perto das pessoas que lhe trazem segurança.

Por fim, você viverá um período de organização no setor financeiro. A tendência será que consiga olhar de maneira realista para tudo o que construiu e para o que ainda almeja construir. Portanto, busque traçar as rotas necessárias visando aumentar e cuidar dos seus recursos.

Peixes

Você viverá situações que lhe trarão para a realidade e que mostrarão a importância de se dedicar de forma consciente ao que deseja construir para o futuro. Além disso, ao mesmo tempo em que haverá a possibilidade de se aproximar de pessoas que admira, você também poderá sentir uma certa insegurança.

Por volta da metade da semana, o desejo de se isolar e cuidar das emoções estará bem presente. Portanto, procure respeitar esse movimento e se dedicar às práticas espirituais. Desse modo, conseguirá se organizar internamente. Depois, com a presença da Lua Nova, você entrará em uma fase propícia para cuidar de si e dar andamento aos seus projetos de vida.

Por astróloga Thaís Mariano