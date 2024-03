Veja as previsões do Horóscopo Chinês para março de 2024

O ano de 2024 é regido pelo Dragão. Contudo, cada mês possui a influência de um animal do Horóscopo Chinês. Dessa forma, é possível analisar as tendências de acordo com o mês de nascimento. O período entre 20 de fevereiro e 20 de março será regido pelo Coelho. Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nativos desse animal enfrentarão momentos delicados. Por isso, será necessário redobrar os cuidados relacionados à saúde, a acidentes ou qualquer tipo de perda. Ela sugere manter cautela em relação a esses assuntos até fevereiro de 2026 – época em que as coisas voltarão ao normal.

Em relação aos demais animais, a consultora de Astrologia Chinesa relata que este período favorecerá a espiritualidade, as ações altruístas, os trabalhos coletivos e os temas ligados à materialidade e a manifestações sociais. A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos dos 12 signos em março. Confira!

Rato

As pessoas regidas pelo Rato precisarão canalizar a boa sorte para organizar a vida material (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Este será um dos animais mais beneficiados no ano do Dragão. O Rato, que já é dotado de muita fé e otimismo, receberá uma carga extra de energia para 2024. Em março, será importante canalizar a boa sorte para organizar a vida material. Além disso, se focar no trabalho e na disciplina, colherá diversos benefícios.

Búfalo

Os nativos de Búfalo irão se beneficiar dos trabalhos coletivos (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Este também será um dos animais beneficiados em 2024. Afinal, a energia guerreira do Dragão se alinhará ao instinto estratégico do Búfalo, formando uma combinação imbatível. Neste mês, a tendência será que os nativos se beneficiem com os trabalhos coletivos que visam ao bem comum.

Tigre

As pessoas de Tigre deverão direcionar as suas energias para as atividades físicas (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O Tigre não fará parte da lista dos animais beneficiados em 2024. Isso porque dívidas serão cobradas, erros, apontados, e conflitos, inevitáveis. Será um período de intensa transformação, levando este signo ao amadurecimento. De modo geral, o ano do Dragão não irá tolerar ações impensadas. Ao longo deste mês, em vez de canalizar a sua energia em conflitos desnecessários, procure direcioná-la para atividades físicas.

Coelho

Os nativos de Coelho deverão ter atenção com a saúde (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O ano de 2024 não será muito bom para o Coelho. Isso porque um animal tão ligado à família e às emoções não receberá bem a energia bélica do Dragão. De modo geral, este signo precisará redobrar o cuidado com a saúde, já que poderá sofrer com desgastes constantes, especialmente no primeiro semestre. Para março, a consultora de Astrologia Chinesa sugere ter atenção com a saúde e fazer exames preventivos.

Dragão

O período será favorável para os nativos de Dragão traçarem os seus planos (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O ano do Dragão promete fortuna e facilidades. Contudo, será preciso atentar-se para não perder a boa sorte. Embora o Dragão seja beneficiado em 2024, deverá ter cautela com as suas ações neste mês. Afinal, poderá agir de maneira imprudente. Por fim, este período será favorável para traçar os seus planos e organizar as suas metas.

Serpente

Os nativos da Serpente terão um mês promissor para os estudos (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O ano de 2024 será favorável para a Serpente, que tem gosto pelo trabalho e pelos prazeres da vida. O animal conseguirá transitar bem pelo ano do Dragão devido ao seu esforço, mas se sentirá desconfortável pelo excesso de conflitos. Em março, será recomendado criar uma maior conexão consigo e com a espiritualidade. De modo geral, este mês poderá ser promissor para os estudos de ordem elevada, proporcionando um maior entendimento sobre assuntos filosóficos e espirituais.

Cavalo

Os nativos de Cavalo deverão direcionar as suas energias de forma mais assertiva (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

A tendência será que o primeiro semestre de 2024 não seja benéfico para o Cavalo. Contudo, o segundo semestre se mostrará mais positivo, trazendo leveza e possibilitando que este animal transite com mais liberdade. Neste mês, procure ter paciência e invista nos exercícios de meditação. Desse modo, a partir de junho, poderá canalizar toda a sua energia em ações mais assertivas.

Cabra

Os nativos de Cabra deverão tomar cuidado com as pessoas que se aproximarem deles (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O ano do Dragão não será muito bom para a Cabra. Isso porque empecilhos poderão aparecer na vida profissional e pessoal desse nativo. Em março, tome cuidado com a sua saúde e com as pessoas que se aproximarem. Afinal, os inimigos poderão ganhar força.

Macaco

Os nativos do Macaco deverão se reconciliar com o passado (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Desde que tenha habilidades para passar por transformações inevitáveis, o ano será benéfico para o Macaco. Isso porque este animal é um aliado do Dragão, o que irá auxiliá-lo em suas ações. Neste mês, procure se reconciliar com o passado. Desse modo, deixará de lado as repetições que não servem mais e terá novas perspectivas para o futuro.

Galo

As pessoas regidas pelo Galo deverão ter cautela em suas ações (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Em 2024, o Galo deverá trabalhar duro para se recuperar de 2023. Afinal, no ano passado, este animal enfrentou muitos conflitos e frustrações. Em março, procure ter cautela com as suas ações. Afinal, você não estará fortalecido(a) suficiente para novos embates.

Cão

Os nativos de Cão deverão ter cuidado com acidentes e conflitos (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O Cão poderá enfrentar grandes desafios em 2024. A tendência será que potenciais inimigos ocultos tentem prejudicá-lo. Por isso, deverá ter cautela em suas ações. Ao longo deste mês, tenha cuidado com a saúde, acidentes e conflitos. Além disso, tenha cautela durante todo ano ao realizar viagens.

Javali

O momento será favorável para o nativo de Javali intensificar as mudanças na vida (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Por ter afinidade com transformações, a tendência será que o Javali enfrente com habilidade o ano do Dragão. Em março, o momento será favorável para intensificar as mudanças necessárias. Desse modo, poderá beneficiar o restante do seu ano.